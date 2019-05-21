 Соратник Навального Леонид Волков вновь доставлен в суд | Новости из Германии о России | DW | 10.06.2019

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Россия

Соратник Навального Леонид Волков вновь доставлен в суд

Леонида Волкова должны были выпустить из спецприемника утром 9 июня после отбытия 20 суток ареста. Однако вместо этого менеджера проектов ФБК вновь доставили в полицию для предъявления новых обвинений.

Леонид Волков в суде

Леонид Волков в суде

Соратника известного российского оппозиционера Алексея Навального - менеджера проектов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова утром в понедельник, 10 июня, не выпустили из спецприемника. Его сразу же вновь увезли в полицию для предъявления новых обвинений за ту же акцию протеста, за которую он уже отбыл 20 суток административного ареста, сообщил директор ФБК Иван Жданов в своем Telegram-канале.

По словам Жданова, Волкова должны были освободить чуть позже шести часов утра, однако вместо этого его увезли сначала в отдел полиции по Тверскому району, а затем в Тверской районный суд. 

Экс-главе штаба Навального вменяют в вину организацию публичного мероприятия, помешавшего движению транспорта и пешеходов (ч. 3 ст. 20.2 КоАП). Речь идет об акции протеста против пенсионной реформы в Санкт-Петербурге, проходившей 9 сентября одновременно с аналогичными акциями в других регионах России.

Контекст

В интервью DW соратник Алексея Навального рассказывает о том, чего он ожидает от Германии и Европы. Волков также отвечает на вопрос, является ли Россия европейской страной. (14.01.2019)

Предстоящее повышение пенсионного возраста в РФ вызвало массовые протесты. Три года, "подаренных" женщинам, успокоили депутатов, но не 24-летнюю журналистку Марию Кольцову. (27.09.2018)

Новый город - новый срок

Последние 20 суток Леонид Волков провел под арестом из-за акции 9 сентября в Москве. По словам Жданова, в материалах дела значится еще восемь городов, в которых проходило протестное мероприятие, и полицейские обещали в дальнейшем привлечь Волкова к ответственности по всем этим городам. Как отмечает Жданов, это позволит многократно арестовывать политика сразу после выхода из спецприемника вплоть до октября.

Также сообщается о том, что в спецприемнике в двух телефонах Волкова между контактами телефона и аккумулятором была вклеена полоска скотча - по всей видимости, для того, чтобы не дать телефонам зарядиться и помешать Волкову проинформировать о новом задержании.

9 сентября 2018 года по всей России прошли акции протеста против пенсионной реформы, организованные сторонниками Навального. Из 81-го одного города, в которых активисты планировали акцию, мероприятие удалось согласовать лишь в 12-ти. Задержания демонстрантов имели место в 37 городах, всего, по данным ОВД-Инфо, было задержано 1195 человек.

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