 Советская мозаика в Украине: красота или безобразие? (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 29.06.2020

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Культура и стиль жизни

Советская мозаика в Украине: красота или безобразие? (фотогалерея)

В Германии выходит уже второй альбом, посвященный советской мозаике в Украине. Она есть на стенах построенных во времена СССР жилых домов, заводов, дворцов культуры.

  • Советская мозаика в Украине

    Украина: советская мозаика как украшение?

    Районный Дом культуры в г. Кролевец Сумской области. 1977 год. Художник неизвестен.

  • Советская мозаика в Украине

    Украина: советская мозаика как украшение?

    Площадь перед Южно-Украинской АЭС. Южноукраинск Николаевской обл. 1975 год. Художник неизвестен.

  • Советская мозаика в Украине

    Украина: советская мозаика как украшение?

    Плавательный бассейн "Свема" в г. Шостка Сумской области. 1980 год. Художник неизвестен.

  • Советская мозаика в Украине

    Украина: советская мозаика как украшение?

    Автобусная остановка в с. Мачухи Полтавской области. Год строительства неизвестен. Художник неизвестен.

  • Советская мозаика в Украине

    Украина: советская мозаика как украшение?

    Районный Дом культуры в поселке городского типа Каланчак Херсонской области. 1977 год. Художник неизвестен.

  • Советская мозаика в Украине

    Украина: советская мозаика как украшение?

    "Покорители космоса". Мозаичное панно на стене Дома культуры в городе Лисичанск Луганской области (сейчас он носит имя Володимира Сосюры). Конец 1960-х годов. Художник Вартан Аракелов.

  • Советская мозаика в Украине

    Украина: советская мозаика как украшение?

    Панно "Движение". Спорткомплекс "Наука Спорт" в Киеве. 1969 год. Художники Галина Зубченко и Григорий Пришедько.

    Автор: Ефим Шуман


  • Советская мозаика в Украине

    Украина: советская мозаика как украшение?

    Районный Дом культуры в г. Кролевец Сумской области. 1977 год. Художник неизвестен.

  • Советская мозаика в Украине

    Украина: советская мозаика как украшение?

    Площадь перед Южно-Украинской АЭС. Южноукраинск Николаевской обл. 1975 год. Художник неизвестен.

  • Советская мозаика в Украине

    Украина: советская мозаика как украшение?

    Плавательный бассейн "Свема" в г. Шостка Сумской области. 1980 год. Художник неизвестен.

  • Советская мозаика в Украине

    Украина: советская мозаика как украшение?

    Автобусная остановка в с. Мачухи Полтавской области. Год строительства неизвестен. Художник неизвестен.

  • Советская мозаика в Украине

    Украина: советская мозаика как украшение?

    Районный Дом культуры в поселке городского типа Каланчак Херсонской области. 1977 год. Художник неизвестен.

  • Советская мозаика в Украине

    Украина: советская мозаика как украшение?

    "Покорители космоса". Мозаичное панно на стене Дома культуры в городе Лисичанск Луганской области (сейчас он носит имя Володимира Сосюры). Конец 1960-х годов. Художник Вартан Аракелов.

  • Советская мозаика в Украине

    Украина: советская мозаика как украшение?

    Панно "Движение". Спорткомплекс "Наука Спорт" в Киеве. 1969 год. Художники Галина Зубченко и Григорий Пришедько.

    Автор: Ефим Шуман


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    Обложка альбома Евгения Никифорова "Декоммунизация: украинская советская мозаика", выпущенного совместно берлинским издательством DOM publishers и киевским Osnovy Publishing.

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

Декоммунизация в украинском искусстве: есть ли повод для паники?

Как следствие закона о декоммунизации с фасадов киевских зданий и из метрополитена могут исчезнуть мозаики и барельефы советского периода. Художники протестуют, власти успокаивают. (11.08.2015)  

Живем вместе, едим вместе, спим вместе: архитектура авангарда

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Декоммунизация на Украине спустя год: возврат к старым названиям?

Местные власти некоторых населенных пунктов Украины пытаются вернуть названия улицам, которые были изменены в ходе декоммунизации. В Киеве расценивают это как попытку взять реванш. (28.04.2017)  

Немецкий историк: Украина освободилась от имперского контекста

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Украина: советская мозаика как украшение?

В Германии выходит уже второй альбом, посвященный советской мозаике в Украине. Она есть на стенах построенных в СССР жилых домов, заводов, спортивных комлексов. (29.06.2020)  

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Украина: советская мозаика как украшение? 29.06.2020

В Германии выходит уже второй альбом, посвященный советской мозаике в Украине. Она есть на стенах построенных в СССР жилых домов, заводов, спортивных комлексов.

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