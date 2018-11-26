Совбез ООН отклонил повестку России о конфликте в Керченском проливе

Совет Безопасности ООН в понедельник, 26 ноября, отклонил предложенную Россией повестку дня экстренного заседания по конфликту в Керченском проливе. Предложение поддержали Китай, Казахстан и Боливия. Еще четыре страны воздержались, остальные семь государств высказались против.

Москва запросила созвать экстренное заседание Совбеза ООН, как пояснил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский, "в связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ними событиями". При этом Полянский заявил, что в недавно вспыхнувшем конфликте Россия защищала свои границы. В свою очередь, постпред США при ООН Никки Хейли выразила глубокую озабоченность в связи с инцидентом и подчеркнула, что Вашингтон поддерживает суверенитет Украины.

Накануне в Керченском проливе были задержаны три корабля военно-морских сил Украины, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. В ФСБ РФ сообщили, что катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России, не отвечали на требования пограничников, совершали опасные маневры. В результате по ним был открыт огонь, были ранены трое военнослужащих вооруженных сил Украины. Позднее в ФСБ сообщили, что задержанные корабли направлены в порт Керчи.

Смотрите также:

Советская пропагандистская мозаика на Украине Магазин "Струмок", г. Припять. Зона отчуждения Чернобыльской АЭС. 1982 г. Автор: Иван Литовченко.

Советская пропагандистская мозаика на Украине Винницкое межрегиональное высшее профессиональное училище № 4, г. Винница. 1980-е гг. Автор: Х. Солдатов.

Советская пропагандистская мозаика на Украине Панно "Кузнецы современности" на стене проходной Института ядерных исследований НАН Украины, Киев. 1974 г. Авторы: Галина Зубченко и Григорий Пришедько.

Советская пропагандистская мозаика на Украине "В защиту мира" и другие панно на проспекте Победы, г. Киев. 1968 г. Авторы: Иван Литовченко, Владимир Прядка.

Советская пропагандистская мозаика на Украине "Ленин, знамя поколений". Дворец культуры, г. Кременчуг. 1972 г. Авторы: Л. Сидоренко, А. Котляр.

Советская пропагандистская мозаика на Украине Дом культуры им. Володимира Сосюры, г. Лисичанск Луганской обл. 1967 г. Автор неизвестен.

Советская пропагандистская мозаика на Украине "Скрипач". Киевский дворец детей и молодежи (б. Центральный дворец пионеров), Киев. 1963-1968 гг. Авторы: Ада Рыбачук, Владимир Мельниченко.

Советская пропагандистская мозаика на Украине Железнодорожный вокзал Днепропетровск-Южный, г. Днепр. Середина 1970-х годов. Автор неизвестен.

Советская пропагандистская мозаика на Украине Рынок "Черемушки", г. Одесса. Автор - Валентин Ковалев.

Советская пропагандистская мозаика на Украине "Прометеи". Школа № 5 г. Донецка. 1965 г. Авторы: Алла Горска, Галина Зубченко, Геннадий Марченко, Григорий Синица.

Советская пропагандистская мозаика на Украине Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Киев. 1977-1979 г. Автор: Эрнест Котков.

Советская пропагандистская мозаика на Украине "Красная Армия". Станция метро "Дворец Украина", Киев. 1984 г. Авторы: Степан Кириченко, Роман Кириченко.

Советская пропагандистская мозаика на Украине Панно "Очаковщина - край виноградарей и рыбаков", г. Очаков. 1970е гг. Автор: Т. Бережной.

Советская пропагандистская мозаика на Украине Обложка альбома Евгения Никифорова "Декоммунизация: украинская советская мозаика", выпущенного совместно берлинским издательством DOM publishers и киевским Osnovy Publishing. Автор: Ефим Шуман

