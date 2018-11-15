 СМИ сообщили о контрабанде из ЕС в Россию груш на 240 млн евро | Новости из Германии о Европе | DW | 17.11.2018

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Европа

СМИ сообщили о контрабанде из ЕС в Россию груш на 240 млн евро

После введения Москвой продуктового эмбарго компании из Бельгии и Нидерландов продолжают поставлять фрукты в Россию. К грушам прилагаются купленные в Африке сертификаты.

Груши

В течение нескольких лет после введения Москвой продуктового эмбарго компании из Бельгии и Нидерландов продолжают поставлять фрукты в Россию. Об этом бельгийский телеканал RTBF сообщил в субботу, 17 ноября, сославшись на опрос нидерландской газеты De Volkskrant. В частности, в РФ были ввезены контрабандные груши на сумму в 240 млн евро.

По информации издания, российские импортеры завозят овощи и фрукты из Бельгии и Нидерландов через Беларусь и Литву. Так, к грушам прилагаются сертификаты, согласно которым фрукты были выращены вне пределов Евросоюза. Эти документы приобретают у коррумпированных представителей органов здравоохранения в африканских странах, утверждает De Volkskrant.

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Ежегодно в РФ продается около 70 тысяч тонн бельгийских и нидерландских груш. Подобная схема позволяет продавать около половины того количества груш, которое Россия закупала до введения эмбарго. По данным издания, схема приносит поставщикам фруктов из Бельгии и Нидерландов около 56 млн евро в год.

Продуктовое эмбарго в России было введено после того, как страны ЕС и США ввели санкции против Москвы в ответ на аннексию украинского полуострова Крым в 2014 году и в связи с ролью России в вооруженном конфликте на востоке Украины. В июне 2017 года российский президент Владимир Путин подписал указ о продлении запрета на поставки продовольствия до 31 декабря 2018 года.

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    Автор: Ольга Солонарь


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