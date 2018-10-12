Совместная жизнь ведет к полноте

У пар гораздо больше шансов дожить до преклонного возраста, чем у одиноких людей, причем степень официальности отношений при этом не играет никакой роли. Так считалось до сих пор. Есть, однако, небольшой "побочный эффект" совместной жизни: пары, решившие "просто жить вместе", прибавляют в весе больше, чем их официально женатые сверстники. Но полнеют, так или иначе, и те, и другие.
Гражданский брак "весит" больше
Зачастую сразу после того, как влюбленные съезжаются, они начинают полнеть, выяснили ученые Общества имени Макса Планка и Мангеймского университета. Особенно примечательным в ходе исследования исследователям показался тот факт, что склонность к полноте проявляется гораздо чаще у партнеров, живущих в незарегистрированном браке.
Тенденция к росту веса, как отмечают специалисты, была ими выявлена с учетом возраста, занятий спортом, рождения детей, состояния здоровья, наличия чрезмерного стресса и вредных привычек (курение, употребление алкоголя).
По мнению профессора Ральфа Хертвига (Ralph Hertwig) из Общества имени Макса Планка, изменение статуса отношений сказывается на изменнии привычного режима питания. Возьмем, например, завтрак: в прошлом каждый из партнеров ел наскоро и немного, иногда и вовсе забывая про еду, теперь же влюбленные регулярно и с удовольствием наслаждаются обильной трапезой уже с утра. Еда в "компании" кажется гораздо вкуснее, поясняет профессор.
После развода люди худеют
На прибавление или снижение веса влияет и разрыв отношений. Чаще всего бывшие партнеры теряют в весе, снова возвращаясь к данным до совместного проживания. Подтверждается гипотеза социологов, согласно которой в процессе поиска избранника или избранницы люди прилагают все усилия для снижения веса. Ориентиром служат действующие общественные стандарты, по которым быть "стройным" означает быть "более привлекательным".
Желающие найти нового партнера более тщательно следят за фигурой, занимаются спортом. Кроме того, у них возрастает уровень стресса и неудовлетворенности.
Стабильность веса и стабильность отношений взаимосвязаны
Актуальные результаты кропотливой работы ученых позволили выявить одну из важных причин полноты, подчеркивает профессор Ральф Хертвиг. До сих пор фактор изменения социального статуса врачами не учитывался. Очевидно, что многолетний брак, гармоничные, надежные отношения в партнерстве - важные факторы стабильности веса.
В исследовании, проводившемся на протяжении 16 лет, приняли участие 20.950 жителей Германии в возрасте от 19 до 100 лет. Ученые Общества имени Макса Планка, Мангеймского и Лейпцигского университетов, а также Немецкого института экономических исследований в Берлине использовали данные ежегодных репрезантивных опросов.
Смотрите также:
-
Горькие факты о сахаре
Одно из самых опасных последствий злоупотребления сахаром и продуктами, его содержащими (например конфетами, шоколадом и пирожными), - диабет. Это эндокринное заболевание врачи обычно так и называют: сахарный диабет. Сегодня в мире почти 200 миллионов людей, страдающих диабетом. Больные с тяжелой формой нуждаются в постоянных инъкцих инсулина.
-
Горькие факты о сахаре
Нередко наш мозг реагирует на сахар примерно так же, как на алкоголь и другие вещества, способные вызывать зависимость. Попробуйте несколько дней полностью воздержаться от сладкого! Это, наверняка, будет непросто.
-
Горькие факты о сахаре
Одно из самых распространенных заблуждений, связанных с сахаром: коричневый сахар "здоровее" белого рафинада, более полезен для организма. Увы, это не так. Скажем, в 100 граммах и того, и другого вида сахара - 400 килокалорий, для зубов одинаково вредны и белый, и коричневый. Короче говоря, "оба хуже".
-
Горькие факты о сахаре
Сахар наш организм усваивает в два раза, а иногда и в пять раз быстрее крахмала, превращая его в жиры. Это значит, что сладостями мы буквально подкармливаем наши жировые клетки. Люди, которые едят много сладкого, нередко страдают от избыточного веса. Кроме того, в жиры наша печень перерабатывает и фруктозу, что может привести к сахарному диабету.
-
Горькие факты о сахаре
У любителей сладкого кожа стареет быстрее. Чрезмерное употребление сахара вызывает реакцию организма, которую называют гликированием. Это "засахаривание" кожных тканей. Молекулы сахара приклеиваются к коллагеновым волокнам, которые теряют при этом естественную эластичность и способность выводить шлаки и яды из организма, что ведет к ускорению процесса старения клеток.
-
Горькие факты о сахаре
Многочисленные исследования немецких ученых подтверждают, что излишнее употребление сахара повышает и риск заболевания болезнью Альцгеймера. Высокие показатели содержания сахара в крови у пациентов с сахарным диабетом могут стать виновниками и нейродегенеративных заболеваний.
-
Горькие факты о сахаре
Любители сладкого склонны быстрее впадать в агрессию. Известно, что симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей и подростков усиливаются от употребления сахара. Они становятся беспокойными, менее концентрированными и на любые мелочи реагируют более агрессивно.
-
Горькие факты о сахаре
Здоровая микрофлора кишечника защищает желудочно-кишечный тракт от влияния вредоносных бактерий и оказывает всяческую поддержку пищеварительному процессу. Чем больше сахара попадает в кишечник, тем легче непрошенные "гости" могут в нем размножаться. Грибки и паразиты обожают сахар! Особенно сandida albicans имеет обыкновение досаждать нам, провоцируя пресловутое "расстройство желудка".
-
Горькие факты о сахаре
Излишний сахар отягощает работу иммунной системы, отвечающей за борьбу с возбудителями различных заболеваний. Вскоре после излишней порции сладкого наш иммунитет функционирует на 40 процентов слабее, и мы рискуем "поймать" какое-нибудь воспаление. Ведь сахар поглощает и столь необходимый нам витамин С.
Автор: Марита Бринкман, Инга Ваннер