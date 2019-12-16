 Совет министров Франции одобрил спорный проект пенсионной реформы | Новости из Германии о Европе | DW | 24.01.2020

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Европа

Совет министров Франции одобрил спорный проект пенсионной реформы

Как заявил официальный представитель правительства Франции, пенсионная реформа создает "продолжительную, прочную" систему, которая "обеспечит сбалансированную справедливость между поколениями".

Участник протестной акции против пенсионной реформы в Париже

Участник протестной акции против пенсионной реформы в Париже

Правительство Франции, несмотря на продолжающиеся семь недель акции протеста профсоюзов, в пятницу, 24 января, одобрило спорный проект пенсионной реформы. Как заявил официальный представитель правительства, пенсионная реформа создает "продолжительную, прочную" систему, которая "обеспечит сбалансированную справедливость между поколениями, сильнее защитит самых слабых, восстановит доверие и вернет труду его ценность". Теперь проект реформы должен быть утвержден парламентом Франции.

Контекст

Премьер-министр Франции Филипп заявил о готовности отказаться от повышения пенсионного возраста до 64 лет. (11.01.2020)

В рамках запланированной реформы президент Франции Эмманюэль Макрон намерен заменить более 40 существующих в стране пенсионных систем единой и сократить миллиардный дефицит в пенсионных фондах. При этом на фоне массовых протестов правительство временно решило отказаться от повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Но оставило себе поле для отступления. Если представители профсоюзов и работодателей до середины апреля не смогут договориться об альтернативном варианте финансирования пенсионной системы, возраст выхода на пенсию может быть увеличен до 64 лет президентским указом.

Тысячи противников реформы протестуют на улицах

Протесты против пенсионной реформы продолжаются во Франции уже 51 день. Только 24 января на улицы Парижа вышли от 350 до 400 тысяч человек. В Марселе полиция насчитала 8 тысяч демонстрантов, в то время как профсоюзы говорят о 180 тысячах протестующих. Акций проходят также в Лионе и Монпилье.

Во французской столице наблюдаются перебой в работе общественного транспорта. Однако "черной пятницы", как пообещали правительству профсоюзные лидеры, не получилось, так как к забастовке присоединилось недостаточное количество сотрудников транспортной компании RATP, сообщает медиакомпания Radio France Internationale.

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    Автор: Владимир Дорохов


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Контекст

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