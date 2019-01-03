Советское оружие в Испании: за и против Франко (фотогалерея)

Почему в Испании сохранилось много советского оружия

На службе Франко

Все уцелевшое в ходе боев оружие в итоге оказалось в руках франкистов и использовалось ими долгие годы. После Второй мировой войны на Западе настороженно относились к режиму Франко и оружия ему не продавали, так что советские трофеи стали для него хорошим подспорьем. Дольше всего в строю оставались советские танки. В качестве учебных машин испанцы пользовались ими до начала 1970-х годов.