Советское оружие в Испании: за и против Франко (фотогалерея)

В Испании собрана самая большая на Западе коллекция советского оружия 1930-х годов. Фотогалерея DW о том, как до попадания в музеи оружие, поставленное Сталиным, служило режиму Франко.
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