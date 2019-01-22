 Советник президента ЦАР подтвердил данные расследования центра ″Досье″ | Новости из Германии о России | DW | 23.01.2019

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Россия

Советник президента ЦАР подтвердил данные расследования центра "Досье"

Россиянин Сотов на самом деле работал инструктором в ЦАР, а Эмманюэль Котофио является сотрудником жандармерии, сообщил "Фонтанке" Валерий Захаров. О них говорится в расследовании центра "Досье".

Цветы у фотографий убитых в ЦАР журналистов

Советник президента Центральноафриканской республики (ЦАР) Валерий Захаров прокомментировал для издания "Фонтанка" расследование центра "Досье". Он подтвердил, что жандарм Эмманюэль Котофио действительно поддерживал активную связь с присутствовавшим в стране россиянином Александром Сотовым, говорится в материале интернет-издания, опубликованном 22 января.

По словам Захарова, Сотов на самом деле работал инструктором в ЦАР. "Разглашать условия и содержание его контракта я не могу. По вашей просьбе я выяснил, что Котофио является сотрудником жандармерии, но никакого повышения не получал", - заявил советник президента ЦАР.

Контекст

Джемаля, Расторгуева и Радченко убили грабители - такова официальная версия МИДа РФ. С ней не согласна расследовательская группа Ходорковского, изучающая причастность властей ЦАР и наемников из РФ. (17.08.2018)

В ЦАР убиты репортеры Джемаль, Радченко и Расторгуев, работавшие над фильмом о ЧВК Вагнера. DW следит за расследованием обстоятельств гибели россиян. Текст обновляется. (02.08.2018)

Ранее центр "Досье" - некоммерческий проект Михаила Ходорковского - опубликовал расследование, из которого следует, что за российскими журналистами, убитыми в ЦАР, следил местный жандарм, связанный с сотрудниками структур бизнесмена Евгения Пригожина. Котофио постоянно находился поблизости от журналистов и присутствовал на месте убийства, подчеркивает центр "Досье".

Убийство российских журналистов

30 июля в ЦАР были убиты журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. По заданию "Центра управления расследованиями", финансируемого Михаилом Ходорковским, они работали над проектом "Российские наемники", посвященном частным военным компаниям, а именно ЧВК Вагнера.

О возможном присутствии в ЦАР наемников из России СМИ стали сообщать весной 2018 года. Так, агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ сообщило, что ЧВК Вагнера активна в ЦАР с момента поставок Россией легких вооружений силам безопасности страны в 2018 году. В частности, сотни инструкторов компании используются для обучения местных солдат.

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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