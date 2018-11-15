Снежные бури вызвали хаос на востоке США

В результате снежных бурь на востоке и на юге США погибли не менее восьми человек, десятки тысяч людей остались без электричества, сообщила американская телекомпания CNN в субботу, 17 ноября. По всей стране отменено свыше 1900 авиарейсов, более 8200 рейсов выполняются с задержками.

В то время как на западе США свирепствуют засухи и лесные пожары, на востоке только за один день выпало до 30 сантиметров снега. Ледяные дожди превратили дороги в смертельно опасные катки. Полиция сообщила о погибших в результате автоаварий в штатах Огайо, Миссисипи, Индиана и Арканзас.

В Нью-Йорке автомобилисты из-за вызванных бураном аварий на многие часы застряли над Гудзоном на мосту имени Джорджа Вашингтона, который связывает Нью-Йорк со штатом Нью-Джерси. Газета The New York Times сообщает о недовольстве граждан работой городских властей. В Центральном парке Нью-Йорка за один день выпало 16,25 сантиметров снега - больше, чем в любой другой ноябрьский день за 136 лет. Мэр Нью-Йорка Билл ди Блазио заявил, что если бы властям было известно о масштабах надвигающейся стихии, то они рекомендовали бы людям оставаться дома.

17 ноября интенсивность снегопада на северо-востоке США снизится, однако к штатам Новой Англии приближается новый холодный фронт.

Смотрите также:

Буйство водной стихии в Баварии В одной фотографии Из-за внезапного наводнения в баварском городе Зимбах-ам-Инн за короткое время целые улицы ушли под воду. Спасатели ищут пропавших без вести, минимум четыре человека утонули. За несколько дней выпавшие осадки превысили 80 процентов июньской нормы. В городе начались восстановительные работы.

Буйство водной стихии в Баварии Непогода нынче в моде Спасатели, кажется, немного ошеломлены масштабом бедствия в районе Ротталь-Инн. Но расслабляться рано: метеопрогнозы предсказывают новые сильные дожди в Нижней Баварии. Так как влажность воздуха в Баварии очень высока и почти нет ветра, в регионе сохраняется штормовая опасность.

Буйство водной стихии в Баварии Затопленные дороги, поврежденные мосты Проезда нет: в некоторых районах передвигаться на автомобиле невозможно. К этому добавляются многочисленные аварии на затопленных дорогах, поскольку водители игнорировали сообщения о перекрытии дорог. По данным полиции, под угрозой разрушения также находятся многие мосты и путепроводы.

Буйство водной стихии в Баварии Министр охраны окружающей среды: Причина катаклизмов - изменения климата На мостах, как в районе Ротталь-Инн, становится очевидно, до какого уровня поднялась вода. Министр охраны окружающей среды Баварии Ульрике Шарф (Ulrike Scharf), посещая одну из пострадавших деревень, заявила, что экстремальные погодные условия обусловлены изменениями в климате.

Буйство водной стихии в Баварии На лодках По городу Зимбах-ам-Инн спасатели могут передвигаться только на лодках. Не обошлось и без мародеров. По сообщениям, полиция задержала минимум двух человек, которые пытались воспользоваться бедственным положением пострадавших. По мнению главы МВД Баварии Йоахима Херрмана (Joachim Herrman), это "непостижимо и позорно".

Буйство водной стихии в Баварии Опасность прорыва плотины Низовье Рейна также пострадало от наводнения. Хотя регион очень хорошо защищен плотинами, здесь также не смогли уберечь некоторые деревни и города от подтопления. В Хамминкельне объем выпавших осадков была таков, что существовала серьезная опасность прорыва плотины.

Буйство водной стихии в Баварии Сигнал тревоги для спасателей С водной стихией борются подразделения пожарной охраны, полиции и гражданской обороны. Уровень воды непрерывно поднимается и на маленькой речке Иссель - также в низовье Рейна. Там он достиг уже двух метров, что на полтора метра выше нормы. Проблемы на плотинах возникают и здесь - их укрепляют мешками с песком.

Буйство водной стихии в Баварии Железнодорожное сообщение прервано Непогода в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия оставила свои следы в городе Ксантен и коммуне Зонсбек. В этом регионе застрял один из поездов, поскольку ливень спровоцировал оползень на железнодорожных путях. Предполагается, что сообщение между Ксантеном и нидерландским городом Миллингеном будет закрыто на несколько дней.

Буйство водной стихии в Баварии В регионе Айфель также дожди И в горном регионе Айфель пожарные отряды приведены в состояние повышенной готовности. В районе Вулканайфель затоплены десятки подвалов. Сообщается также о затопленных улицах и поваленных деревьях. Из-за сильных дождей река Мозель вышла из берегов. Автор: Карстен Грюн, Григорий Аросев

