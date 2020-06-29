Советская мозаика в Украине: красота или безобразие? (фотогалерея)

В Германии выходит уже второй альбом, посвященный советской мозаике в Украине. Она есть на стенах построенных во времена СССР жилых домов, заводов, дворцов культуры.
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