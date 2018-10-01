 СМИ узнали, что Чепига был гостем на свадьбе дочери генерала ГРУ | Новости из Германии о России | DW | 14.10.2019

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Россия

СМИ узнали, что Чепига был гостем на свадьбе дочери генерала ГРУ

Фото человека, похожего на предполагаемого офицера ГРУ Анатолия Чепигу, опубликованы на сайтах расследовательской организации Bellingcat и радио "Свобода".

Подозреваниемые в отравлении Сергея Скрипаля ядом Новичок Александр Петров и Руслан Боширов

Подозреваниемые в отравлении Сергея Скрипаля ядом "Новичок" Александр Петров и Руслан Боширов

Анатолий Чепига - предполагаемый офицер ГРУ, который, по данным расследовательского портала Bellingcat, а также властей США и ЕС, был причастен к отравлению в 2018 году в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим ядом "Новичок", присутствовал в 2017 году на свадьбе дочери Андрея Аверьянова - генерал-майора ГРУ, командующего военной частью 29155. Эту информацию, о которой ранее писала газета The New York Times, в понедельник, 14 октября, подтвердили Belligcat и радио "Свобода", опубликовав фотографии одного из гостей торжества, напоминающего Чепигу.

Именно сотрудники расследовательского портала Bellingcat совместно с журналистами проекта The Insider ранее выяснили, что человек, прибывший в Лондон накануне отравления Сергея Скрипаля под именем Руслан Боширов, является на самом деле полковником Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГРУ) Анатолием Чепигой. По мнению сотрудников Bellingcat, попавшие к ним в руки фотографии, а также видеозаписи со свадьбы дочери генерала Аверьянова являются новым доказательством причастности Чепиги к российским спецслужбам.

Контекст

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Секретная часть ГРУ 29115

По данным Bellingcat, генерал-майор Андрей Аверьянов является высокопоставленным командиром части ГРУ, ответственной за целый ряд секретных операций в Европе - от отравления Сергея Скрипаля в 2018 году до попытки государственного переворота в Черногории в 2016 году. 

8 октября о существовании тайной части ГРУ под номером 29115, которая причастна к ряду секретных операций в Европе, написала газета The New York Times. При этом издание упомянуло, что располагает фотографией со свадьбы дочери Андрея Аверьянова, на которой он изображен вместе с Анатолием Чепигой, однако сам снимок опубликован не был. Расследователи Bellingcat указывают, что фотографии со свадьбы дочери генерал-майора Аверьянова, которые они проанализировали, находились в открытых источниках в интернете.

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  • Александр Петров и Руслан Боширов в кадре с камеры наблюдения

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  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    "Новичок" и его жертвы

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  • Вил Мирзаянов

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  • Госпиталь в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Новый случай отравления под Солсбери

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  • Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

    "Новичок" и его жертвы

    Опять "Новичок"

    Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.

  • Полиция в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Смерть Дон Стерджес

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  • Гэвин Уильямсон

    "Новичок" и его жертвы

    Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы

    9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".

  • Заблокированная улица в Эймсбери рядом с домом жертв отравления

    "Новичок" и его жертвы

    Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма

    Как британцы Чарли и Дон оказались связаны с ядом? Якобы подобрали некий флакон с парфюмом в парке, свидетельствует один из родственников. Но если это было так, то каким образом флакон с ядом попал в парк? Полиция пока не подтверждает версию о флаконе с духами, но подтвердила, что считает источником яда "небольшую емкость", найденную в доме Чарли Роули в Эймсбери.

  • Работа по сбору вещественных доказательств в доме пострадавших в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    400 предметов для анализа

    Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.

  • Паспортный контроль в аэропорту Хитроу в Лондоне K

    "Новичок" и его жертвы

    Исполнители преступления известны?

    19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".

  • Спутниковый снимок Шихан

    "Новичок" и его жертвы

    Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт

    Тем временем российский президент Владимир Путин распорядился с 1 января 2019 года упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, где предположительно производилось отравляющее вещество "Новичок". Соответствующий указ президента был опубликовал 17 июля.

    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


Смотреть видео 12:37

Боширов и Петров: кем солсберецкие отравители являются на самом деле - DW Новости

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"Новичок" и его жертвы

Британские власти считают, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль ядом "Новичок" причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Этим же ядом была отравлена умершая британка Дон Стерджес.  

Ссылки в интернете

Статья в газете The New York Times о секретной части ГРУ 29115

Статья в газете The New York Times о секретной части ГРУ 29115

Расследование портала Bellingcat о фото Анатолия Чепиги на свадьбе дочери генерал-майора ГРУ Андрея Аверьянова

Расследование портала Bellingcat о фото Анатолия Чепиги на свадьбе дочери генерал-майора ГРУ Андрея Аверьянова

Чепига на берегу Сенежа и безликий генерал ГРУ

Статья радио "Свобода" о фото Анатолия Чепиги на свадьбе дочери генера-майора ГРУ Андрея Аверьянова

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Боширов и Петров: кем солсберецкие отравители являются на самом деле - DW Новости  

Убийство в Берлине и след к российским спецслужбам: новое дело Скрипаля? DW Новости  

Причастны ли российские спецслужбы к убийству в Берлине?  

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