 Соосновательница немецкой правопопулистской партии АдГ оштрафована за ложь под присягой | Новости из Германии о Германии | DW | 02.04.2019

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Германия

Соосновательница немецкой правопопулистской партии АдГ оштрафована за ложь под присягой

Адвокату Фрауке Петри удалось убедить судью в том, что в деле о пожертвованиях партии со стороны ее членов перед выборами в саксонский ландтаг 2014 года она солгала под присягой без злого умысла.

Бывший председатель партии АдГ Фрауке Петри (фото из архива)

Бывший председатель партии АдГ Фрауке Петри (фото из архива)

Бывшего председателя правопопулистской партии " Альтернатива для Германии " (АдГ)Фрауке Петри (Frauke Petry) земельный суд в Дрездене во вторник, 2 апреля, приговорил к штрафу в размере 6000 евро за ложь под присягой.

Изначально Петри обвинялась в преднамеренном лжесвидетельстве. Однако в ходе процесса судья пришел к выводу, что дача ложных показаний со стороны Петри не была преднамеренной. При этом судья вынес более мягкое решение, чем требовала прокуратура, настаивавшая на штрафе в размере 10500 евро.

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Фрауке Петри обвинялась в том, что в ноябре 2015 года она солгала под присягой во время заседания комиссии по проверке результатов выборов 2014 года в ландтаг федеральной земли Саксония. Комиссия изучала в то время законность предоставления кандидатами от АдГ кредита их партии для дополнительного финансирования избирательной кампании на выборах в саксонский ландтаг.

По словам Петри, после успеха на выборах и прохождения в ландтаг кандидаты могли свободно решать, потребовать ли им от партии возвращения кредита или реструктурировать его в пожертвование.

Однако, по мнению обвинения, эта информация противоречила договору о предоставлении кредита. Согласно этому документу, кандидат от партии должен был отказаться от претензий на возвращение кредита в случае его избрания в ландтаг.

Петри настаивает, что лгала без злого умысла

Фрауке Петри не раз заявляла, что действовала без злого умысла. Вердикт, вынесенный судом во вторник, 2 апреля, имеет решающее значение для ее политического будущего. В случае если бы Петри была приговорена за дачу ложных показаний под присягой к минимум одному году тюремного заключения, она лишилась бы депутатского мандата в парламенте ФРГ - бундестаге, а также ландтаге Саксонии.

Приговор за дачу ложных показаний по незнанию оказался для Петри более мягким. В июне 2019 года политик должна в шестой раз стать матерью.

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