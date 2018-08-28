 Совбез ООН предостерегает Дамаск от наступления на Идлиб | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.08.2018

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Мир

Совбез ООН предостерегает Дамаск от наступления на Идлиб

Наступление на Идлиб может стать "гуманитарной катастрофой", полагают в Совбезе ООН. За минувшие недели положение людей в этом регионе существенно ухудшилось, считают эксперты.

Заседание Совбеза ООН, апрель 2018 г.

Заседание Совбеза ООН, апрель 2018 г.

Совет Безопасности ООН во вторник, 28 августа, на заседании, посвященном гуманитарной обстановке в Сирии, предостерег от последствий предполагаемого наступления сирийской армии на провинцию Идлиб, остающуюся под контролем террористов "Исламского государства". Наступление на северо-западную провинцию может спровоцировать "гуманитарную катастрофу", -  заявил Карл Скау, представитель Швеции. Сейчас сирийские правительственные войска стянуты к границам Идлиба.

Контекст

Хотя гражданская война в Сирии еще не закончилась, Дамаск вместе со своими союзниками Москвой и Тегераном говорит о необходимости восстановления страны. Но кто будет его финансировать? (27.08.2018)

Инфографика: где и какие базы российских вооруженных сил расположены на территории Сирийской Арабской Республики. (26.08.2016)

За минувшие недели гуманитарное положение в Идлибе уже существенно ухудшилось, заявил Джон Гинг, высокопоставленный представитель департамента ООН по гуманитарным вопросам. Вмешательство Совбеза ООН считается ключевым для обеспечения защиты мирных жителей в осажденной провинции. "На кону - жизни 2,2 миллиона человек", - цитирует AFP слова представителя Франции. Асаду грозит "возмездие", если он при наступлении на Идлиб применит химическое оружие, заявил также французский представитель.

Россия выступает в поддержку сирийского правительства, утверждая, что оно в состоянии добиться стабильности в стране после нескольких лет гражданской войны и дать гарантии возвращения беженцев на родину.

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  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

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    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

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  • сирийский истребитель

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    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

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    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

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  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

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    Протесты в Дамаске

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    Автор: Ольга Мищенко


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Есть ли шансы у дипломатии после удара в Сирии?

 

Контекст

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США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

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