Соосновательница немецкой правопопулистской партии АдГ оштрафована за ложь под присягой

Бывшего председателя правопопулистской партии " Альтернатива для Германии " (АдГ)Фрауке Петри (Frauke Petry) земельный суд в Дрездене во вторник, 2 апреля, приговорил к штрафу в размере 6000 евро за ложь под присягой.

Изначально Петри обвинялась в преднамеренном лжесвидетельстве. Однако в ходе процесса судья пришел к выводу, что дача ложных показаний со стороны Петри не была преднамеренной. При этом судья вынес более мягкое решение, чем требовала прокуратура, настаивавшая на штрафе в размере 10500 евро.

Кредиты на избирательную кампанию партии АдГ стали пожертвованиями

Фрауке Петри обвинялась в том, что в ноябре 2015 года она солгала под присягой во время заседания комиссии по проверке результатов выборов 2014 года в ландтаг федеральной земли Саксония. Комиссия изучала в то время законность предоставления кандидатами от АдГ кредита их партии для дополнительного финансирования избирательной кампании на выборах в саксонский ландтаг.

По словам Петри, после успеха на выборах и прохождения в ландтаг кандидаты могли свободно решать, потребовать ли им от партии возвращения кредита или реструктурировать его в пожертвование.

Однако, по мнению обвинения, эта информация противоречила договору о предоставлении кредита. Согласно этому документу, кандидат от партии должен был отказаться от претензий на возвращение кредита в случае его избрания в ландтаг.

Петри настаивает, что лгала без злого умысла

Фрауке Петри не раз заявляла, что действовала без злого умысла. Вердикт, вынесенный судом во вторник, 2 апреля, имеет решающее значение для ее политического будущего. В случае если бы Петри была приговорена за дачу ложных показаний под присягой к минимум одному году тюремного заключения, она лишилась бы депутатского мандата в парламенте ФРГ - бундестаге, а также ландтаге Саксонии.

Приговор за дачу ложных показаний по незнанию оказался для Петри более мягким. В июне 2019 года политик должна в шестой раз стать матерью.

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