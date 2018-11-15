 Снежные бури вызвали хаос на востоке США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.11.2018

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Мир

Снежные бури вызвали хаос на востоке США

На востоке США выпало около 30 сантиметров снега. В Нью-Йорке за один день выпало больше снега, чем в любой другой ноябрьский день за 136 лет.

После снегопада в Бостоне

После снегопада в Бостоне

В результате снежных бурь на востоке и на юге США погибли не менее восьми человек, десятки тысяч людей остались без электричества, сообщила американская телекомпания CNN в субботу, 17 ноября. По всей стране отменено свыше 1900 авиарейсов, более 8200 рейсов выполняются с задержками.

Контекст

Необдуманная политика в сфере защиты земного климата может обернуться для бизнеса убытками. Таково мнение Клауса Тёпфера, бывшего руководителя Программы ООН по окружающей среде. (01.09.2010)

ООН выступает за усиление мер по минимизации последствий природных катастроф. Идея нового союза, призванного защитить человечество от колоссальных убытков, в объединении усилий государства и страховой индустрии. (20.05.2011)

В то время как на западе США свирепствуют засухи и лесные пожары, на востоке только за один день выпало до 30 сантиметров снега. Ледяные дожди превратили дороги в смертельно опасные катки. Полиция сообщила о погибших в результате автоаварий в штатах Огайо, Миссисипи, Индиана и Арканзас.

В Нью-Йорке автомобилисты из-за вызванных бураном аварий на многие часы застряли над Гудзоном на мосту имени Джорджа Вашингтона, который связывает Нью-Йорк со штатом Нью-Джерси. Газета The New York Times сообщает о недовольстве граждан работой городских властей. В Центральном парке Нью-Йорка за один день выпало 16,25 сантиметров снега - больше, чем в любой другой ноябрьский день за 136 лет. Мэр Нью-Йорка Билл ди Блазио заявил, что если бы властям было известно о масштабах надвигающейся стихии, то они рекомендовали бы людям оставаться дома.

17 ноября интенсивность снегопада на северо-востоке США снизится, однако к штатам Новой Англии приближается новый холодный фронт.

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    Автор: Карстен Грюн, Григорий Аросев


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