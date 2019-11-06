 Солдат-срочник написал письмо родным убитых им сослуживцев | Новости из Германии о России | DW | 09.01.2020

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Россия

Солдат-срочник написал письмо родным убитых им сослуживцев

Рамиль Шамсутдинов просит прощения у близких погибших, он пишет, что "сработал инстинкт самосохранения".

Рамиль Шамсутдинов

Рамиль Шамсутдинов

Фотография открытого письма, написанного Рамилем Шамсутдиновым от руки, опубликована на странице в социальной сети "В контакте" в четверг, 9 января. Срочник соболезнует семьям погибших и просит у них прощения. 25 января 2019 года в воинской частив Забайкалье Рамиль Шамсутдинов открыл огонь из автомата при смене караула, убил восемь военнослужащих, ранил двоих. Он был призван из Тюменской области летом этого же года.

Сейчас Рамиль Шамсутдинов сожалеет, "что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг, но у меня не было другого выхода. Терпеть и дальше над собой издевательства я не мог", - отмечает Шамсутдинов. По его словам, он хотел служить, но "не ожидал, что попаду в такой ад". "Только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принес людям, и что сломал свою жизнь", - пишет Шамсутдинов.

Судебный процесс над Рамилем Шамсутдиновым начнется уже в январе. Как ранее рассказал адвокат солдата, он запросил особый порядок рассмотрения дела, который предусматривает признание вины. Кроме того, Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим по делу о дедовщине, хотя сначала специальная комиссия Минобороны отрицала факт неуставных отношений в воинской части. 

В целом, по данным военной прокуратуры России, в 2019 годув российской армии выросло число насильственных преступлений командиров в отношении подчиненных. Так, от рукоприкладства командиров пострадали более 100 военнослужащих, рассказал в своем докладе в Совете Федерации в ноябре заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец.

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Дедовщина и другие проблемы бундесвера

  • Ein Eurofighter der Bundeswehr hebt ab (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Долго и дорого, или Eurofighter

    Истребитель Eurofighter является современным боевым самолетом бундесвера, и одним из самых скандальных. По престижу проекта - в разработке участвовали несколько европейских стран - ударили серьезные проблемы с эксплуатацией. Eurofighter оказался дорог: одноместный 16-метровый истребитель стоит свыше 100 миллионов евро.

  • Bundeswehrmitarbeiter warten Jagdflugzeuge des Typs Tornado (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    "Торнадо", который летает только днем

    Поставки новых истребителей задерживаются. Так что до сих пор летают Tornado, которые давно пора вывести из эксплуатации - первый такой истребитель в бундесвере полетел еще 40 лет назад. Сегодня их осталось 86, но готовы к полетам не более 30. Некоторые из-за проблем с освещением кабины могут летать только днем.

  • Deutschland Transall-Maschinen sollen für Abschiebungen eingesetzt werden (picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Сколько еще летать этому старому самолету?

    Одна из острейших проблем не только в бундесвере, но и в большинстве европейских армий - надежные транспортные самолеты. Бундесвер очень долго ждал замены разработанного еще в 1960-х годах грузового C-160 Transall. Осталось их не более 57 экземпляров, из которых в воздух поднимаются не более 25. Ему на смену приходит Airbus A400M, но с ним все не так просто.

  • Airbus A 400 M (imago/PanoramiC)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Главная головная боль

    Аэробус A400M считается самым современным транспортным самолетом, но он же - и один из самых проблемных. Пока бундесвер получил 8 самолетов A400M, но готов к взлету сегодня только один, остальные в ремонте. После каждых 20 летных часов 45-метровый лайнер отправляется на осмотр. На днях одна из новых машин сломалась в Литве, и вывозить оттуда министра обороны пришлось старому Transall.

