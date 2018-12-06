Совет по правам человека выступил в защиту Льва Пономарева

Члены Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека написали коллективное письмо в поддержку известного правозащитника Льва Пономарева, который был арестован на 25 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения акции. В письме, выложенном на сайте СПЧ в четверг, 7 декабря, решение суда об аресте Пономарева названо чудовищным.

"Лев Пономарев, 1941 года рождения, доктор физико-математических наук, соратник академика А. Д. Сахарова и один из создателей общества "Мемориал", не совершал никаких насильственных действий, никогда и никого не призывал к их совершению, никогда не высказывал ничего, что могло бы возбудить рознь или ненависть к кому бы то ни было", - подчеркивается в коллективном письме членов СПЧ.

Незамедлительно освободить правозащитника

Авторы послания призывают к незамедлительному освобождению 77-летнего Пономарева, который, по их словам, имеет большие и признанные заслуги как перед российским, так и перед общемировым правозащитным движением. "Привлечение Пономарева к ответственности за мнение, высказанное в соцсетях, является нарушением права на свободу мысли и слова (ст. 29 Конституции РФ)", - указывается в письме.

Коллективное письмо подписали все члены Совета, в том числе Людмила Алексеева, Николай Сванидзе, Александр Сокуров, Евгений Ясин и другие.

Ранее адвокат Алексей Липцер сообщил о подаче жалобы на арест Пономарева в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова попросила проверить обоснованность ареста правозащитника. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович также выразила сомнение в справедливости приговора.

Приговор Пономареву

После того, как московские власти отказали в согласовании небольшой несанкционированной акции 28 октября на Лубянской площади в Москве в поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия", Пономарев написал в Facebook: "Я в воскресенье к 14:00 приду на Лубянскую площадь, если не задержат по дороге. Я никого не зову, но граждане, которые знают про это акцию, сами будут решать, что им делать".

Тверской районный суд Москвы 5 декабря приговорил правозащитника к 25 суткам административного ареста. Судья Дмитрий Гордеев признал Пономарева виновным в повторном нарушении правил проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Смотрите также:

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году Рост числа жалоб из России в ЕСПЧ Почти каждая вторая жалоба, поступившая в Страсбург, - из России. При этом около 90% их признаются европейским судом не подлежащими рассмотрению. Помимо неправильно оформленных документов, часто в ЕСПЧ отказывают и потому, что заявители обращаются напрямую в международный суд, минуя национальный.

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году Ни свободы, ни безопасности По словам главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, в 2017 году особенно увеличилось число жалоб в ЕСПЧ от участников протестных акций. "За минувший год их было не менее 400 - самое большое число за все время наблюдения", - говорит эксперт.

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году Миллиард на выплаты по решениям ЕСПЧ Компенсации, которые ЕСПЧ назначает по итогу рассмотрения дел, заявители получают от государства. В бюджете России на 2017 год изначально заложили 600 млн рублей на выплаты по решениям международных судов (большая часть - именно на вердикты ЕСПЧ). Но эти деньги закончились уже к осени, и государство увеличило годовую сумму до 1 млрд.

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году География нарушений Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ранее ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны. Автор: Елена Барышева

