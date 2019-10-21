 СМИ узнали о нештатной ситуации на учениях под руководством Путина | Новости из Германии о России | DW | 21.10.2019

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Россия

СМИ узнали о нештатной ситуации на учениях под руководством Путина

Атомный подводный крейсер запустил лишь одну межконтинентальную ракету из двух. Это могло быть вызвано отказом ряда систем субмарины, пишут "Ведомости". Ракеты Р-29Р находятся на вооружении более 40 лет.

Путин и глава Минобороны Шойгу на учениях Восток-2018

Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу (фото из архива)

На учениях стратегических ядерных сил "Гром-2019", заключительным этапом которых руководил президент РФ Владимир Путин, произошла нештатная ситуация. Атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" запустил лишь одну межконтинентальную баллистическую ракету Р-29Р из двух, пишет российское издание "Ведомости" в понедельник, 21 октября со ссылкой на неназванных собеседников, близких к Минобороны РФ.

Контекст

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Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен рассказал о своем плане миротворческой миссии в Донбассе, прозападноcти раннего Путина и безальтернативности США в роли мирового полицейского. (07.03.2018)

Инцидент произошел 17 октября. На брифинге 14 октября были анонсированы 2 пуска, однако вторая ракета не вышла из шахтной пусковой установки. Нештатную ситуацию мог вызвать отказ некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске, допускает один из собеседников издания.

Точную причину предстоит установить специальной комиссии. Минобороны РФ пока не прокомментировало ситуацию. В рамках учений "Гром-2019" планировалось проверить слаженность действий в применении стратегических ядерных сил.

Межконтинентальная баллистическая ракета Р-29Р была разработана в 1970-х годах и находится на вооружении более 40 лет.

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    Автор: Михаил Бушуев


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