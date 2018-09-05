 Совбез ООН обсудил новые данные по делу Скрипалей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.09.2018

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Мир

Совбез ООН обсудил новые данные по делу Скрипалей

Британский постпред при ООН заявила, что Лондон будет использовать все возможности для привлечения к ответственности обвиняемых в отравлении Скрипалей. Постпред РФ при ООН назвал выводы Лондона "русофобскими фантазиями".

Заседание Совета Безопасности ООН

Заседание Совета Безопасности ООН

Лондон готов предоставить членам Совбеза ООН копии снимков, на которых изображены в Лондоне и Солсбери подозреваемые в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в четверг, 6 сентября, заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс на заседании Совета Безопасности ООН, созванном по инициативе британских властей. Ранее в МИД РФ выразили сомнения в подлинности фотографий, на которых изображены россияне, причастные к делу Скрипалей.

По словам Пирс, если двое подозреваемых выедут за пределы России, то Лондон "будет использовать любую возможность, чтобы задержать их, экстрадировать и привлечь к ответственности в Великобритании". Она напомнила, что Великобритания добилась выдачи европейского ордера на арест двух россиян, и пообещала, что скоро эти люди будут объявлены в розыск по линии Интерпола. При этом постпред подчеркнула, что осознает, что добиться их выдачи из России невозможно.

В связи с событиями в Солсбери постпред Великобритании призвала международное сообщество отстаивать "законы, нормы и институты, которые уберегают граждан от химического оружия и защищают их от угрозы враждебного иностранного вмешательства".

Небензя: Выводы Лондона - "русофобские фантазии"

В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя "призвал британскую сторону к сдержанности", назвав сделанные в Лондоне выводы по делу Скрипалей и предъявленные обвинения "русофобскими фантазиями". По его словам, публикация Лондоном доклада по "делу Скрипалей" связана с готовящейся провокацией с применением боевиками совместно с "Белыми касками" химического оружия в сирийском Идлибе.

Контекст

По данным Скотленд-Ярда, британка Дон Стерджес погибла от отравления ядом группы "Новичок". Ранее им были отравлены экс-агент Скрипаль и его дочь. DW - с основными фактами об этом веществе. (09.07.2018)

Британская газета The Times назвала место, где, по ее данным, был изготовлен яд, которым отправили Сергея и Юлию Скрипалей. Это Шиханы - центр создания химического оружия в СССР. (06.04.2018)

С 2014 года Вашингтон принял против Москвы многочисленные ограничительные меры. Причиной введения санкций были не только аннексия Крыма и позиция России по Украине. (27.08.2018)

Правительства пяти стран доверяют результатам расследования британской полиции, согласно которым попытку отравления в Солсбери совершили сотрудники ГРУ с одобрения российский властей. (06.09.2018)

Небензя подтвердил готовность российской стороны к сотрудничеству с британскими правоохранительными органами и заявил, что РФ по-прежнему настаивает на предоставлении консульского доступа к Сергею и Юлии Скрипаль.

Хейли: РФ отвлекает внимание от своей ответственности

Представитель США при ООН Никки Хейли назвала расследование британской полиции тщательным и объективным. По ее словам, "все должны быть напуганы до дрожи в связи с результатами этого расследования". Хейли обвинила Москву в "попытках отвлечь внимание от того, что она несет ответственность за произошедшее (в Солсбери – Ред.)". По мнению американского постпреда, задача мирового сообщества - помочь Лондону найти подозреваемых в нападении в Солсбери.

Британская полиция назвала имена подозреваемых

Британская полиция 5 сентября назвала имена двух россиян - Александра Петрова и Руслана Боширова, которые обвиняются в попытке убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По мнению британских следователей, эти имена являются псевдонимами. Выступая 5 сентября в парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что расследование пришло к выводу, что подозреваемые являются "сотрудниками российской военной разведки, известной как ГРУ".

Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери. 12 марта Тереза Мэй заявила, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", разработанным в России. В Москве отвергают все обвинения. 

