Совет Европы обеспокоен ситуацией с нетерпимостью в России

Европейская комиссия против расизма и нетерпимости (ЕКРН), учрежденная Советом Европы, представила новый доклад по России. Несмотря на прогресс, достигнутый с момента публикации четвертого доклада (в октябре 2013 года), "некоторые вопросы вызывают беспокойство", говорится в документе, опубликованном во вторник, 5 марта.

В частности, российские политические и религиозные лидеры допускают "значительное число гомофобных, трансфобных, расистских и ненавистнических высказываний", отмечают составители. Кроме того, эксперты ЕКРН обеспокоены "чрезмерным применением антиэкстремистского законодательства и злоупотребления им". По их словам, меры реагирования на экстремистские преступления не должны использоваться "для подавления законной критики политики правительства, политической оппозиции или религиозных убеждений".

Критика декриминализации семейных побоев

Авторы доклада особо выделяют последствия перевода домашних побоев из уголовных преступлений в административные правонарушения. Одобренные в феврале 2017 года изменения в УК РФ дают обществу "мощный сигнал о приемлемости насилия в отношении женщин", что "открывает дорогу дискриминации и предрассудкам по признаку пола", подчеркивается в документе. ЕКРН настоятельно призывает российские власти пересмотреть этот закон.

Дискриминация ЛГБТ-сообщества

Эксперты комиссии отмечают существующую в России дискриминацию ЛГБТ-сообщества. ЕКРН рекомендует властям "содействовать сотрудничеству и постоянному диалогу между ЛГБТ-сообществом и полицией". Кроме того, составители доклада призывают "отменить законодательный запрет на распространение информации о гомосексуализме среди несовершеннолетних", а также "создать независимый от полиции и прокуратуры орган, полномочный расследовать все жалобы на действия полиции". В течение двух лет после публикации доклада ЕКРН намерена провести промежуточный контроль за выполнением этих двух рекомендаций.

Закон об НКО "подрывает гражданскую активность"

В Страсбурге обеспокоены "жестким применением" законов, которые регулируют деятельность некоммерческих организаций (НКО). В июле 2012 года Госдума РФ приняла поправки, обязывающие НКО, которые занимаются политической деятельностью и получают зарубежное финансирование, регистрироваться в качестве "иностранных агентов".

Изменения законодательства "подрывают гражданскую активность и защиту уязвимых групп населения", говорится в докладе. ЕКРН настоятельно рекомендует отказаться от термина "иностранный агент", четко определить понятие "политической деятельности", а также применять к НКО юридические санкции лишь в случаях серьезных правонарушений.

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