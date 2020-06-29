Культура и стиль жизни

Советская мозаика в Украине: красота или безобразие? (фотогалерея)

В Германии выходит уже второй альбом, посвященный советской мозаике в Украине. Она есть на стенах построенных во времена СССР жилых домов, заводов, дворцов культуры.

Украина: советская мозаика как украшение? Районный Дом культуры в г. Кролевец Сумской области. 1977 год. Художник неизвестен.

Украина: советская мозаика как украшение? Площадь перед Южно-Украинской АЭС. Южноукраинск Николаевской обл. 1975 год. Художник неизвестен.

Украина: советская мозаика как украшение? Плавательный бассейн "Свема" в г. Шостка Сумской области. 1980 год. Художник неизвестен.

Украина: советская мозаика как украшение? Автобусная остановка в с. Мачухи Полтавской области. Год строительства неизвестен. Художник неизвестен.

Украина: советская мозаика как украшение? Районный Дом культуры в поселке городского типа Каланчак Херсонской области. 1977 год. Художник неизвестен.

Украина: советская мозаика как украшение? "Покорители космоса". Мозаичное панно на стене Дома культуры в городе Лисичанск Луганской области (сейчас он носит имя Володимира Сосюры). Конец 1960-х годов. Художник Вартан Аракелов.

Украина: советская мозаика как украшение? Панно "Движение". Спорткомплекс "Наука Спорт" в Киеве. 1969 год. Художники Галина Зубченко и Григорий Пришедько. Автор: Ефим Шуман



Украина: советская мозаика как украшение? Районный Дом культуры в г. Кролевец Сумской области. 1977 год. Художник неизвестен.

Украина: советская мозаика как украшение? Площадь перед Южно-Украинской АЭС. Южноукраинск Николаевской обл. 1975 год. Художник неизвестен.

Украина: советская мозаика как украшение? Плавательный бассейн "Свема" в г. Шостка Сумской области. 1980 год. Художник неизвестен.

Украина: советская мозаика как украшение? Автобусная остановка в с. Мачухи Полтавской области. Год строительства неизвестен. Художник неизвестен.

Украина: советская мозаика как украшение? Районный Дом культуры в поселке городского типа Каланчак Херсонской области. 1977 год. Художник неизвестен.

Украина: советская мозаика как украшение? "Покорители космоса". Мозаичное панно на стене Дома культуры в городе Лисичанск Луганской области (сейчас он носит имя Володимира Сосюры). Конец 1960-х годов. Художник Вартан Аракелов.

Украина: советская мозаика как украшение? Панно "Движение". Спорткомплекс "Наука Спорт" в Киеве. 1969 год. Художники Галина Зубченко и Григорий Пришедько. Автор: Ефим Шуман



Смотрите также: Советская пропагандистская мозаика в Украине Магазин "Струмок", г. Припять. Зона отчуждения Чернобыльской АЭС. 1982 г. Автор: Иван Литовченко.

Советская пропагандистская мозаика в Украине Панно "Кузнецы современности" на стене проходной Института ядерных исследований НАН Украины, Киев. 1974 г. Авторы: Галина Зубченко и Григорий Пришедько.

Советская пропагандистская мозаика в Украине "В защиту мира" и другие панно на проспекте Победы, г. Киев. 1968 г. Авторы: Иван Литовченко, Владимир Прядка.

Советская пропагандистская мозаика в Украине "Ленин, знамя поколений". Дворец культуры, г. Кременчуг. 1972 г. Авторы: Л. Сидоренко, А. Котляр.

Советская пропагандистская мозаика в Украине Дом культуры им. Володимира Сосюры, г. Лисичанск Луганской обл. 1967 г. Автор неизвестен.

Советская пропагандистская мозаика в Украине "Скрипач". Киевский дворец детей и молодежи (б. Центральный дворец пионеров), Киев. 1963-1968 гг. Авторы: Ада Рыбачук, Владимир Мельниченко.

Советская пропагандистская мозаика в Украине Железнодорожный вокзал Днепропетровск-Южный, г. Днепр. Середина 1970-х годов. Автор неизвестен.

Советская пропагандистская мозаика в Украине Рынок "Черемушки", г. Одесса. Автор - Валентин Ковалев.

Советская пропагандистская мозаика в Украине "Прометеи". Школа № 5 г. Донецка. 1965 г. Авторы: Алла Горска, Галина Зубченко, Геннадий Марченко, Григорий Синица.

Советская пропагандистская мозаика в Украине Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Киев. 1977-1979 г. Автор: Эрнест Котков.

Советская пропагандистская мозаика в Украине "Красная Армия". Станция метро "Дворец Украина", Киев. 1984 г. Авторы: Степан Кириченко, Роман Кириченко.

Советская пропагандистская мозаика в Украине Панно "Очаковщина - край виноградарей и рыбаков", г. Очаков. 1970е гг. Автор: Т. Бережной.

Советская пропагандистская мозаика в Украине Винницкое межрегиональное высшее профессиональное училище № 4, г. Винница. 1980-е гг. Автор: Х. Солдатов.

Советская пропагандистская мозаика в Украине Обложка альбома Евгения Никифорова "Декоммунизация: украинская советская мозаика", выпущенного совместно берлинским издательством DOM publishers и киевским Osnovy Publishing. Автор: Ефим Шуман



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