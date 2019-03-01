 Совет ЕС продлил санкции в отношении Януковича и его окружения | Новости из Германии об Украине | DW | 04.03.2019

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Украина

Совет ЕС продлил санкции в отношении Януковича и его окружения

В Брюсселе исключили одного фигуранта из списка лиц, ответственных за "незаконное присвоение украинских госсредств".

Экс-президент Украины Виктор Янукович

Экс-президент Украины Виктор Янукович

Совет Европейского Союза продлил до 6 марта 2020 года санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения "за незаконное присвоение украинских госсредств и за злоупотребление служебным положением, повлекшее за собой ущерб украинским госфондам". Об этом говорится в обнародованном в понедельник, 4 марта, заявлении пресс-службы Совета.

Контекст

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В ней уточнили, что заморозка активов касается 12 лиц, при этом один из фигурантов из списка исключен. "Запретительные меры в отношении одного человека не были продлены", - отмечается в заявлении.

На запрос DW уточнить личность исключенного из перечня в Европейской службе внешних связей (EEAS) на момент публикации материала ответа не дали.

Как ожидается, информация о личности фигуранта станет известна после публикации в Официальном журнале ЕС 5 марта, которая ознаменует собой вступление решения в силу.

Речь может идти об экс-главе администрации Януковича

Как передало информагентство "Українськi Новини", речь может идти об экс-главе администрации президента Януковича - Андрее Клюеве. 

В марте 2014 года ЕС ввел санкции в отношении лиц, ответственных за "нецелевое использование украинских госсредств". Меры коснулись, в частности, экс-президента Януковича, двух его сыновей, бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-главы МВД Украины Виталия Захарченко и еще 13 лиц. Им запрещался въезд в Евросоюз, также их активы подлежали блокировке. В последний раз санкции продлевались в марте 2018 года - на 12 месяцев.

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    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Дом-корабль

    Финский дом "Хонка-2" выглядит как корабль с внутренними балконами в виде капитанских мостиков и мачтами. На полу дорогой паркет из древесины 18 разных пород деревьев.

  • В доме Хонка-2

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Умная система

    В "Хонке-2" уже четвертый год нет света и отопления, и дом никто не убирает. Однако там нет пыли благодаря "умной" системе естественного кондиционирования и очистки воздуха. Дом частично разграблен. Из дорогой мебели остался огромный деревянный стол на 18 персон, гигантские журнальные столы, три стула, диван и мраморный камин в рост человека.

  • Массажный стол в доме Хонки-2

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Остался один массажный стол (182230)

    В одной части "Хонки-2" четыре года назад была оборудована спа-зона для охотников. Здесь есть сауна, тропический душ, джакузи, бассейн и массажный стол, сделанный полностью из белого мрамора. Мародеры забрали всю сантехнику и оборудование сауны, однако не смогли поднять массажный стол, поэтому он до сих пор стоит на своем месте.

  • Разгразбленный тир с движущимися мишенями

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Охотничье оружие пропало

    На территории бывшей резиденции Януковича раньше был собственный тир с движущимися мишенями - резиновыми копиями диких животных, по которым стреляли гости и хозяева "Сухолучье". После 2014 года охотничье оружие исчезло, а система подвижных мишеней разрушена.

  • Дом на территории резиденции Сухолучье

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Янукович ночевал в "Сухолучье" всего 2-3 раза

    В резиденции до сих пор работают те, кто занимался ее обслуживанием во времена Януковича. До 2014 года это было более сотни рабочих, сейчас - всего 40, включая охрану. Они ухаживают за газонами, кормят животных. По их словам, Виктор Янукович ночевал в этой резиденции только 2-3 раза. В большинстве случаев после охоты ее участники здесь только обедали и возвращались в Межигорье.

  • Разграбленный дом экс-генпрокурора Пшонки

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Дом экс-генпрокурора Пшонки

    По соседству с резиденцией Януковича "Сухолучье" стоит бывшая дача экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки. До 2016 года ее никто не охранял, поэтому она полностью разграблена мародерами. Здесь сняли окна, деревянный пол, гламурную плитку и кичевые обои с розовыми цветами.

  • Беседка у воды возле бывшей дачи Пшонки

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Рыбалка с пирса Пшонки

    Сейчас общественная организация "Национальный парк Украины Межигорье" также взяла этот объект под свою охрану и после уплаты благотворительных взносов предоставляет доступ к воде. Ведь здесь еще сохранился пирс и спуск для лодок. Половить рыбу в Киевском водохранилище возле бывшей дачи Пшонки обойдется рыбакам в 150 гривен.

  • Отдыхающие на территории Сухолучья

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Отдых для всех желающих

    В "Сухолучье" и на бывшую дачу Пшонки может сейчас приехать любой желающий, поставить палатку и отдохнуть в резиденциях бывших высокопоставленных чиновников. Вход на прежде закрытую территорию стоит 50 гривен.

    Автор: Лилия Ржеутская, Киев


Смотреть видео 03:32

Пять лет спустя: Виктор Янукович все еще имеет право на Межигорье?

Контекст

Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

Через 4 года после бегства экс-президента Украины Януковича его охотничья резиденция "Сухолучье" частично разграблена, статус ее не определен. Но отдохнуть там теперь может любой желающий. (04.07.2018)  

Ссылки в интернете

Пресс-служба Совета ЕС

Аудио- и видеофайлы по теме

Пять лет спустя: Виктор Янукович все еще имеет право на Межигорье?  

Борьба за власть в Венесуэле: взгляд США и РФ. Приговор Януковичу за измену. DW Новости  

Пять лет Евромайдану: к чему за это время пришла Украина – DW Новости  

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