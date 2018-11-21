 СМИ узнали о имеющихся у ЦРУ записях разговора саудовского принца о судьбе Хашогги | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

СМИ узнали о имеющихся у ЦРУ записях разговора саудовского принца о судьбе Хашогги

По данным турецкой газеты Hürriyet, Мухаммед бен Сальман в беседе с братом отдал указание заставить журналиста The Washington Post "замолчать как можно скорее".

Мухаммед бен Сальман Аль Сауда и Джамаль Хашогги

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд (справа) и Джамаль Хашогги

В распоряжении Центрального разведывательного управления (ЦРУ) находятся записи телефонного разговора саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда и его брата Халеда бен Сальмана, занимающего пост посла Эр-Рияда в США. По данным американских разведслужб, в ходе беседы первый из них отдал указание заставить журналиста Джамаля Хашогги "замолчать как можно скорее". Об этом обозреватель турецкой газеты Hürriyet Абдулкадир Селви сообщил в четверг, 22 ноября.

По его сведениям, директор ЦРУ Джина Хаспел дала понять Анкаре во время своего визита в Турцию в октябре, что ее ведведомство располагает подобной записью. В ходе беседы стороны якобы обсуждают "беспокойство", которое вызывает у Эр-Рияда публичная критика Хашогги в адрес властей королевства.

Возможны новые "шокирующие доказательства"

Контекст

Джамаль Хашогги, обозреватель американской газеты Washington Post, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле при невыясненных обстоятельствах. Что известно об этом деле? (27.10.2018)

Парламент в Страсбурге призвал все страны ЕС выработать единую позицию по вопросу об эмбарго на поставки вооружений Эр-Рияду. Евродепутаты решительно осудили убийство журналиста Джамаля Хашогги. (25.10.2018)

"Последовавшее за этим убийство в конечном итоге подтверждает, что соответствующие инструкции" о расправе над репортером был отданы, пишет Селви. По его словам, в случае начала международного расследования могут всплыть и новые "шокирующие доказательства" по данному делу, поскольку у ЦРУ есть и другие записи телефонных переговоров, информация о которых пока "не доведена до сведения общественности".

Между тем глава европейской дипломатии Федерика Могерини 22 ноября в ходе визита в Турцию потребовала привлечь к ответственности виновных в убийстве репортера. 

Проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак с гражданкой Турции. Саудовская Аравия признала факт его убийства, но отрицает связь этого преступления с наследным принцем бен Сальманом.

Смотрите также:

  • Джамаль Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Пропавший журналист

    Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

  • Журналист Джамаль Хашогги. Кадр видеозаписи с камер наблюдения

    Убийство Джамаля Хашогги

    Главная улика

    С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

  • Apple Watch

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запись с часов?

    Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

  • Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман

    Убийство Джамаля Хашогги

    Подтверждение убийства

    Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель

    Убийство Джамаля Хашогги

    Реакция Германии

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

  • Глава Siemens Джо Кезер

    Убийство Джамаля Хашогги

    Бойкот конференции

    Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

  • Фотография Джамаля Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запланированное убийство

    Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается.

    Автор: Максим Филимонов


Смотреть видео 13:04
Now live
13:04 мин

Скандальное убийство журналиста Хашогги: как реагируют политика и бизнес - DW Новости

Контекст

Убийство Джамаля Хашогги

Джамаль Хашогги, обозреватель американской газеты Washington Post, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле при невыясненных обстоятельствах. Что известно об этом деле? (27.10.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Скандальное убийство журналиста Хашогги: как реагируют политика и бизнес - DW Новости  

Что знает Эрдоган об убийстве Хашогги  

Что связывает отравление Скрипаля с убийством саудовского журналиста - DW Новости  

Также по теме

Donald Trump Präsidentschaftswahlkampf 2016

Трамп попал под огонь критики, назвав Саудовскую Аравию "партнером" 21.11.2018

Ряд сенаторов обвинил американского лидера в том, что Белый дом играет роль пиар-конторы наследного саудовского принца. Трамп выпустил заявление об убийстве журналиста Джамаля Хашогги.

Riad Donald Trump Mohammed bin Salman

Комментарий: Трамп позволяет Эр-Рияду выйти сухим из воды 21.11.2018

Президент США Дональд Трамп фактически снимает с саудовских властей ответственность за жестокое убийство Джамаля Хашогги. Это не должно оставаться без последствий, считает Михаэль Книгге.

Saudi-Arabien Kronprinz Mohammed bin Salman

Эр-Рияд отверг обвинения в причастности кронпринца к убийству Хашогги 20.11.2018

Информация о том, что Мухаммед бен Сальман мог быть заказчиком убийства Джамаля Хашогги, "абсолютно неверна", заявил глава МИД Саудовской Аравии.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Ветераны ЧВК бросили вызов Путину и Пригожину  

Комментарий: Путин и Эрдоган как мастера газового блефа  

Пятилетие Майдана Украина отметила скромно  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно