Совет Безопасности ООН продлил эмбарго на поставки оружия в Ливию

Совет Безопасности ООН в пятницу, 5 июня, единогласно принял резолюцию о продлении еще на один год срока запрета на поставки оружия в Ливию. Это позволит государствам инспектировать суда в открытом море у берегов Ливии, если возникнут подозрения о нарушении эмбарго.



То, что резолюция Совбеза ООН была принята единогласно, является "позитивным сигналом", заявил министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas). По его словам, правительство ФРГ обрадовано тем, что после интенсивных переговоров удалось "достичь единства". Хотя 15 государств-членов Совбеза ООН договорились о продлении эмбарго еще в прошлом году, Россия "выражала сомнения" по этому вопросу.

Участники конференции по Ливии, прошедшей в Берлине в январе нынешнего года, договорились о запрете на поставки оружия противоборствующим сторонам и о механизме контроля за прекращением огня в североафриканской стране. Однако, по информации ООН, эти решения нарушались.

Военный конфликт в Ливии

В Ливии после свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году и его убийства началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Сегодня находящееся в Триполи международно признанное Правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа контролирует лишь небольшую часть страны.

Соперник Сараджа - в прошлом соратник Каддафи, генерал Халифа Хафтар, чьи вооруженные формирования оказывают серьезное давление на ПНС. Под его контролем находится значительная часть ливийской территории, включая большинство нефтяных месторождений. В той или иной форме Хафтара поддерживают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия.

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