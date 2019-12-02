Соавтор спорных законов в РФ Роберт Шлегель получил гражданство ФРГ

По информации немецкой газеты Süddeutsche Zeitung (SZ), бывший депутат Госдумы РФ и соавтор ряда спорных законов Роберт Шлегель переехал в Германию, живет в Мюнхене и работает директором по стратегическим проектам и операциям в германском подразделении швейцарской компании Acronis. В 2019 году экс-комиссар движения "Наши" получил гражданство ФРГ как поздний переселенец и потомок поволжских немцев, сообщила газета в воскресенье, 1 декабря.

В ответ на ее запрос о причинах переезда Роберт Шлегель сообщил, что "разочаровался в политике", а его взгляды "очень изменились". Теперь он "обычный мужчина с незаурядным жизненным опытом", говорится в электронном письме бывшего российского депутата изданию SZ от 29 ноября. Кроме того, Шлегелю хочется, чтобы его дети "росли в Германии как часть культуры и народа, к которому они принадлежат", указал он далее.

Работа в движении "Наши" и Государственной думе

Süddeutsche Zeitung напомнила, что в 2006-2007 годах Шлегель был причастен к созданию антизападных агитационных видеороликов "нашистов", в частности, посвященных событиям вокруг переноса Бронзового солдата в Таллине. Движение "Наши" также взяло на себя ответственность за кибератаку на сайты эстонского правительства. По данным SZ, сейчас Шлегель отрицает свою причастность к кибератакам, а создание ролика о беспорядках в Таллине называет "грехом молодости". "Может быть, я был наивным и глупым. Но я не сделал ничего противозаконного", - сообщил он немецким журналистам.

С 2007 года Шлегель входил в состав Государственной думы РФ на протяжении двух созывов. В числе прочего он разрабатывал поправки к закону о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Кроме того, голосовал за "закон Димы Яковлева", также называемый "законом подлецов", запрещающий иностранцам усыновлять российских детей.

Шлегель временно отстранен от работы после запросов SZ

С 2016 года Роберт Шлегель не был активен в российской политике. По данным SZ, на работу в Acronis его пригласил основатель компании Сергей Белоусов. В чем именно заключаются задачи Шлегеля в мюнхенском офисе компании, не знают и его коллеги, пишет газета. По данным источников в Acronis, бывший российский депутат занимается лоббистской деятельностью в Восточной Европе и коммуникацией с различными ведомствами.

После запросов Süddeutsche Zeitung компания Acronis временно отстранила Шлегеля от исполнения обязанностей и начала внутреннюю проверку. Ее результаты будут представлены наблюдательному совету, после этого будет принято решение о дальнейшей занятости Роберта Шлегеля в компании, сообщила пресс-служба журналистам.

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