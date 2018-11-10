 СМИ сообщили о крупных незаконных пожертвованиях АдГ | Новости из Германии о Германии | DW | 12.11.2018

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Германия

СМИ сообщили о крупных незаконных пожертвованиях АдГ

По сведениям WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, правопопулистская АдГ получила 130 тысяч евро из Швейцарии на предвыборную компанию одной из ее лидеров Алис Вайдель. Это противоречит немецким законам.

Алис Вайдель

Алис Вайдель

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) могла нелегально получить финансирование из Швейцарии. Об этом стало известно в воскресенье, 11 ноября, благодаря журналистскому расследованию германских общественно-правовых медиакомпаний WDR и NDR, а также издания Süddeutsche Zeitung. Согласно их данным, на избирательную кампанию сопредседателя фракции АдГ в бундестаге Алис Вайдель (Alice Weidel) было сделаны переводы в швейцарских франках на общую сумму около 130 тысяч евро. Средства многократно перечислялись с июля по сентябрь 2017 года от "одной швейцарской фармакологической компании" на счет местной организации АдГ в округе Боденского озера, в котором Вайдель баллотировалась в бундестаг.

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В связи с этим партии "Союз-90/Зеленые" и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) потребовали немедленных разъяснений. Ряд ведущих политиков СДПГ потребовал отставки Вайдель в случае подтверждения незаконности финансирования ее предвыборной кампании.

Сама сопредседатель фракции АдГ в ответ на запрос журналистов, расследовавших дело, указала, что в сентябре 2017 года впервые узнала о "непрошеных пожертвованиях", а позднее высказалась за возврат денег, поскольку "усомнилась в их законности". Средства были возвращены, но лишь в апреле 2018 года. По словам Вайдель, ей ничего не было известно ни о подоплеке для пожертвований фармацевтической компании, ни о мотивах ее владельца.

Пожертвования не из ЕС не допускаются

Как пояснил эксперт по правам политических партий в ФРГ Мартин Морлок журналистской группе расследователей WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, подобное финансирование не может считаться законным, поскольку поступает из-за пределов Евросоюза от лиц, не являющихся гражданами Германии. Помимо этого, пожертвования свыше 50 тысяч евро должны быть зарегистрированы партиями в администрации бундестага, информация о них подлежит немедленному обнародованию.

По данным правозащитников, это уже третий случай сомнительных денежных потоков из Швейцарии на счета правопопулистской партии.

В 2017 году партия впервые прошла в бундестаг, набрав 12,6% голосов, и стала крупнейшей оппозиционной силой в парламенте ФРГ 19-го созыва. Начиная с 2014 года по настоящее время, АдГ смогла пройти в парламенты всех 16 федеральных земель Германии.

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  • Твиттер плакат партии Партия, выборы в бундестаг-2017

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    Среди предвыборных требований партии под названием "Партия" - такие "важные" вещи, как остановка роста цен на пиво. Плакаты "Партии", в первую очередь, сатира. Ее кандидат на пост канцлера - шоумен Сердар Сомунджу (Serdar Somuncu). Облагороженная в переводе, но все равно не очень корректная надпись на фото: "Не делай глупостей со своим крестом [в бюллетене]!"

    Автор: Янина Семенова, Григорий Аросев


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