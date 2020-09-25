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50 лет назад, 25 сентября 1970 года, не стало Эриха Марии Ремарка. Он до сих пор остается самым популярным немецким писателем в России.
10 мая 1933 года на площадях немецких городов горели книги. Эта акция стала мрачной прелюдией к 12-летнему господству национал-социалистов. Какие книги они сжигали? И почему?
В публикациях СМИ использованы неточные данные, заявили в пресс-службе министерства. Представители воркутинского колледжа уверяют, что все книги целы и лежат на складе.
Сожжение книг "совершенно недопустимо", заявил российский министр культуры. Ранее Воркутинский горно-экономический колледж сжег 53 книги, изданные при поддержке Фонда Сороса.
Более 4 тысяч немецких школ получили для своих библиотек репринтные издания книг, которые были сожжены нацистами 80 лет назад.
80 лет назад "идеологически вредные" книги сжигали на площадях немецких городов. Еврейский музей показывает собрание этих произведений - от "Бэмби" до теории относительности.
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