Смогут ли экологи затормозить строительство завода Tesla в Германии?

Экологи из Бранденбурга встали на пути амбициозных планов строительства первого европейского завода Tesla и опротестовали в суде разрешение на вырубку леса на участке, отведенном для предприятия.
Федеральный экологический союз "Зеленая лига" (Grüne Liga e. V.) добился в суде приостановки вырубки леса в Грюнхайде в федеральной земле Бранденбург. Этот участок леса к юго-востоку от Берлина предназначался для строительства первого европейского завода американского производителя электромобилей Tesla. В соответствии с планами, ежегодно там должны выпускать 150 тысяч машин Tesla Model 3 и Model Y. В перспективе объем производства должен увеличиться до 500 тысяч автомобилей в год.
Заявку на строительство завода Tesla подала за несколько дней до Рождества, а уже 2 января земельное ведомство по охране окружающей среды запустило процедуру, необходимую для выдачи разрешения. Министр окружающей среды земли Бранденбург Аксель Фогель (Axel Vogel) заявил о создании "Оперативной группы Tesla" и отметил, что все желающие могут ознакомиться с заявкой автопроизводителя в течение месяца и высказать свои возражения до 5 марта. Их обсуждение должно состояться в местной ратуше 18 марта.
Местные власти предполагали выдать разрешение на строительство завода Tesla уже к лету, а производство автомобилей должно было начаться год спустя, в июне 2021-го. Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке (Dietmar Woidke) назвал проект амбициозным, заверив, что земельное правительство прилагает все усилия для его скорейшего осуществления, в соответствии со всеми требованиями закона.
Защитники окружающей среды подали иск в суд
Как раз в последнем пункте и усомнились местные защитники окружающей среды. "Мы не хотим ставить палки в колеса Tesla, - заявил DW председатель бранденбургского отделения "Зеленой лиги" Хайнц-Хервиг Машер (Heinz-Herwig Mascher). - Но земельное правительство оказывает слишком сильное давление. Так что мы хотим обратиться в суд, чтобы удостовериться в том, что все происходит в рамках закона".
Прежде чем дать зеленый свет таким крупным проектам, как завод Tesla, немецкие власти, как правило, обращаются к экспертам за оценкой воздействия на окружающую среду. Экспертный анализ обычно занимает не менее года. Экологическая экспертиза определяет, какие природные объекты нуждаются в охране, и только после этого власти приступают к процедуре, итогом которой становится разрешение на строительство.
В стремлении пойти навстречу автостроителю Tesla правительство земли Бранденбург максимально сократило обычные сроки экспертизы. Более того: хотя она еще не завершена и официальное разрешение на строительство не выдано, земельное ведомство по охране окружающей среды "поставило всех перед фактом", говорит Хайнц-Хервиг Машер.
Местные власти разрешили Tesla провести "подготовительные строительные мероприятия". Речь идет об ограждении и расчистке территории леса площадью почти 92 гектара. 13 февраля на участок прибыли 29 лесозаготовительных машин и девять других устройств для вырубки леса, и работы начались.
Подобная спешка объяснялась тем, что в Германии вырубка леса разрешена лишь вне периода гнездования птиц, который начинается 1 марта и продолжается до осени. Так что в компании Tesla хотели сэкономить время и не ждать до осени после того, как было бы выдано разрешение на строительство.
Вырубка леса в Грюнхайде приостановлена
Правительство земли Бранденбург не видит ничего предосудительного в том, что автопроизводителю позволили провести "подготовительные мероприятия". Не согласны власти и с упреками в "особом отношении к Tesla": разрешение было выдано в полном соответствии с параграфом 8а федерального закона об охране окружающей среды от воздействия экологически вредных выбросов. Кроме того, Tesla идет на определенный риск, говорят представители местных властей: если компании не удастся получить разрешение на строительство завода, ей придется полностью восстановить лес на вырубленном участке, посадив новые деревья.
Впрочем, как отметил пресс-секретарь по вопросам политики в области лесного хозяйства парламентской фракции Свободной демократической партии Карлхайнц Бусен (Karlheinz Busen), отведенная под вырубку часть хвойного леса в Грюнхайде - это участок хозяйственного назначения, поэтому "деревья в любом случае были бы срублены - с Tesla или без нее".
Защитников окружающей среды из "Зеленой лиги" не удовлетворило это объяснение - они подали иск в суд. Высший административный суд Берлина и Бранденбурга при рассмотрении дела во второй инстанции приостановил работы до принятия окончательного решения по этому вопросу. С 15 февраля расчистка участка и вырубка леса больше не ведется. Судьи объяснили свое решение тем, что скорость работ настолько велика, что они могут быть завершены уже в течение трех дней, то есть до того, как суд смог бы принять итоговое решение по жалобе экоактивистов.
При этом не следует считать, что "требования о правовой защите, выдвигаемые "Зеленой лигой", изначально совершенно бесперспективны", пояснили в обосновании. Когда будет вынесено итоговое решение, неясно, но представитель суда в беседе с DW заверил, что судьи учтут начало периода гнездования.
Экологи просят "не подливать масла в огонь"
Земельное правительство, похоже, не думает, что защитникам окружающей среды удастся выиграть суд и затянуть строительные работы. "Если высший административный суд примет решение своевременно, - заявил DW официальный представитель правительства Бранденбурга Флориан Энгельс (Florian Engels), - расчистка и вырубка участка, безусловно, может быть завершена вовремя". "Вовремя", по его словам, означает "в конце февраля", иными словами, до начала сезона гнездования.
А Хайнц-Хервиг Машер надеется, что судьи примут во внимание аргументы "Зеленой лиги" - и тогда работы на участке будут вестись только после выдачи разрешения на строительство завода.
В любом случае все земельные экологические организации намерены выступить с совместным заявлением после завершения процедуры по подаче заявки. Одним из пунктов, вызывающих озабоченность у многих, является потребление воды на заводе. Представители Tesla говорят, что для работы гигафабрики понадобится 372 тысяч литров воды в час.
Обе стороны с нетерпением ждут окончательного решения суда. "К счастью, мы живем в правовом государстве", - отмечает Флориан Энгельс. Председатель бранденбургского отделения "Зеленой лиги" Хайнц-Хервиг Машер в свою очередь благодарен властям за то, что они "не подливают масла в огонь", поскольку настроение в регионе и без того накалено. Он говорит, что экологи получают письма "разгневанных граждан" с оскорблениями. "Мы испытываем огромное давление", - констатирует Машер.
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