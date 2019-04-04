 Советника главы ″Роскосмоса″ подозревают в госизмене | Новости из Германии о России | DW | 07.07.2020

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Россия

Советника главы "Роскосмоса" подозревают в госизмене

ФСБ утверждает, что Сафронов, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО", разгласил государственную тайну. Бывший журналист "Коммерсанта" является советником Дмитрия Рогозина по информационной политике.

Руки в наручниках

В Москве задержан советник главы государственной корпорации "Роскосмос" Иван Сафронов, сообщили во вторник, 7 июля, российские СМИ со ссылкой на информированные источники. По данным радиостанции "Эхо Москвы", Сафронова задержали сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ). В свою очередь в корпорации сообщили, что задержание Сафронова не касается его текущей работы в "Роскосмосе".

Чуть позже в ФСБ заявили, что Сафронов, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации". В отношении советника Рогозина возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена".

30-летний Иван Сафронов - бывший сотрудник газет "Коммерсант" и "Ведомости". Во время работы в СМИ он освещал деятельность оборонно-промышленного комплекса, космической промышленности, а также вопросы военного и военно-технического сотрудничества. В мае Сафронов стал советником гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина по информационной политике.

В июне 2019 года в суд поступили материалы о привлечении газеты "Коммерсант" к административной ответственности за разглашение сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Поводом для этого могла послужить статья о контракте на поставку в Египет истребителей Су-35, одним из ее авторов был Иван Сафронов. "Коммерсант" удалил этот материал со своего сайта.

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    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


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