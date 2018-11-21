СМИ узнали о имеющихся у ЦРУ записях разговора саудовского принца о судьбе Хашогги

В распоряжении Центрального разведывательного управления (ЦРУ) находятся записи телефонного разговора саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда и его брата Халеда бен Сальмана, занимающего пост посла Эр-Рияда в США. По данным американских разведслужб, в ходе беседы первый из них отдал указание заставить журналиста Джамаля Хашогги "замолчать как можно скорее". Об этом обозреватель турецкой газеты Hürriyet Абдулкадир Селви сообщил в четверг, 22 ноября.

По его сведениям, директор ЦРУ Джина Хаспел дала понять Анкаре во время своего визита в Турцию в октябре, что ее ведведомство располагает подобной записью. В ходе беседы стороны якобы обсуждают "беспокойство", которое вызывает у Эр-Рияда публичная критика Хашогги в адрес властей королевства.

Возможны новые "шокирующие доказательства"

"Последовавшее за этим убийство в конечном итоге подтверждает, что соответствующие инструкции" о расправе над репортером был отданы, пишет Селви. По его словам, в случае начала международного расследования могут всплыть и новые "шокирующие доказательства" по данному делу, поскольку у ЦРУ есть и другие записи телефонных переговоров, информация о которых пока "не доведена до сведения общественности".

Между тем глава европейской дипломатии Федерика Могерини 22 ноября в ходе визита в Турцию потребовала привлечь к ответственности виновных в убийстве репортера.

Проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак с гражданкой Турции. Саудовская Аравия признала факт его убийства, но отрицает связь этого преступления с наследным принцем бен Сальманом.

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