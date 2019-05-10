Сооснователь Facebook потребовал от властей США лишить Цукерберга монополии на рынке

Сооснователь крупнейшей в мире социальной сети Facebook Крис Хьюз уверен, что власти США должны лишить руководителя компании Марка Цукерберга монопольных позиций на рынке и вывести приложение для обмена фотографиями Instagram и мессенджер WhatsApp из-под его контроля.

Соответствующее мнение Хьюз высказал в комментарии для The New York Times, который газета опубликовала в четверг, 9 мая.

"Самая большая ошибка Федеральной торговой комиссии (ФТК), (следящей в США за соблюдением антимонопольного законодательства. - Ред.), состояла в том, чтобы разрешить Facebook приобрести Instagram и WhatsApp", - уверен американский предприниматель.

По словам Хьюза, в 2012 году эти новые сервисы наступали на пятки Facebook, поскольку они были разработаны непосредственно для использования на смартфонах, а корпорация еще только пыталась раскрутиться на этих устройствах. "Марк (Цукерберг. - Ред.) приобрел их, а ФТК это одобрила", - отметил Крис Хьюз, добавив, что власти США должны взять ситуацию под контроль.

"Он устанавливает правила"

Правление Facebook играет роль скорее консультативного комитета, но не надзорного органа, констатировал автор публикации.

По словам Хьюза, Цукерберг фактически владеет 60 процентами акций компании и поэтому единолично может решать, как настроить алгоритмы Facebook, что пользователи будут видеть в ленте, какие настройки конфиденциальности они смогут использовать и какие из их сообщений будут доставлены. Глава корпорации устанавливает правила, какие именно высказывания считать подстрекательством и разжиганием ненависти.

Кроме того, у руководителя Facebook Inc. достаточно ресурсов, чтобы приобрести компанию конкурента, заблокировать ее деятельность или скопировать ее продукцию, уверен автор колонки.

От Цукерберга требуют уйти с поста совета директоров

В преддверии очередного годового собрания акционеров Facebook, намеченного на 30 мая, часть из них потребовала, чтобы Цукерберг ушел с поста председателя совета директоров. В заявлении на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США отмечалось, что в результате ряда просчетов руководства компания потеряла 40 процентов оценочной стоимости, начиная с июля 2018 года. Авторы заявления возложили ответственность за эти потери непосредственно на Цукерберга, который, по их мнению, фактически единолично управляет компанией.

Для оптимизации ее работы предлагалось, среди прочего, избрать вместо Марка Цукерберга независимого председателя совета директоров Facebook. Цукерберг занимает эту должность с 2012 года, одновременно являясь и генеральным директором.

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