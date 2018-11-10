СМИ узнали, что Австрия получила информацию о российском шпионе из ФРГ

По данным властей Австрии, информация о шпионской деятельности в пользу России австрийского полковника в отставке поступила от одной "дружественной службы". Издание Der Standart пишет в субботу, 10 ноября, что эта служба - германская, а журнал Profil уточняет, что, предположительно, речь идет о военной контрразведке ФРГ MAD (Militaristischer Abschirmdienst).

Бывший офицер был задержан в ночь на 10 ноября и допрошен, сообщил представитель прокуратуры Зальцбурга Роберт Хольцляйтнер. Решение о его предварительном заключении должно быть принято в начале следующей недели, пишет австрийская газета Kleine Zeitung, отмечая, что обвинение предполагаемому шпиону может быть выдвинуто по военно-уголовному закону, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По сведениям Profil, информация, которую передавал австрийский полковник, не была сверхсекретной - действительное важные посты в министерстве обороны в Вене занимают лишь генералы. Впрочем, он имел доступ к спискам телефонных номеров, внутренним коммуникационным системам, служебным расписаниям.

Министр обороны Австрии Карин Кнайсль отвергла в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым обвинения в "мегафонной дипломатии". "Действия федерального правительства Австрии базируются на четких фактах", - заявила она.

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