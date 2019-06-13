 Создание нового правительства вновь дает Молдавии шанс | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 14.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Создание нового правительства вновь дает Молдавии шанс

Пророссийские и проевропейские силы в Молдавии объединились с целью разрушить систему власти олигарха Плахотнюка. Удастся ли им это, DW объяснил немецкий эксперт Ханс-Мартин Зиг.

Андрей Нэстасе (второй слева), Майя Санду и Игорь Додон (первый справа) в здании парламента

Андрей Нэстасе (второй слева), Майя Санду и Игорь Додон (первый справа) в здании парламента

Смогут ли проевропейские и пророссийские силы, договорившиеся о создании нового правительства Молдавии, урегулировать политический кризис в стране? Как он возник, и удастся ли избежать долговременного двоевластия в Кишиневе? На эти и другие вопросы о ситуации в стране в интервью DW ответил Ханс-Мартин Зиг (Hans-Martin Sieg), возглавляющий филиал Фонда имени Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung) в Румынии и Молдавии.

DW: Что кроется за созданием альянса пророссийских социалистов президента Игоря Додона с проевропейским блоком ACUM? Является ли их совместной целью только лишение власти олигарха u главы Демократической партии Влада Плахотнюка?

Ханс-Мартин Зиг: У объединения ACUM (куда входят партия "Действие и солидарность" и "Достоинство и правда") и Партии социалистов мало общего. У них разные политические курсы - у ACUM - проевропейский, у социалистов - пророссийский, даже несмотря на то, что президент Додон поддержал соглашение об ассоциации Молдавии с ЕС. То, что объединяет два политических лагеря, - это желание лишить власти олигарха Плахотнюка и разрушить его систему.

Ханс Мартин Зиг

Ханс Мартин Зиг

Молдавию, которая при прежнем правительстве шагнула назад в построении демократии и правового государства, подвергают жесткой критике, в том числе и европейские институты. В связи с чем ЕС уменьшил финансовую помощь этой стране и контакты с ней. И социалисты, и ACUM видят в таком развитии событий нарастающую угрозу для себя. К тому же ACUM находится под давлением гражданского общества Молдавии из-за сотрудничества с социалистами.

- Насколько сильно внешнее влияние, которое оказывают на развитие ситуации в Молдавии ЕС, США и Россия?

- ЕС заявил о сотрудничестве с новым легитимным демократическим правительством Молдавии. В совместном заявлении ФРГ, Франция, Великобритания, Польша и Швеция подчеркнули, что поддерживают правительство Молдавии, избранное парламентом, и сам парламент и выступают против вмешательства в политический процесс Конституционного суда Молдавии и бывшего молдавского правительства.

Позиция ЕС, США и России в Молдавии важна для внутренней политики и фактически зачастую обеспечивает легитимность власти. Еврокомиссар Йоханнес Хан (Johannes Hahn) в прошлый понедельник, 10 июня, стал посредником в переговорах по формированию правительства страны. США также поддержали создание нового правительства Молдавии.

В свою очередь Россия повлияла на Партию социалистов с тем, чтобы она не согласилась создать коалицию с Демократической партией Плахотнюка. Москва, очевидно, опасается того, что усиление Демократической партии стало бы угрозой для социалистов. Единственной альтернативой для них в такой ситуации является сотрудничество с ACUM.

- Насколько велика опасность жесткого противостояния сторонников двух политических лагерей?

- ACUM и социалисты не станут прибегать к насилию. У них нет для этого ни возможностей, ни мотивов. А вот предотвратят ли они возможные насильственные действия при передаче власти - это открытый вопрос. Демократическая партия не признает новое правительство. Она опирается на сомнительное решение Конституционного суда Молдавии,который сама же и контролирует.

Конституционный суд, вначале установивший для формирования правительства срок в три месяца после оглашения результатов парламентских выборов, стремительно изменил свое решение, уменьшив срок до 90 дней. Это произошло сразу после того, как стало известно, что социалисты и ACUM договорились о создании правящей коалиции. Конституционный суд назвал новое правительство нелегитимным, поскольку якобы был нарушен срок его формирования.

Результаты выборов были оглашены 9 марта, и, согласно первоначально установленному Конституционным судом сроку, правительство должно было быть сформировано до 9 июня. Но 7 июня, когда было принято решение о создании коалиции социалистов и ACUM, Конституционный суд заявил, что речь идет о 90 днях, поэтому срок формирования правительства истек 7 июня. А значит, президент должен распустить парламент и объявить досрочные выборы в стране. Даже те, кто не являются юристами, увидят в этом противоречие. Совет ЕС счел решение Конституционного суда Молдавии сомнительным и требует экспертизы со стороны Венецианской комиссии.

Следующим своим сомнительным решением Конституционный суд отстранил от власти президента Игоря Додона и вместо него назначил и.о. президента Павла Филипа, ранее возглавлявшего правительство, который, в свою очередь, заявил о роспуске парламента. Таким образом, с одной стороны, в Молдавии есть парламент и признанное и поддерживаемое международным сообществом правительство. С другой стороны - бывшее руководство, которое держится за власть и н собирается уходить.

