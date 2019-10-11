Смог над Гданьском: в городе жгут опасный мусор, а люди говорят о Чернобыле

"Гданьский Чернобыль" - так называют местные жители городской район Нойфарвассер (Neufahrwasser). Раньше у него был совсем другой имидж - центра ночной жизни Гданьска: мелкие контрабандисты, дорогие проститутки и матросы с долларами в карманах. В начале 90-х годов, после проведения рыночных реформ, все изменилось - здесь начался упадок. Уже тогда местные жители впервые почувствовали тошнотворный запах, который и по сей день в буквальном смысле слова отравляет им жизнь.

На протяжении нескольких лет здесь сжигают портовый мусор. К этому добавляются вредные выбросы от химического производства. И всем этим дышат жители района. Они, со временем уже привыкшие к таким условиям, в последнее время заметили, что смог над городом все плотнее, а дышать становится все труднее. В этом они винят немецкую фирму Blum Beteiligungs GmbH, которой принадлежит мусоросжигающее предприятие Port Service. Оно занимается утилизацией спецотходов - опасного мусора, который может нанести вред окружающей среде.

Жители Гданьска выходят на "мусорные" протесты

Вредные выбросы, которые загрязняют воздух над городом, являются причиной многолетнего конфликта жителей Гданьска и администрации Port Service. "Здесь не сжигают обычные пластиковые пакеты. Понимаете? Это мусоросжигающее предприятие для о-пас-ных отходов, - возмущенно, произнося по слогам слово "опасных", говорит местный житель, который попросил не называть его фамилию. - Просроченные медикаменты, трупы животных и медицинский мусор из больниц", - перечисляет собеседник. Со временем местные жители стали настоящими экспертами по неприятным запахам. Своим своеобразным опытом они делятся в интернете и дают советы друг другу о том, как избавиться от головной боли или приступа тошноты после того, как на Port Service сожгли очередную партию мусора.

Журналист Пшемыслав Козловски знает все новости о мусоросжигающем заводе

Журналист Пшемыслав Козловски знает все последние новости о мусоросжигающем заводе в Гданьске. "Здесь рассказывают невероятные истории. Местные жители всегда держат наготове противогазы или вывешивают в окнах пропитанные различными моющими средствами простыни, чтобы защититься от смога", - рассказывает журналист.

В зависимости от того, какого цвета дым выходит - или не выходит вообще - из трубы мусоросжигающего предприятия, можно понять, что в Гданьске находится какая-либо официальная делегация. "На это время печи выключают. Когда гости уезжают, из трубы вновь идет черный дым", - поясняет Лукаш Хамадык, депутат городского совета, который каждый день видит из окна своей квартиры трубу Port Service.

Кто стоит за инициативой по сжиганию мусора в Гданьске

Жители Гданьска в один голос утверждают, что идея сжигать опасный мусор здесь принадлежит известному боксеру-немцу, чьи предки были выходцами из Польши, Дариушу Михальчевскому, который поделился ею с братьями Блум.

С 2003 года две котельные и огромная труба являются частью ландшафта района. По свидетельствам очевидцев, здесь часто случаются пожары и происходят взрывы цистерн с химикатами. Но чашу терпения местного населения переполнило другое: в 2012 году Port Service принял на утилизацию 15 000 тонн земли, зараженной пестицидами и вызывающим рак гексахлорбензолом, который может вредить иммунной системе и работе печени.

Вредные выбросы - причина многолетнего конфликта жителей Гданьска и Port Service

Зараженная земля находилась в 13 000 мешках, которые не были герметично запакованы. Мусоросжигающему заводу Port Sevice угрожал штраф в 2 млн долларов. Это привело бы к его закрытию. Но в конечном итоге предприятию пришлось заплатить лишь символическую сумму, поскольку опасные отходы хранились на нем лишь короткое время. При этом за их переработку Port Service получил 7 млн долларов.

В 2015 году тогдашний мэр Гданьска Павел Адамович вновь обратился в Генпрокуратуру из-за смога, накрывавшего город. Но безуспешно. В Польше не существует стандартов и предписаний, которые призваны не допустить загрязнения воздуха и которые давно существуют в Западной Европе.

Кто владеет мусоросжигающим предприятием в Гданьске

В Польше о братьях Блум не услышишь ничего хорошего, а вот в Германии они считаются активными борцами за охрану окружающей среды. Гидо Блуму (Guido Blum) принадлежит фирма German Oekotec GmbH Co.Kg, которая производит чистящие средства на основе минералов и расщепляющих веществ.

Жительница Гданьска Джоанна Харпер каждую ночь просыпается от ужасного зловония

Братья Блум активно участвуют в благотворительной деятельности, направленной на помощь детям с онкологическими заболеваниями. В 2013 году они выступили спонсорами марша активистов-экологов во главе со Стивом МакКормиком. Рекламный лозунг фирма братьев Блум - "За чистое будущее" - вызывает раздражение у Джоанны Харпер, живущей в районе Нойфарвассер. Она жалуется, что каждую ночь в три часа просыпается от невыносимого зловония.

Несмотря на множество скандалов и афер, предприятие Port Service представляет себя в городе как "мессию в деле защиты окружающей среды". "Благодаря нам ежегодно утилизируется около 20 000 тонн медицинских и других отходов", - пишет, отвечая на запрос, пресс-секретарь фирмы Алисия Надаржинска. Завод, который для местных жителей как заноза, при этом называется "технологичным производством, защищающим окружающую среду".

Гданьск - современный город, который развивается благодаря промышленным предприятиям, расположенным недалеко от порта. От самочувствия компаний из химической, нефтедобывающей, металлургической, кораблестроительной и фармацевтической отраслей зависит будущее города, указывают в руководстве фирмы. "Все это может быть, но не здесь и не за счет здоровья и жизней местного населения", - подчеркивает, в свою очередь, Лукаш Хамадык. Он не верит в то, что удастся доказать, что завод наносит вред окружающей среде и здоровью людей.

"Самые большие выбросы дыма происходят на выходных и по вечерам, когда у чиновников уже окончен рабочий день", - добавляет он и настаивает на необходимости проведения специальной экспертизы, которая оценила бы воздействие завода на окружающую среду и здоровье жителей района.

Будущее мусоросжигающего завода

Аренда земли, на которой находится мусоросжигающее предприятие, завершается в 2024 году. Городские власти уверяют местных жителей, что не будут продлевать договор аренды. А жители Гданьска требуют его немедленного расторжения. На вопрос, какой штраф придется заплатить в этом случае, DW не получила ответа от городских властей.

"Но Port Service не хочет ввязываться ни в какие оценки, - сетует депутат городского совета Беате Дунаевска. - Тогда (в случае немедленного расторжения договора аренды. - Ред.) расходы достигли бы двух миллионов евро. Город это никогда не осилит".

Что же будет на месте мусоросжигающего завода? Польское правительство особым указом распорядилось о создании современного музея и колеса обозрения, напоминающего то, что находится в Лондоне. Тем временем Братья Блум продолжают инвестировать в различные проекты в Польше.

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