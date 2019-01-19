 Совет НАТО - Россия пройдет 25 января в Брюсселе | Новости из Германии о Европе | DW | 21.01.2019

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Европа

Совет НАТО - Россия пройдет 25 января в Брюсселе

Ожидается, что стороны обсудят прежде всего ситуацию в Украине и возможности сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Совет НАТО-Россия

Совет НАТО-Россия

Заседание Совета НАТО - Россия состоится в Брюсселе 25 января, сообщил корреспонденту DW в понедельник, 21 января, чиновник Североатлантического альянса. "По итогам консультаций с Россией мы договорились провести встречу Совета НАТО - Россия на уровне послов 25 января 2019 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Эта встреча будет продолжением нашего политического диалога", - пояснил собеседник DW. Темы он не уточнил, но на подобных заседаниях с российской стороной НАТО обычно настаивает на обсуждении в первую очередь обстановки в Украине.

ДРСМД грозит расторжение

Контекст

Сейчас в Европе нет новых американских крылатых ракет, но есть российские, подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. (04.01.2019)

На встрече в Брюсселе не было принято конкретных решений. Стороны обсудили, как в условиях кризиса в отношениях сохранять каналы для диалога и снизить риск военного противостояния. (20.04.2016)

Одним из основных вопросов повестки дня может стать вопрос о возможности и условиях сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Если Россия снова не будет соблюдать договор, у нас возникнет большая проблема. Сейчас в Европе нет новых американских крылатых ракет, зато есть новые российские крылатые ракеты. Ракета SSC-8 (она же "Новатор" 9М729. - Ред.) на мобильной установке, она может быть оснащена ядерными боеголовками и способна достичь европейских городов", - заявил в начале января шеф НАТО Йенс Столтенберг. Он отказался пояснить, что может предпринять НАТО, если Россия не выполнит требований США и Североатлантического альянса, и заявил лишь, что это будет "совместным решением НАТО".

США обвиняют Россию в нарушении договора из-за разработанной в РФ крылатой ракеты наземного базирования 9M729 для комплекса "Искандер". Вашингтон и НАТО считают, что эта система подпадает под действие договора, Москва это отрицает. Россия также неоднократно обвиняла Соединенные Штаты в нарушении соглашения, например, из-за американских систем ПРО в Румынии.

Контакты между Россией и Североатлантическим альянсом были сведены к минимуму в 2014 году из-за российской аннексии украинского полуострова Крым и конфликта на востоке Украины. Совет НАТО - Россия возобновил работу лишь два года спустя. Его последнее заседание состоялось в октябре 2018 года.

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  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

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    Автор: Михаил Бушуев


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