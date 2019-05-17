 Совет Европы готов вернуть России право голоса в ПАСЕ | Новости из Германии о Европе | DW | 17.05.2019

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Европа

Совет Европы готов вернуть России право голоса в ПАСЕ

Россию лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году за незаконную аннексию Крыма. На заседании комитета министров Совета Европы в Хельсинки было решено вернуть Москве это право. Окончательное решение за ПАСЕ.

Главы МИД ФРГ и России Хайко Мас и Сергей Лавров на конференции Комитета министров Совета Европы в Хельсинки

Главы МИД ФРГ и России Хайко Мас и Сергей Лавров на конференции Комитета министров Совета Европы в Хельсинки

Совет Европы готов вернуть России право голоса в Парламентской ассамблее (ПАСЕ), которого Москва была лишена за незаконную аннексию Крыма в 2014 году. Это следует из заявления, принятого главами МИД 47 стран-членов СЕ на заседании Комитета министров Совета Европы в Хельсинки в пятницу, 17 мая. В документе, принятом подавляющим большинством голосов, говорится, что все страны-члены СЕ должны иметь право участвовать в работе Совета Европы и ПАСЕ на равноправной основе.

Против этого предложения голосовали представители Украины, Грузии, и трех республик Балтии. Армения и Россия воздержались.

Окончательное решение по данному вопросу должна принять Парламентская ассамблея Совета Европы.

Комитет министров высказался за то, чтобы предоставить России возможность в срочном порядке назначить делегацию для участия в пленарном заседании ПАСЕ в конце июня. На этом заседании будут приниматься весьма важные решения: будет избран новый генеральный секретарь Совета Европы, а также несколько судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Россияне по-прежнему смогут обращаться в ЕСПЧ

Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas), комментируя принятое в Хельсинки решение, написал в своем микроблоге в Twitter: "Хорошо, что мы договорились о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее и в Совете Европы, особенно потому, что это сохраняет за миллионами россиян право обращаться в Европейский суд по правам человека".

Контекст

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Со своей стороны глава МИД России Сергей Лавров заверил, что Россия не покинет Совет Европы. Мы не отказываемся от наших обязательств, в том числе финансовых, сказал он, добавив, что Россия заинтересована в том, чтобы продолжать работу в Совете Европы на основе норм международного права и принципов, закрепленных в Уставе ООН.

После лишения России права голоса в ПАСЕ, Москва отказалась участвовать в работе ассамблеи, а с лета 2017 года прекратила платить и членские взносы.

Глава МИД Украины Павел Климкин не приехал на конференцию Комитета министров СЕ в Хельсинки. Он предупреждал, что государства, выступающие в поддержку возвращения России в ПАСЕ, несут, по его словам, долю ответственности за срыв минских соглашений об урегулировании обстановки на востоке Украины. Климкин настоятельно призывал отказаться от нормализации отношений с Россией.

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    Автор: Ирина Филатова


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