- Насколько велика опасность федерализации Молдавии?

- Это фантомные дебаты, которые направлены на то, чтобы дискредитировать новое правительство страны. Федерализация не была предметом переговоров и соглашений.

- Из-за создания новой коалиции сближение Кишинева с ЕС пока прекратилось? Ведь молдавские проевропейские силы из-за союза с социалистами Додона ушли на второй план, поставив себя в зависимость от Москвы?

- Было бы ошибочным интерпретировать формирование правительства с точки зрения геополитики. Я бы в принципе предостерег от того, чтобы внутриполитическое развитие слишком сопоставлять с геополитическими категориями. За геополитическими ярлыками часто скрываются совершенно иные стратегии.

Кроме того, мы очень быстро можем столкнуться с вопросом, какие демократические и правовые изменения мы хотим видеть, чтобы ограничить влияние России или пророссийских сил. Такая логика обманчива, поскольку противоречит сама себе и поддерживает те силы, которые фактически противостоят европейскому развитию.

Контекст

Германия, Франция, Великобритания, Польша и Швеция рассматривают парламент Молдавии "как лучшее место для обсуждения всех политических вопросов". Они призывают к сдержанности. (11.06.2019)

Государственные учреждения в Молдавии поражены коррупцией, утверждается в декларации парламента республики. Ранее Конституционный суд Молдавии постановил распустить парламент. (09.06.2019)

Пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок ACUM подписали политическое соглашение для борьбы с олигархами. Конституционный суд назвал решения парламента "нелегитимными". (08.06.2019)

В Молдавии глубокий политический кризис. О том, как вышло, что в стране сейчас по два президента и премьера, а Конституционный суд считает парламент нелегитимным - у DW. (12.06.2019)

Фактом является то, что политика (Кишинева. - Ред.) по сближению с ЕС зашла в тупик из-за того, что Молдавия шагнула назад в построении демократии и правового государства. Обвинения в коррупции и недостаточные разъяснения по делу о выводе миллиардов долларов из молдавских банков разрушили доверие. ЕС прекратил финансовую помощь Молдавии и ограничил контакты с ней.

С созданием нового правительства у Кишинева вновь появился шанс. Основным внешнеполитическим принципом нового правительства является осуществление положений соглашения об ассоциации с ЕС. Геополитические преференции ключевых политических фигур играют второстепенную роль. Формирование правительства не сделало ACUM зависимым.

Социалисты будут заниматься двумя сферами: обороной и реинтеграцией страны, последняя напрямую связана с Приднестровьем. В правительство вошли такие ключевые фигуры ACUM как Майя Санду, которая стала премьером, и Андрей Нэстасе, получивший пост вице-премьера и министра внутренних дел.

Проведение внутренних реформ в стране имеет решающее значение для того, как смогут самоутвердиться партии, вошедшие в правящую коалицию. Как только эти задачи будут выполнены, Партия социалистов и блок ACUM вновь станут политическими конкурентами. Нынешний их союз - не долговременный.

- Как можно объяснить поведение Румынии в отношении последних событий в Молдавии?

- Румыния - не в последнюю очередь из-за своего географического положения на южном фланге ЕС и НАТО - особенно бдительна к российскому влиянию на европейских соседей. Но Румыния выразила однозначную поддержку молдавскому парламенту и избранному им правительству страны.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в Twitter | Facebook | YoutubeTelegramWhatsApp

Смотрите также:

  • Доллары в стиральной машине

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    "Глобальная прачечная"

    Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.

  • Здание Банка Англии в Лондоне

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Подставные фирмы

    Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.

  • Пачка купюр, перевязанная красной лентой

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Фиктивные сделки

    Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.

  • Кремлевская набережная

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Российские компании в качестве гаранта

    Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.

  • Судейский молоток лежит на книге

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Подкупные судьи

    Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.

  • Улица в Кишиневе

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    В центре схемы - молдавский Moldindconbank…

    После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.

  • Площадь в центре Риги

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    ..и латвийский банк Trasta Komercbanka

    В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 11:49

Молдавия: ностальгия по СССР, любовь к России и надежда на Европу

Контекст

Как работала схема по отмыванию денег из России

Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW. (21.03.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Молдавия: ностальгия по СССР, любовь к России и надежда на Европу  

Как получить вид на жительство в Европе - "Европа в фокусе"  

Президент Молдавии: Нам не хватает такого патриота, как Путин, во главе страны  

Также по теме

Moldawien - Fahnen

Комментарий: Молдавия - венесуэльская ситуация на окраине Европы 13.06.2019

Международное сообщество едино в оценке положения в Молдавии. Страна, столкнувшаяся с двоевластием, может стать пробным шаром в игре за будущее развитие региона, считает Роберт Шварц.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Полиция: Чеченцы закрепляются в структурах оргпреступности в Берлине  

США обвинили Иран в нападении на танкеры у берегов Омана  

Сара Сандерс уходит в отставку с поста пресс-секретаря Трампа  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно