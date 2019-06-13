Создание нового правительства вновь дает Молдавии шанс

Пророссийские и проевропейские силы в Молдавии объединились с целью разрушить систему власти олигарха Плахотнюка. Удастся ли им это, DW объяснил немецкий эксперт Ханс-Мартин Зиг.
Смогут ли проевропейские и пророссийские силы, договорившиеся о создании нового правительства Молдавии, урегулировать политический кризис в стране? Как он возник, и удастся ли избежать долговременного двоевластия в Кишиневе? На эти и другие вопросы о ситуации в стране в интервью DW ответил Ханс-Мартин Зиг (Hans-Martin Sieg), возглавляющий филиал Фонда имени Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung) в Румынии и Молдавии.
DW: Что кроется за созданием альянса пророссийских социалистов президента Игоря Додона с проевропейским блоком ACUM? Является ли их совместной целью только лишение власти олигарха u главы Демократической партии Влада Плахотнюка?
Ханс-Мартин Зиг: У объединения ACUM (куда входят партия "Действие и солидарность" и "Достоинство и правда") и Партии социалистов мало общего. У них разные политические курсы - у ACUM - проевропейский, у социалистов - пророссийский, даже несмотря на то, что президент Додон поддержал соглашение об ассоциации Молдавии с ЕС. То, что объединяет два политических лагеря, - это желание лишить власти олигарха Плахотнюка и разрушить его систему.
Молдавию, которая при прежнем правительстве шагнула назад в построении демократии и правового государства, подвергают жесткой критике, в том числе и европейские институты. В связи с чем ЕС уменьшил финансовую помощь этой стране и контакты с ней. И социалисты, и ACUM видят в таком развитии событий нарастающую угрозу для себя. К тому же ACUM находится под давлением гражданского общества Молдавии из-за сотрудничества с социалистами.
- Насколько сильно внешнее влияние, которое оказывают на развитие ситуации в Молдавии ЕС, США и Россия?
- ЕС заявил о сотрудничестве с новым легитимным демократическим правительством Молдавии. В совместном заявлении ФРГ, Франция, Великобритания, Польша и Швеция подчеркнули, что поддерживают правительство Молдавии, избранное парламентом, и сам парламент и выступают против вмешательства в политический процесс Конституционного суда Молдавии и бывшего молдавского правительства.
Позиция ЕС, США и России в Молдавии важна для внутренней политики и фактически зачастую обеспечивает легитимность власти. Еврокомиссар Йоханнес Хан (Johannes Hahn) в прошлый понедельник, 10 июня, стал посредником в переговорах по формированию правительства страны. США также поддержали создание нового правительства Молдавии.
В свою очередь Россия повлияла на Партию социалистов с тем, чтобы она не согласилась создать коалицию с Демократической партией Плахотнюка. Москва, очевидно, опасается того, что усиление Демократической партии стало бы угрозой для социалистов. Единственной альтернативой для них в такой ситуации является сотрудничество с ACUM.
- Насколько велика опасность жесткого противостояния сторонников двух политических лагерей?
- ACUM и социалисты не станут прибегать к насилию. У них нет для этого ни возможностей, ни мотивов. А вот предотвратят ли они возможные насильственные действия при передаче власти - это открытый вопрос. Демократическая партия не признает новое правительство. Она опирается на сомнительное решение Конституционного суда Молдавии,который сама же и контролирует.
Конституционный суд, вначале установивший для формирования правительства срок в три месяца после оглашения результатов парламентских выборов, стремительно изменил свое решение, уменьшив срок до 90 дней. Это произошло сразу после того, как стало известно, что социалисты и ACUM договорились о создании правящей коалиции. Конституционный суд назвал новое правительство нелегитимным, поскольку якобы был нарушен срок его формирования.
Результаты выборов были оглашены 9 марта, и, согласно первоначально установленному Конституционным судом сроку, правительство должно было быть сформировано до 9 июня. Но 7 июня, когда было принято решение о создании коалиции социалистов и ACUM, Конституционный суд заявил, что речь идет о 90 днях, поэтому срок формирования правительства истек 7 июня. А значит, президент должен распустить парламент и объявить досрочные выборы в стране. Даже те, кто не являются юристами, увидят в этом противоречие. Совет ЕС счел решение Конституционного суда Молдавии сомнительным и требует экспертизы со стороны Венецианской комиссии.
Следующим своим сомнительным решением Конституционный суд отстранил от власти президента Игоря Додона и вместо него назначил и.о. президента Павла Филипа, ранее возглавлявшего правительство, который, в свою очередь, заявил о роспуске парламента. Таким образом, с одной стороны, в Молдавии есть парламент и признанное и поддерживаемое международным сообществом правительство. С другой стороны - бывшее руководство, которое держится за власть и н собирается уходить.
- Насколько велика опасность федерализации Молдавии?
- Это фантомные дебаты, которые направлены на то, чтобы дискредитировать новое правительство страны. Федерализация не была предметом переговоров и соглашений.
- Из-за создания новой коалиции сближение Кишинева с ЕС пока прекратилось? Ведь молдавские проевропейские силы из-за союза с социалистами Додона ушли на второй план, поставив себя в зависимость от Москвы?
- Было бы ошибочным интерпретировать формирование правительства с точки зрения геополитики. Я бы в принципе предостерег от того, чтобы внутриполитическое развитие слишком сопоставлять с геополитическими категориями. За геополитическими ярлыками часто скрываются совершенно иные стратегии.
Кроме того, мы очень быстро можем столкнуться с вопросом, какие демократические и правовые изменения мы хотим видеть, чтобы ограничить влияние России или пророссийских сил. Такая логика обманчива, поскольку противоречит сама себе и поддерживает те силы, которые фактически противостоят европейскому развитию.
Фактом является то, что политика (Кишинева. - Ред.) по сближению с ЕС зашла в тупик из-за того, что Молдавия шагнула назад в построении демократии и правового государства. Обвинения в коррупции и недостаточные разъяснения по делу о выводе миллиардов долларов из молдавских банков разрушили доверие. ЕС прекратил финансовую помощь Молдавии и ограничил контакты с ней.
С созданием нового правительства у Кишинева вновь появился шанс. Основным внешнеполитическим принципом нового правительства является осуществление положений соглашения об ассоциации с ЕС. Геополитические преференции ключевых политических фигур играют второстепенную роль. Формирование правительства не сделало ACUM зависимым.
Социалисты будут заниматься двумя сферами: обороной и реинтеграцией страны, последняя напрямую связана с Приднестровьем. В правительство вошли такие ключевые фигуры ACUM как Майя Санду, которая стала премьером, и Андрей Нэстасе, получивший пост вице-премьера и министра внутренних дел.
Проведение внутренних реформ в стране имеет решающее значение для того, как смогут самоутвердиться партии, вошедшие в правящую коалицию. Как только эти задачи будут выполнены, Партия социалистов и блок ACUM вновь станут политическими конкурентами. Нынешний их союз - не долговременный.
- Как можно объяснить поведение Румынии в отношении последних событий в Молдавии?
- Румыния - не в последнюю очередь из-за своего географического положения на южном фланге ЕС и НАТО - особенно бдительна к российскому влиянию на европейских соседей. Но Румыния выразила однозначную поддержку молдавскому парламенту и избранному им правительству страны.
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