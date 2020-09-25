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Сожжение книг

Erich Maria Remarque (1898-1970) German author of the greatest WWI novel, All Quiet on the Western Front, (1929), arrives in New York City during his 13 year exile from Nazi Germany. 1939 | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Эрих Мария Ремарк: судьба, книги, женщины 25.09.2020

50 лет назад, 25 сентября 1970 года, не стало Эриха Марии Ремарка. Он до сих пор остается самым популярным немецким писателем в России.

Flames roar high as a crowd gathers to witness thousands of books, considered to be un-German, thrown into the fire at Open Square during the Buecherverbrennung, book burnings in Berlin, Germany on May 10, 1933. (AP Photo) |

Как национал-социалисты очищали "немецкий дух" 10.05.2018

10 мая 1933 года на площадях немецких городов горели книги. Эта акция стала мрачной прелюдией к 12-летнему господству национал-социалистов. Какие книги они сжигали? И почему?
Verkohlte Buchfragmente liegen in einer Transportkiste im Zentrum fuer Bucherhaltung (ZFB) in Leipzig am Dienstag, 7. Sept. 2004. Die beim Brand in der Anna-Amalia-Bibliothek Weimar beschaedigten Buecher und Schriften werden ins ZFB geliefert, wo sie behandelt werden, um sie spaeter restaurieren zu koennen. (AP Photo/Eckehard Schulz) Copyright: picture-alliance/AP Photo/E. Schulz

Министерство образования Коми опровергает сожжение книг в Воркуте 14.01.2016

В публикациях СМИ использованы неточные данные, заявили в пресс-службе министерства. Представители воркутинского колледжа уверяют, что все книги целы и лежат на складе.
2320270 Russia, St. Petersburg. 11/15/2013 Russia's Minister of Culture Vladimir Medinsky at a news conference on the preparation for the 2nd St. Petersburg Cultural Forum. Anatoly Medved/RIA Novosti

Мединский обещает разобраться с сожжением книг в Воркуте 14.01.2016

Сожжение книг "совершенно недопустимо", заявил российский министр культуры. Ранее Воркутинский горно-экономический колледж сжег 53 книги, изданные при поддержке Фонда Сороса.
Bücherverbrennung 1933 Berlin Platz vor der Staatsoper III. Reich, Bücherverbrennung : Der brennende Scheiterhaufen auf dem Platz an der Staatsoper Unter den Linden in Berlin (Opernplatz) . Angehörige der SA werfen Bücher und Zeitschriften in die Flammen.

Книги Ильфа и Петрова противоречили "немецкому духу" 10.05.2013

Более 4 тысяч немецких школ получили для своих библиотек репринтные издания книг, которые были сожжены нацистами 80 лет назад.
Nach der Machtübernahme 1933 ließen die Nationalsozialisten die Bücher verfemter Autoren wie Lion Feuchtwanger, Erich Kästner und Sigmund Freud verbrennen.

Еврейский музей в Берлине показывает "сожженные книги" 08.05.2013

80 лет назад "идеологически вредные" книги сжигали на площадях немецких городов. Еврейский музей показывает собрание этих произведений - от "Бэмби" до теории относительности.