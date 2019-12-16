Совет министров Франции одобрил спорный проект пенсионной реформы

Правительство Франции, несмотря на продолжающиеся семь недель акции протеста профсоюзов, в пятницу, 24 января, одобрило спорный проект пенсионной реформы. Как заявил официальный представитель правительства, пенсионная реформа создает "продолжительную, прочную" систему, которая "обеспечит сбалансированную справедливость между поколениями, сильнее защитит самых слабых, восстановит доверие и вернет труду его ценность". Теперь проект реформы должен быть утвержден парламентом Франции.

В рамках запланированной реформы президент Франции Эмманюэль Макрон намерен заменить более 40 существующих в стране пенсионных систем единой и сократить миллиардный дефицит в пенсионных фондах. При этом на фоне массовых протестов правительство временно решило отказаться от повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Но оставило себе поле для отступления. Если представители профсоюзов и работодателей до середины апреля не смогут договориться об альтернативном варианте финансирования пенсионной системы, возраст выхода на пенсию может быть увеличен до 64 лет президентским указом.

Тысячи противников реформы протестуют на улицах

Протесты против пенсионной реформы продолжаются во Франции уже 51 день. Только 24 января на улицы Парижа вышли от 350 до 400 тысяч человек. В Марселе полиция насчитала 8 тысяч демонстрантов, в то время как профсоюзы говорят о 180 тысячах протестующих. Акций проходят также в Лионе и Монпилье.

Во французской столице наблюдаются перебой в работе общественного транспорта. Однако "черной пятницы", как пообещали правительству профсоюзные лидеры, не получилось, так как к забастовке присоединилось недостаточное количество сотрудников транспортной компании RATP, сообщает медиакомпания Radio France Internationale.

Смотрите также:

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина Правительство дождалось результатов выборов О необходимости повышать пенсионный возраст в России эксперты говорили уже давно. Правительство и чиновники тему не педалировали... до президентских выборов 18 марта 2018 года. А после переизбрания Владимира Путина и переназначения Дмитрия Медведева в должности премьера о пенсионной реформе было объявлено официально.

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина Плюс 5 лет для мужчин, плюс 8 - для женщин Законопроект о постепенном повышении возраста выхода на пенсию правительство РФ одобрило 14 июня 2018 г. Согласно нему, пенсионный возраст для мужчин планируется повысить с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 году.

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина Поышение пенсионного возраста в России под шумок ЧМ-2018 Примечательно, что о планах повысить пенсионный возраст правительство РФ объявило во время ЧМ-2018. По мнению экспертов, власти сделали беспроигрышную ставку на спортивную эйфорию.

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина Профсоюзы - против повышения Общероссийское объединение профсоюзов запустило адресованную президенту Путину петицию с требованием не повышать возраст выхода на пенсию. Лишь за первые две недели ее подписали уже более 2,5 миллионов россиян.

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина Пенсионерам приказано долго жить Один из вопросов, которые волнуют граждан в случае повышения возраста, - это доживут ли они до пенсии. Для российских мужчин здесь ситуация особенно проблемная. Даже при нынешнем возрасте выхода на пенсию в 60 лет вероятность дожить до этого момента у 20-летних мужчин в России составляет 68%.

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина Какие пенсионеры нужны в России В целом же перспективы пенсионеров выглядят так: пенсионный возраст возрастет до 65 лет для мужчин и 63-х для женщин. Вопрос лишь в том, возрастет ли продолжительность жизни? Сегодня средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет 66,5 лет, а женщин - 77.

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина Ответ на пенсионную реформу, или Протест вместо дачи В ответ на планы правительства повысить пенсионный возраст многие россияне вышли на улицы. Первые многочисленные акции, инициированные Алексеем Навальным, прошли 1 июля в трех десятках российских городов. С тех пор акции против повышения пенсионного возраста повторяются с заметной регулярностью.

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина Когда карикатуристу не до смеха 19 июля Госдума одобрила законопроект пенсионной реформы в первом чтении. Правда, не единодушно: "за" выступили 328 депутатов, "против" - 104.

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина Как дотянуть до пенсии в России После того как Наталья Поклонская проголосовала против пенсионной реформы, ее жестко раскритиковали в "Единой России". Пока единороссы спорят, россияне думают о шансах до этого возраста дожить.

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина Пенсионная реформа по-володински: а ну-ка, получи! Вячеслав Володин на встрече с жителями Саратова на вопрос о том, как дожить до пенсии, посоветовал заниматься спортом. Слова спикера Госдумы вызвали резкую критику в стране.

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина Путин о пенсионной реформе: мягко стелет, но жестко спать? Выступая со специальным посланием на тему пенсионной реформы, президент РФ предложил немного ее смягчить, например, повысить женщинам возраст выхода на пенсию не на 8, а на 5 лет. Автор: Владимир Дорохов