  • Mechaniker arbeiten auf dem Fliegerhorst in Kiel-Holtenau (Schleswig-Holstein) an defekten Marine-Hubschraubern vom Typ Sea King. (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Вертолеты, которые не взлетают

    Не меньшие проблемы у бундесвера с вертолетами. Из-за проблем с двигателями в феврале 2015 года пришлось на время отказаться от использования транспортных вертолетов NH90. После начальных проблем удалось повысить боеготовность современных боевых вертолетов Tiger, из 37 летают 20. А вот из 22 экземпляров многоцелевого Sea Lynx поднимаются в воздух только пять.

  • Ein Bundeswehrsoldat repariert einen Panzer vom Typ Marder (Foto: getty)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Проблемы с бронью

    Бундесвер модернизирует парк бронированных машин. Но в 2014 году выяснилось, что из 189 многоцелевых колесных Boxer больше половины к эксплуатации не готовы. Правда, с тех пор жалоб на них не поступало. Тем временем на замену устаревшим БМП Marder (на фото), служившим с 1971 года, приходят БМП Puma, сейчас их на вооружении 78. У "пум" первой серии протекала крыша, но дефект уже устранен.

  • Infografik Flugabwehrraketensystem RUS

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Бундесвер ждет предложений от Meads

    Бундесвер давно решил обновить системы противоракетной обороны и заменить устаревшие ЗРК Patriot. Предпочтение в этот раз было отдано ЗРК Meads, тем более что в его разработку были инвестированы деньги европейских налогоплательщиков. На инфографике изображен принцип действия Meads.

  • Raketenabwehrsystem MEADS (MEADS International/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Или все-таки Patriot?

    Пока контракт с производителем Meads не заключен. Одна из причин - удорожание проекта с четырех до семи миллиардов евро, согласно данным СМИ со ссылкой на высокопоставленных офицеров бундесвера. Эту новость не пропустили и в компании-производителе ЗРК Patriot - Raytheon. Там выразили надежду, что у их системы еще остаются шансы и заверили, что смогут сделать ЗРК, которые будут дешевле Meads.

  • Eine Korvette vom Typ K130 liegt vor der Werft Fr. Lürssen in Lemwerder (Foto:dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Корабли, которые редко выходят в море

    Еще в декабре 2001 года Германия заказала пять корветов K130. Изначально предполагалось, что они поступят на вооружение в 2007 году. Но из-за проблем с двигателями, системой кондиционирования воздуха и компьютерными программами поставка К130 флоту сильно затянулась. Сегодня готовы к выполнению операций только два корвета из пяти.

  • Korvette 130 (picture-alliance/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Хотя бы четыре из десяти

    Бундесвер собирается с 2018 года заказать еще пять корветов К130 - с тем, чтобы хотя бы четыре выходили в море по первому приказу. Бундесвер объясняет необходимость покупки 90-метровых кораблей требованиями со стороны НАТО. Предварительная цена проекта - 1,5 миллиарда евро.

    Автор: Михаил Бушуев


Контекст

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Элитную часть бундесвера проверят из-за издевательств над новобранцами

Власти Германии проверят элитную часть бундесвера, где были раскрыты случаи издевательств над новобранцами. Семь человек уже отстранены от службы. (28.01.2017)  

На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

20 лет бундесвер испытывал нехватку финансирования. Многие образцы военной техники поступают на вооружение с опозданием или не готовы к эксплуатации. DW - о проблемах армии ФРГ. (20.02.2017)  

Ссылки в интернете

Расстрелявший сослуживцев солдат стал потерпевшим в деле о дедовщине

Расстрелявший сослуживцев солдат стал потерпевшим в деле о дедовщине  

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Скан письма Шамсутдинова в соцсети "В контакте"

Аудио- и видеофайлы по теме

Как Россия выпала из пятерки лидеров по расходам на вооружения. DW Новости (29.04.2019)  

Должны ли на Западе опасаться милитаризации российского общества? (28.04.2017)  

Дедовщина и другие проблемы бундесвера  

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