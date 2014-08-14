Сообщник Эскобара, экс-наркобарон лечится в Германии? Что об этом известно

Бывший колумбийский наркобарон, правая рука Эскобара, Карлос Ледер, осужденный в США за контрабанду и торговлю кокаином, прибыл в ФРГ на лечение. DW собрала все, что об этом известно.
Правая рука колумбийского наркобарона и террориста Пабло Эскобара, один из основателей крупнейшего Медельинского наркокартеля, Карлос Ледер прибыл в Германию. Об этом сообщил немецкий еженедельник Der Spiegel. По данным издания, 16 июня самолет из Нью-Йорка с 70-летним Ледером на борту приземлился в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Осужденный в США за ряд тяжких преступлений, прежде всего, за контрабанду и торговлю наркотиками, Ледер, по данным немецкого издания, будет проходить в Германии лечение, поскольку тяжело болен. Другие подробности не сообщаются.
Почему бывший наркобарон прибыл в Германию?
Карлос Ледер родился в Колумбии в семье немецкого инженера, который симпатизировал нацистам и бежал в Южную Америку во время Второй мировой войны. У Ледера, по некоторым данным, два гражданства: немецкое и колумбийское. Как пишет Der Spiegel, на основании того, что отец Карлоса Ледера был немец, посольство ФРГ выдало временный заграничный паспорт, что и позволило ему прилететь в Германию.
По сведениям издания, у Ледера здесь нет никаких родственников, он никогда раньше не бывал в ФРГ. В Германии он будет находиться под опекой благотворительной организации, имя которой не называется, и, скорее всего, уже не вернется в США. Как пишет Der Spiegel, в Германии ему не грозит уголовное преследование. Колумбия много лет настаивала на том, чтобы Карлоса Ледера после отбывания наказания в США отправили на родину, но его родственники протестовали против этого, поскольку в Колумбии ему тоже грозила бы тюрьма. Германия в качестве гуманитарного жеста согласилась принять тяжелобольного Ледера.
Дружба с Эскобаром и кокаиновые джеты: что известно о Карлосе Ледере
Карлос Ледер в 1970-80-х годах был одним из крупнейших наркодилеров, поставлявших из Колумбии в США контрабандным путем кокаин. Ледер, который был известен в криминальных кругах как "сумасшедший Чарли", вместе с другим наркобароном Джорджем Янгом, придумал один из кратчайших путей доставки кокаина в США - на одномоторных самолетах, которые затем получили название "кокаиновые джеты". Ранее таким путем Янг переправлял марихуану. Эти самолеты могли перевозить значительно больше наркотиков, чем наркокурьеры в своем теле.
Но небольшие одномоторные самолеты не могли перевозить кокаин из Колумбии в США без дозаправки. Поэтому Ледер купил небольшой багамский остров Норманс-Кей, находящийся в 340 километрах от побережья Флориды. Подкупив местных чиновников и выселив большую часть жителей, он построил там взлетно-посадочную полосу, выставил военизированную охрану и превратил остров в неприступную крепость.
По данным из открытых источников, с 1978 по 1982 год через этот багамский остров проходил основной канал поставки в США колумбийского кокаина, что позволило Ледеру стать одним из самых богатых людей планеты. Вскоре Карлос Ледер познакомился с Пабло Эскобаром и основал вместе с ним и другими крупными наркодельцами Медельинский наркокартель.
Как Ледера судили в США
В сентябре 1983 года после публикации знаменитого доклада о коррупции в багамском правительстве полицейский десант штурмом взял остров Норманс-Кей, все счета Ледера в Колумбии и США были заморожены. Соединенные Штаты потребовали выдачи им Карлоса Ледера. К тому времени американские правоохранительные органы уже смогли собрать достаточное количество материалов для возбуждения против наркодидера уголовного дела. Но тогда Ледер не был выдан США - ему якобы помог Пабло Эскобар. Затем Ледер прятался у партизан в джунглях Колумбии и сам пристрастился к кокаину.
Он был арестован только в 1987 году в Колумбии и депортирован в США. Это был первый случай передачи колумбийских наркобаронов американскому правосудию. В ходе судебного процесса, состоявшегося в США в 1988 году, Карлос Ледер был официально назван "врагом США" и приговорен к 134 годам лишения свободы. Позже ему удалось подпасть под действие программы защиты свидетелей. Он выступил в качестве свидетеля обвинения на процессе по делу панамского генерала и наркобарона Мануэля Норьега. За это ему скостили срок на 55 лет. После этого место нахождения Ледера держалось в тайне.
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