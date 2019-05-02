 Создатель стеклянной пирамиды Лувра умер на 103-м году жизни | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 16.05.2019

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Культура и стиль жизни

Создатель стеклянной пирамиды Лувра умер на 103-м году жизни

Всемирно известный американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин был приверженцем так называемого интернационального стиля, опиравшегося на идеи модернизма.

Бэй Юймин перед стеклянной пирамидой Лувра

Бэй Юймин перед стеклянной пирамидой Лувра

Всемирно известный архитектор, спроектировавший знаменитую стеклянную пирамиду Лувра, Бэй Юймин скончался в возрасте 102 лет. Об этом в четверг, 16 мая, сообщила газета The New York Times со ссылкой на его сына.

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Бэй Юймин - уроженец китайского Гуанчжоу. С 1935 года он проживал на территории США. Лауреат почетной Притцкеровской премии спроектировал восточное крыло Национальной галереи искусства в Вашингтоне, а также здание Банка Китая в Гонконге.

Образцы его работ можно найти в разных частях Соединенных Штатов, включая Зал славы рок-н-ролла в Кливленде и Башню JPMorgan Chase в Нью-Йорке.

Бэй Юймин - приверженец так называемого интернационального стиля, опиравшегося на идеи модернизма. Особый упор в работе он делал на чувство объема и соблюдение баланса.

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