Смотрите также:

  • Александр Петров и Руслан Боширов, разыскиваемые по подозрению в отравлении Скрипалей

    "Новичок" и его жертвы

    Под подозрением - россияне

    5 сентября прокуратура Великобритании заявила, что располагает доказательствами того, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Британские власти не исключают, что эти имена - вымышленные, тем не менее на обоих россиян был выписан европейский ордер на арест.

  • Александр Петров и Руслан Боширов в кадре с камеры наблюдения

    "Новичок" и его жертвы

    Путь подозреваемых в Солсбери

    Британская полиция также заявила, что располагает многочисленными кадрами с камер наблюдения, на которых запечатлены подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов, - из аэропорта Гэтвик, со станции в Лондоне и с вокзала в Солсбери (на фото).

  • Упаковка и флакон от духов, в котором предположительно привезли Новичок на территорию Великобритании

    "Новичок" и его жертвы

    Тот самый флакон

    Также на сайте полиции было опубликовано фото упаковки и флакона от духов, в котором "Новичок" предположительно был доставлен на территорию Великобритании.

  • Больница в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    С чего все началось

    О нервно-паралитическом веществе советского производства "Новичок" мировые СМИ вспомнили весной 2018 года, после того как в британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления. Ими оказались бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    "Новичок" и его жертвы

    Скрипалей удалось спасти

    По словам директора больницы в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, они находились "в критическом состоянии". Однако, лечение, в эффективность которого не верили даже сами врачи, увенчалось успехом: в апреле Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в мае госпиталь покинул ее отец.

  • Жанна Немцова и Борис Джонсон

    "Новичок" и его жертвы

    Споры о стране происхождения яда

    Тогдашний глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения "Новичка", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Ранее об ответственности РФ за отравление заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выславшая из страны 23 российских дипломата. Ее примеру последовали еще 27 стран. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Вил Мирзаянов

    "Новичок" и его жертвы

    О "Новинчке" рассказал один из его создателей

    О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".

  • Госпиталь в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Новый случай отравления под Солсбери

    4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".

  • Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

    "Новичок" и его жертвы

    Опять "Новичок"

    Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.

  • Полиция в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Смерть Дон Стерджес

    8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.

  • Гэвин Уильямсон

    "Новичок" и его жертвы

    Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы

    9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".

  • Заблокированная улица в Эймсбери рядом с домом жертв отравления

    "Новичок" и его жертвы

    Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма

    Как британцы Чарли и Дон оказались связаны с ядом? Якобы подобрали некий флакон с парфюмом в парке, свидетельствует один из родственников. Но если это было так, то каким образом флакон с ядом попал в парк? Полиция пока не подтверждает версию о флаконе с духами, но подтвердила, что считает источником яда "небольшую емкость", найденную в доме Чарли Роули в Эймсбери.

  • Работа по сбору вещественных доказательств в доме пострадавших в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    400 предметов для анализа

    Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.

  • Паспортный контроль в аэропорту Хитроу в Лондоне K

    "Новичок" и его жертвы

    Исполнители преступления известны?

    19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".

  • Спутниковый снимок Шихан

    "Новичок" и его жертвы

    Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт

    Тем временем российский президент Владимир Путин распорядился с 1 января 2019 года упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, где предположительно производилось отравляющее вещество "Новичок". Соответствующий указ президента был опубликовал 17 июля.

    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


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Тереза Мэй обвинила ГРУ в отравлении Скрипалей

 

Контекст

"Новичок" и его жертвы

Британские власти считают, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль ядом "Новичок" причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Этим же ядом была отравлена умершая британка Дон Стерджес. (10.07.2018)  

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Британская прокуратура о подозреваемых в отравлении Скрипалей  

Тереза Мэй обвинила ГРУ в отравлении Скрипалей  

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Британская полиция подробно описала пребывание в стране двух россиян, обвиняемых в отравлении Скрипалей. В Лондоне утверждают, что они является сотрудниками ГРУ и действовали с одобрения Кремля.

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Правительства пяти стран доверяют результатам расследования британской полиции, согласно которым попытку отравления в Солсбери совершили сотрудники ГРУ с одобрения российский властей.

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