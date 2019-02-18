Совет ЕС потребовал от Москвы обеспечить безопасность блогеров и журналистов

Главы МИД стран Евросоюза оценили ситуацию с правами человека в России, незаконно аннексированном РФ Крыму и на востоке Украины.
Совет ЕС по иностранным делам в понедельник, 18 февраля, принял заключение относительно приоритетов Брюсселя в вопросах защиты прав человека на 2019 год.
Ряд положений документа посвящен оценке ситуации в России, незаконно аннексированном Москвой Крыму и областям на востоке Украины, которые "временно не находятся под контролем правительства" в Киеве.
Озабоченность Евросоюза, в частности, вызывают "пытки, а также другое жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение" со стороны государственных институтов и негосударственных субъектов в Чечне.
Беспрепятственный доступ гумпомощи в Донбасс
Кроме того, Брюссель призывает "все стороны" соблюдать права "национальных, этнических и религиозных меньшинств" в РФ, Крыму - в частности, в Севастополе - и в Донбассе в соответствии с конвенциями ООН и Совета Европы.
Европейский Союз также настаивает на обеспечении "всестороннего, своевременного и беспрепятственного доступа" гуманитарной помощи в указанные регионы.
Обеспечение безопасности журналистов и блогеров
Наконец, Москве следует "обеспечить надлежащее функционирование демократических институтов, поддерживать уважение к верховенству закона", а также гарантировать свободу выражения мнений, в том числе и в интернете, отмечают в Брюсселе.
Особое внимание в этой связи следует уделить безопасности журналистов и блогеров, поддержке гражданского общества и правозащитников.
Дело Терентьева
В августе 2018 года Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить блогеру Савве Тереньтеву 5 тысяч евро на покрытие судебных издержек.
ЕСПЧ счел уголовное преследование в отношении него нарушением 10-й статьи Европейской конвенции о защите прав человека, гарантирующей свободу выражения мнения.
Дело Терентьева стало первым уголовным процессом, возбужденным в связи с комментарием, оставленным в блоге. Суд Сыктывкара в июле 2008 года приговорил автора к году условного срока за комментарий к записи одного из местных журналистов в "Живом журнале", в котором Терентьев назвал сотрудников отдела "К" местного МВД "ментами и гопотой". В ходе судебного разбирательства блогер признал, что является автором этих слов и принес свои извинения "всем порядочным милиционерам", однако обвинение в разжигании социальной розни отверг. В январе 2009 года защита Терентьева направила жалобу в ЕСПЧ.
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