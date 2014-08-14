Сообщник Эскобара, экс-наркобарон лечится в Германии? Что об этом известно

Правая рука колумбийского наркобарона и террориста Пабло Эскобара, один из основателей крупнейшего Медельинского наркокартеля, Карлос Ледер прибыл в Германию. Об этом сообщил немецкий еженедельник Der Spiegel. По данным издания, 16 июня самолет из Нью-Йорка с 70-летним Ледером на борту приземлился в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Осужденный в США за ряд тяжких преступлений, прежде всего, за контрабанду и торговлю наркотиками, Ледер, по данным немецкого издания, будет проходить в Германии лечение, поскольку тяжело болен. Другие подробности не сообщаются.

Почему бывший наркобарон прибыл в Германию?

Карлос Ледер родился в Колумбии в семье немецкого инженера, который симпатизировал нацистам и бежал в Южную Америку во время Второй мировой войны. У Ледера, по некоторым данным, два гражданства: немецкое и колумбийское. Как пишет Der Spiegel, на основании того, что отец Карлоса Ледера был немец, посольство ФРГ выдало временный заграничный паспорт, что и позволило ему прилететь в Германию.

Контрабанда кокаина из Колумбии в США сделала Карлоса Ледера одним из самых богатых людей планеты

По сведениям издания, у Ледера здесь нет никаких родственников, он никогда раньше не бывал в ФРГ. В Германии он будет находиться под опекой благотворительной организации, имя которой не называется, и, скорее всего, уже не вернется в США. Как пишет Der Spiegel, в Германии ему не грозит уголовное преследование. Колумбия много лет настаивала на том, чтобы Карлоса Ледера после отбывания наказания в США отправили на родину, но его родственники протестовали против этого, поскольку в Колумбии ему тоже грозила бы тюрьма. Германия в качестве гуманитарного жеста согласилась принять тяжелобольного Ледера.

Дружба с Эскобаром и кокаиновые джеты: что известно о Карлосе Ледере

Карлос Ледер в 1970-80-х годах был одним из крупнейших наркодилеров, поставлявших из Колумбии в США контрабандным путем кокаин. Ледер, который был известен в криминальных кругах как "сумасшедший Чарли", вместе с другим наркобароном Джорджем Янгом, придумал один из кратчайших путей доставки кокаина в США - на одномоторных самолетах, которые затем получили название "кокаиновые джеты". Ранее таким путем Янг переправлял марихуану. Эти самолеты могли перевозить значительно больше наркотиков, чем наркокурьеры в своем теле.

Пабло Эскобар (фото из архива)

Но небольшие одномоторные самолеты не могли перевозить кокаин из Колумбии в США без дозаправки. Поэтому Ледер купил небольшой багамский остров Норманс-Кей, находящийся в 340 километрах от побережья Флориды. Подкупив местных чиновников и выселив большую часть жителей, он построил там взлетно-посадочную полосу, выставил военизированную охрану и превратил остров в неприступную крепость.

По данным из открытых источников, с 1978 по 1982 год через этот багамский остров проходил основной канал поставки в США колумбийского кокаина, что позволило Ледеру стать одним из самых богатых людей планеты. Вскоре Карлос Ледер познакомился с Пабло Эскобаром и основал вместе с ним и другими крупными наркодельцами Медельинский наркокартель.

Как Ледера судили в США

В сентябре 1983 года после публикации знаменитого доклада о коррупции в багамском правительстве полицейский десант штурмом взял остров Норманс-Кей, все счета Ледера в Колумбии и США были заморожены. Соединенные Штаты потребовали выдачи им Карлоса Ледера. К тому времени американские правоохранительные органы уже смогли собрать достаточное количество материалов для возбуждения против наркодидера уголовного дела. Но тогда Ледер не был выдан США - ему якобы помог Пабло Эскобар. Затем Ледер прятался у партизан в джунглях Колумбии и сам пристрастился к кокаину.

Он был арестован только в 1987 году в Колумбии и депортирован в США. Это был первый случай передачи колумбийских наркобаронов американскому правосудию. В ходе судебного процесса, состоявшегося в США в 1988 году, Карлос Ледер был официально назван "врагом США" и приговорен к 134 годам лишения свободы. Позже ему удалось подпасть под действие программы защиты свидетелей. Он выступил в качестве свидетеля обвинения на процессе по делу панамского генерала и наркобарона Мануэля Норьега. За это ему скостили срок на 55 лет. После этого место нахождения Ледера держалось в тайне.

Смотрите также:

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает Лидер по производству опиума Более 90 процентов опиума, поступающего на мировой рынок, производится сегодня в Афганистане. В 2013 году опийным маком, из которого делают как опиум, так и героин, в стране было засеяно 209 тысяч гектаров.

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает Новые посевы, бóльшие объемы В ноябре 2013 года Управление ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (UNODC) обнародовало годовой отчет, в котором пришло к неутешительным выводам. Согласно отчету, объем произведенного в Афганистане опиума по сравнению с 2012 годом вырос почти на 50 процентов, достигнув 5,5 тыс тонн.

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает Есть ли связь с выводом войск НАТО? В ООН предполагают, что существует связь между приведенными в докладе цифрами и запланированным на 2014 год выводом войск международной коалиции из Афганистана. Эксперты не исключают, что крестьяне расширяют посевы мака, чтобы подготовиться к временам политической и экономической нестабильности.

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает Почти миллиард долларов По оценкам Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, стоимость произведенного в 2013 году в Афганистане опиума составляет 950 млн долларов. Это соответствует 4 процентам ВВП страны.

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает Соблазн велик Несмотря на то, что посев опийного мака в Афганистане запрещен законом, искушение для местных крестьян велико: за килограмм этой сельхозкультуры дают до 150 долларов США. Попытки зарубежных экспертов-аграриев убедить крестьян перейти к возделыванию хлопка до сих пор не принесли результата. Причина - невысокая прибыль плюс проблемы со сбытом.

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает Проблемная провинция Гильменд Согласно отчету Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, почти половина выращенного в Афганистане в 2013 году опийного мака приходится на южную провинцию Гильменд, которая считается оплотом "Талибана". Местные власти пытаются противостоять выращиванию мака, позволяя себе уничтожать его посевы на полях и разрушать источники орошения земель.

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает Безнадежное дело? Поддержку в борьбе с наркотиками Кабул получает также из Вашингтона. В начале 2013 года Афганистан и США подписали договор, по которому Кабул получит 250 млн долларов для улучшения работы судебных органов и полиции. Важную роль тут играет и борьба с посевами опийного мака. Тем не менее, по данным афганских властей, в 2011 году почти 200 тыс крестьянских хозяйств жили за счет его выращивания.

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает Бизнес для "Талибана" Выгоду от торговли наркотиками извлекают и радикальные исламисты: как правило, крестьяне платят отчисления талибам, которые с помощью этих денег финансируют свою борьбу с правительством в Кабуле и войсками международной коалиции. Между тем до свержения режима талибов в 2001 году выращивание опийного мака в Афганистане было строго запрещено.

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает Наркозависимые дети Большие объемы выпуска опиума и героина приводят к росту числа наркоманов. Наркотики в Афганистане не только производят, но и потребляют в крупных масштабах. По оценкам ООН, почти полмиллиона афганцев являются наркозависимыми, среди них 300 тысяч детей. Автор: Эстер Фельден, Владимир Дорохов

