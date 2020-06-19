 Соратники Бабарико подали в ЦИК Беларуси документы на регистрацию | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 20.06.2020

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Беларусь

Соратники Бабарико подали в ЦИК Беларуси документы на регистрацию

В штабе Виктора Бабарико заявили о рекордном числе подписей, собранных за его выдвижение кандидатом в президенты Беларуси. Пакет документов направлен в ЦИК. Сам политик ранее был задержан.

Виктор Бабарико у здания ЦИК Беларуси в Минске

Виктор Бабарико, май 2020 года

Штаб экс-председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико в субботу, 20 июня, подал в Центризбирком пакет документов для регистрации Бабарико кандидатом в президенты Беларуси. "Все мы, участники инициативных групп и активные граждане Беларуси, отдали много сил и времени, чтобы это произошло", - говорится в сообщении штаба. Соратники политика особо выделили "рекордное число собранных подписей".

Сам Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны 18 июня, после того как отправились сдавать очередную часть подписей. В их квартирах прошли обыски.

Комитет госконтроля (КГК) Беларуси сообщил, что Бабарико-старший задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления. Сотрудники департамента финансовых расследований КГК 11 июня провели обыск в главном офисе Белгазпромбанка в Минске. Было возбуждено уголовное дело об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, ряд бывших и нынешних сотрудников банка задержаны.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. Срок сбора подписей претендентов в президенты истек 19 июня. В преддверии выборов в стране были задержаны ряд оппозиционно настроенных активистов и политиков. В Минске и нескольких других городах проходили акции в поддержку вероятных альтернативных кандидатов и задержанных ранее активистов.

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    Академик Анатолий Михайлов (Литва)

    Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.

  • Андрей Вардомацкий

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    Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)

    Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.

  • Алесь Зарембюк

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    Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)

    Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.

  • Алесь Михалевич

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    Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)

    То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.

  • Владимир Кобец

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    Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)

    Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.

  • Кирилл Атаманчик

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)

    Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.

  • Павел Маринич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Бизнесмен Павел Маринич (Литва)

    Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.

    Автор: Галина Петровская


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