 Совет ЕС потребовал от Москвы обеспечить безопасность блогеров и журналистов | Новости из Германии о Европе | DW | 18.02.2019

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Европа

Совет ЕС потребовал от Москвы обеспечить безопасность блогеров и журналистов

Главы МИД стран Евросоюза оценили ситуацию с правами человека в России, незаконно аннексированном РФ Крыму и на востоке Украины.

Бюро движения За права человека в Москве

Совет ЕС по иностранным делам в понедельник, 18 февраля, принял заключение относительно приоритетов Брюсселя в вопросах защиты прав человека на 2019 год.

Ряд положений документа посвящен оценке ситуации в России, незаконно аннексированном Москвой Крыму и областям на востоке Украины, которые "временно не находятся под контролем правительства" в Киеве.

Озабоченность Евросоюза, в частности, вызывают "пытки, а также другое жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение" со стороны государственных институтов и негосударственных субъектов в Чечне.

Беспрепятственный доступ гумпомощи в Донбасс

Контекст

Правозащитники представили в Берлине доклад о нарушениях прав человека в аннексированном Россией Крыму. Они назвали цифры и факты, свидетельствующие о масштабах этих нарушений. (19.12.2018)

Комиссия по помилованию была бы эффективнее Совета по правам человека. Переубедить власти РФ нельзя, остается лишь смиренно их просить, комментирует встречу Путина с СПЧ Иван Преображенский. (12.12.2018)

Кроме того, Брюссель призывает "все стороны" соблюдать права "национальных, этнических и религиозных меньшинств" в РФ, Крыму - в частности, в Севастополе - и в Донбассе в соответствии с конвенциями ООН и Совета Европы.

Европейский Союз также настаивает на обеспечении "всестороннего, своевременного и беспрепятственного доступа" гуманитарной помощи в указанные регионы.

Обеспечение безопасности журналистов и блогеров

Наконец, Москве следует "обеспечить надлежащее функционирование демократических институтов, поддерживать уважение к верховенству закона", а также гарантировать свободу выражения мнений, в том числе и в интернете, отмечают в Брюсселе.

Особое внимание в этой связи следует уделить безопасности журналистов и блогеров, поддержке гражданского общества и правозащитников.

Дело Терентьева

В августе 2018 года Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить блогеру Савве Тереньтеву 5 тысяч евро на покрытие судебных издержек.

ЕСПЧ счел уголовное преследование в отношении него нарушением 10-й статьи Европейской конвенции о защите прав человека, гарантирующей свободу выражения мнения.

Дело Терентьева стало первым уголовным процессом, возбужденным в связи с комментарием, оставленным в блоге. Суд Сыктывкара в июле 2008 года приговорил автора к году условного срока за комментарий к записи одного из местных журналистов в "Живом журнале", в котором Терентьев назвал сотрудников отдела "К" местного МВД "ментами и гопотой". В ходе судебного разбирательства блогер признал, что является автором этих слов и принес свои извинения "всем порядочным милиционерам", однако обвинение в разжигании социальной розни отверг. В январе 2009 года защита Терентьева направила жалобу в ЕСПЧ.

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