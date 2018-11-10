СМИ сообщили о крупных незаконных пожертвованиях АдГ

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) могла нелегально получить финансирование из Швейцарии. Об этом стало известно в воскресенье, 11 ноября, благодаря журналистскому расследованию германских общественно-правовых медиакомпаний WDR и NDR, а также издания Süddeutsche Zeitung. Согласно их данным, на избирательную кампанию сопредседателя фракции АдГ в бундестаге Алис Вайдель (Alice Weidel) было сделаны переводы в швейцарских франках на общую сумму около 130 тысяч евро. Средства многократно перечислялись с июля по сентябрь 2017 года от "одной швейцарской фармакологической компании" на счет местной организации АдГ в округе Боденского озера, в котором Вайдель баллотировалась в бундестаг.

В связи с этим партии "Союз-90/Зеленые" и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) потребовали немедленных разъяснений. Ряд ведущих политиков СДПГ потребовал отставки Вайдель в случае подтверждения незаконности финансирования ее предвыборной кампании.

Сама сопредседатель фракции АдГ в ответ на запрос журналистов, расследовавших дело, указала, что в сентябре 2017 года впервые узнала о "непрошеных пожертвованиях", а позднее высказалась за возврат денег, поскольку "усомнилась в их законности". Средства были возвращены, но лишь в апреле 2018 года. По словам Вайдель, ей ничего не было известно ни о подоплеке для пожертвований фармацевтической компании, ни о мотивах ее владельца.

Пожертвования не из ЕС не допускаются

Как пояснил эксперт по правам политических партий в ФРГ Мартин Морлок журналистской группе расследователей WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, подобное финансирование не может считаться законным, поскольку поступает из-за пределов Евросоюза от лиц, не являющихся гражданами Германии. Помимо этого, пожертвования свыше 50 тысяч евро должны быть зарегистрированы партиями в администрации бундестага, информация о них подлежит немедленному обнародованию.

По данным правозащитников, это уже третий случай сомнительных денежных потоков из Швейцарии на счета правопопулистской партии.

В 2017 году партия впервые прошла в бундестаг, набрав 12,6% голосов, и стала крупнейшей оппозиционной силой в парламенте ФРГ 19-го созыва. Начиная с 2014 года по настоящее время, АдГ смогла пройти в парламенты всех 16 федеральных земель Германии.

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