Совместная жизнь ведет к полноте

У пар гораздо больше шансов дожить до преклонного возраста, чем у одиноких людей, причем степень официальности отношений при этом не играет никакой роли. Так считалось до сих пор. Есть, однако, небольшой "побочный эффект" совместной жизни: пары, решившие "просто жить вместе", прибавляют в весе больше, чем их официально женатые сверстники. Но полнеют, так или иначе, и те, и другие.

Гражданский брак "весит" больше

Зачастую сразу после того, как влюбленные съезжаются, они начинают полнеть, выяснили ученые Общества имени Макса Планка и Мангеймского университета. Особенно примечательным в ходе исследования исследователям показался тот факт, что склонность к полноте проявляется гораздо чаще у партнеров, живущих в незарегистрированном браке.

Тенденция к росту веса, как отмечают специалисты, была ими выявлена с учетом возраста, занятий спортом, рождения детей, состояния здоровья, наличия чрезмерного стресса и вредных привычек (курение, употребление алкоголя).

По мнению профессора Ральфа Хертвига (Ralph Hertwig) из Общества имени Макса Планка, изменение статуса отношений сказывается на изменнии привычного режима питания. Возьмем, например, завтрак: в прошлом каждый из партнеров ел наскоро и немного, иногда и вовсе забывая про еду, теперь же влюбленные регулярно и с удовольствием наслаждаются обильной трапезой уже с утра. Еда в "компании" кажется гораздо вкуснее, поясняет профессор.

После развода люди худеют

На прибавление или снижение веса влияет и разрыв отношений. Чаще всего бывшие партнеры теряют в весе, снова возвращаясь к данным до совместного проживания. Подтверждается гипотеза социологов, согласно которой в процессе поиска избранника или избранницы люди прилагают все усилия для снижения веса. Ориентиром служат действующие общественные стандарты, по которым быть "стройным" означает быть "более привлекательным".

Желающие найти нового партнера более тщательно следят за фигурой, занимаются спортом. Кроме того, у них возрастает уровень стресса и неудовлетворенности.

Стабильность веса и стабильность отношений взаимосвязаны

Актуальные результаты кропотливой работы ученых позволили выявить одну из важных причин полноты, подчеркивает профессор Ральф Хертвиг. До сих пор фактор изменения социального статуса врачами не учитывался. Очевидно, что многолетний брак, гармоничные, надежные отношения в партнерстве - важные факторы стабильности веса.

В исследовании, проводившемся на протяжении 16 лет, приняли участие 20.950 жителей Германии в возрасте от 19 до 100 лет. Ученые Общества имени Макса Планка, Мангеймского и Лейпцигского университетов, а также Немецкого института экономических исследований в Берлине использовали данные ежегодных репрезантивных опросов.

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