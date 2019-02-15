Созванные левыми акции "пестрых жилетов" в ФРГ не стали массовыми

В немецком Майнце в субботу, 16 февраля, лишь три человека приняли участие в акции "пестрых жилетов", организованной левым движением "Вставайте". Всего же в 14 городах Германии, как сообщает агентство dpa, на улицы под девизом: "Нас много. Мы разнообразны. Мы устали!", вышли не более 2000 протестующих.

Наиболее многочисленная акция состоялась в Берлине. По оценкам полиции, в ней приняли участие до 500 человек. Протестующие требовали улучшения условий труда, увеличение расходов на образование и уход за пожилыми и больными. Все демонстрации прошли исключительно мирно.

По образцу "желтых жилетов"

Созданное летом 2018 года по призыву одного из лидеров партии "Левые" Сары Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) политическое движение "Вставайте" ("Aufstehen") по собственным оценкам насчитывает уже около 170 тысяч членов по всей Германии. Примером для акций "пестрых жилетов" стало французское протестное движение "желтых жилетов", стартовавшее в ноябре 2018 года с демонстраций против повышения цен на бензин. За 14 недель оно переросло в протесты против экономической политики правительства президента Франции Эмманюэля Макрона, сопровождающиеся массовыми беспорядками и стычками с полицией

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