 Совет по правам человека выступил в защиту Льва Пономарева | Новости из Германии о России | DW | 06.12.2018

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Россия

Совет по правам человека выступил в защиту Льва Пономарева

На сайте Совета по правам человека опубликовано коллективное письмо в поддержку директора движения "За права человека" Льва Пономарева. В документе подчеркивается, что арест Пономарева - чудовищное решение.

Выдворение Льва Пономарева из московского офиса, 2013 год

Выдворение Льва Пономарева из московского офиса, 2013 год

Члены Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека написали коллективное письмо в поддержку известного правозащитника Льва Пономарева, который был арестован на 25 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения акции. В письме, выложенном на сайте СПЧ в четверг, 7 декабря, решение суда об аресте Пономарева названо чудовищным.

"Лев Пономарев, 1941 года рождения, доктор физико-математических наук, соратник академика А. Д. Сахарова и один из создателей общества "Мемориал", не совершал никаких насильственных действий, никогда и никого не призывал к их совершению, никогда не высказывал ничего, что могло бы возбудить рознь или ненависть к кому бы то ни было", - подчеркивается в коллективном письме членов СПЧ.

Незамедлительно освободить правозащитника

Авторы послания призывают к незамедлительному освобождению 77-летнего Пономарева, который, по их словам, имеет большие и признанные заслуги как перед российским, так и перед общемировым правозащитным движением. "Привлечение Пономарева к ответственности за мнение, высказанное в соцсетях, является нарушением права на свободу мысли и слова (ст. 29 Конституции РФ)", - указывается в письме.

Коллективное письмо подписали все члены Совета, в том числе Людмила Алексеева, Николай Сванидзе, Александр Сокуров, Евгений Ясин и другие.

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Ранее адвокат Алексей Липцер сообщил о подаче жалобы на арест Пономарева в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова попросила проверить обоснованность ареста правозащитника. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович также выразила сомнение в справедливости приговора.

Приговор Пономареву

После того, как московские власти отказали в согласовании небольшой несанкционированной акции 28 октября на Лубянской площади в Москве в поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия", Пономарев написал в Facebook: "Я в воскресенье к 14:00 приду на Лубянскую площадь, если не задержат по дороге. Я никого не зову, но граждане, которые знают про это акцию, сами будут решать, что им делать".

Тверской районный суд Москвы 5 декабря приговорил правозащитника к 25 суткам административного ареста. Судья Дмитрий Гордеев признал Пономарева виновным в повторном нарушении правил проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

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Ссылки в интернете

Письмо членов СПЧ

Аудио- и видеофайлы по теме

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