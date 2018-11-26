 Совбез ООН отклонил повестку России о конфликте в Керченском проливе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.11.2018

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Мир

Совбез ООН отклонил повестку России о конфликте в Керченском проливе

Большинство членов Совета Безопасности ООН отказались проводить экстренное заседание по ситуации у берегов Крыма, где были задержаны три украинских судна.

Заседание Совета Безопасности ООН (фото из архива)

Заседание Совета Безопасности ООН (фото из архива)

Совет Безопасности ООН в понедельник, 26 ноября, отклонил предложенную Россией повестку дня экстренного заседания по конфликту в Керченском проливе. Предложение поддержали Китай, Казахстан и Боливия. Еще четыре страны воздержались, остальные семь государств высказались против.

Контекст

Европарламент осудил чрезмерные проверки Россией судов в Азовском море и милитаризацию всего региона Черного моря. В резолюции евродепутаты призвали ЕС предупредить РФ о новых санкциях в случае эскалации. (25.10.2018)

Задержание украинскими пограничниками керченского судна "Норд" стало поводом для конфликта Киева и Москвы в Азовском море. 7 ноября Украина попыталась продать сейнер, но неудачно. (08.11.2018)

Москва запросила созвать экстренное заседание Совбеза ООН, как пояснил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский, "в связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ними событиями". При этом Полянский заявил, что в недавно вспыхнувшем конфликте Россия защищала свои границы. В свою очередь, постпред США при ООН Никки Хейли выразила глубокую озабоченность в связи с инцидентом и подчеркнула, что Вашингтон поддерживает суверенитет Украины.

Накануне в Керченском проливе были задержаны три корабля военно-морских сил Украины, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. В ФСБ РФ сообщили, что катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России, не отвечали на требования пограничников, совершали опасные маневры. В результате по ним был открыт огонь, были ранены трое военнослужащих вооруженных сил Украины. Позднее в ФСБ сообщили, что задержанные корабли направлены в порт Керчи.

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