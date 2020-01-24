 Совет ЕС одобрил договор по ″Брекзиту″ | Новости из Германии о Европе | DW | 30.01.2020

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Европа

Совет ЕС одобрил договор по "Брекзиту"

До выхода Великобритании из ЕС осталось выполнить лишь две формальности. Британия покинет Евросоюз 31 января в 24 часа по среднеевропейскому времени.

Флаги ЕС и Великобритании

За день до "Брекзита" 27 стран-членов Евросоюза подтвердили в письменной форме ратификацию соглашения о порядке и условиях выхода Великобритании из ЕС, сообщила пресс-служба Совета ЕС в четверг, 30 января. Процедура подтверждения ратификации этого документа Советом рассматривалась как простая формальность.

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До выхода Британии из ЕС осталось выполнить еще две формальности - передать ратифицированные документы Лондону и обнародовать их 31 января. После этого Великобритания сможет покинуть Евросоюз после почти 50 лет пребывания в составе этой организации.

Переходный период

Накануне вечером соглашение по "Брекзиту" ратифицировал Европарламент. Центральным пунктом этого документа является переходный период сроком до конца 2020 года. В течение этого времени в практической жизни Евросоюза и Британии ничего не изменится: Великобритания будет оставаться в таможенном союзе и сохранит доступ к внутреннему рынку ЕС. В сфере передвижений людей и товаров также ничего не изменится. В предстоящие 11 месяцев предстоит определить, как будет осуществляться сотрудничество между Брюсселем и Лондоном в торговле, политике и других сферах с 2021 года.

Договор по "Брекзиту" уже урегулировал права почти 3,2 млн граждан ЕС в Британии и 1,2 млн граждан Великобритании в ЕС. Они будут и впредь жить и работать по старым правилам. В рамках договора определены и суммы, которые Лондон должен компенсировать Брюсселю в связи с "Брекзитом". Стороны также согласовали компромисс, в соответствии с которым граница между британской Северной Ирландией и членом ЕС Ирландией будет оставаться открытой и после "Брекзита".

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  • демонстранты в Лондоне против Brexit

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  • итоги референдума по возрастным группам

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Молодые британцы против "Брекзит"

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за "Брекзит".

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

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