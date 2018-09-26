 СМИ узнали о задержании подозреваемых в убийстве журналиста в Словакии | Новости из Германии о Европе | DW | 27.09.2018

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Европа

СМИ узнали о задержании подозреваемых в убийстве журналиста в Словакии

Полиция пока не подтвердила, что задержания связаны со смертью журналиста Яна Куцияка. Ранее она вызвала волну протестов в Словакии и привела к отставке премьера страны.

На акции памяти журналиста Яна Куцияка в Братиславе, апрель 2018 года

На акции памяти журналиста Яна Куцияка в Братиславе, апрель 2018 года

Словацкая полиция задержала подозреваемых в причастности к убийству журналиста-расследователя Яна Куцияка, совершенному в феврале 2018 года, сообщает новостной портал Dennik N в четверг, 27 сентября, со ссылкой источники в правоохранительных органах. По их данным, в ходе масштабной спецоперации были задержаны в общей сложности восемь человек, в том числе предполагаемый убийца и его сообщники.

Контекст

Убийство журналиста Яна Куцияка вызвало в стране дискуссию о необходимости новых выборов, а также о том, является ли Словакия правовым демократическим государством или же ею правит мафия. (06.03.2018)

В Словакии убиты журналист Ян Куцияк и его подруга. Случай уникальный, но он вскрывает проблемы независимой журналистики и борьбы с коррупцией в самом центре Европы. (27.02.2018)

В то же время полиция сообщила на своей странице в Facebook о задержании "подозреваемых в причастности к насильственному преступлению". Полицейские не уточняют, о чем идет речь, но обещают рассказать подробности, как только это станет возможным.

Резонансное убийство

27-летний журналист Ян Куцияк и его невеста были застрелены 25 февраля в собственном доме в 65 километрах к востоку от Братиславы. В последнем материале, над которым Куцияк работал перед смертью, он исследовал связи приближенных премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянскими предпринимателями, которые, в свою очередь, были связаны с мафией. Статья была опубликована уже после гибели Яна Куцияка.

Убийство журналиста вызвало волну протестов в Словакии, в результате чего в отставку ушли глава правительства страны, два его помощника, глава МВД, шеф полиции, а также министр культуры Марек Мадарич, который формально курировал журналистов в стране.

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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