 СМИ сообщили о возобновлении нефтедобычи еще на одном месторождении в Ливии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.06.2020

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Мир

СМИ сообщили о возобновлении нефтедобычи еще на одном месторождении в Ливии

На месторождении "Эль-Филь" до января производилось до 70 тысяч баррелей нефти в сутки. Это уже второе в Ливии крупное месторождение, возобновляющее работу, сообщают арабские СМИ.

Нефтяные установки в Ливии

В Ливии начался процесс восстановления нефтедобычи еще на одном крупном месторождении - "Эль-Филь", где до января 2020 года добывалось 70 тысяч баррелей нефти в сутки, сообщили в понедельник, 8 июня, арабские СМИ со ссылкой на информированные источники. Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) пока официально не подтвердила факт начала работ.

В сообщениях арабских СМИ отмечается, что "Эль-Филь" - уже второе в Ливии крупное месторождение, возобновляющее работу. Только накануне NOC подтвердила сообщения о начале возобновления нефтедобычи на крупнейшем в стране месторождении "Эш-Шарара". "Первый этап начнется с производства 30 тыс. баррелей в сутки. Ожидается, что возврат к полной мощности займет 90 дней из-за повреждений, вызванных очень длительной остановкой", - говорится в сообщении корпорации.

Полугодовой перерыв

Оператором проекта "Эш-Шарара" является совместное предприятие NOC с французской Total, испанской Repsol, австрийской OMV и норвежской Equinor. Работами на "Эль-Филь" управляет СП ливийской госкорпорации с итальянской Eni.

Добыча на месторождении "Эш-Шарара" возобновляется после полугодового перерыва. В январе 2020 года, в преддверии международных переговоров в Берлине по нормализации ситуации в Ливии, "Ливийская национальная армия" (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром приступила к блокировке объектов нефтяной промышленности в стране - морских экспортных терминалов, месторождений и нефтепроводов на востоке и юго-востоке Ливии. В результате была парализована работа нефтяной инфраструктуры Ливии по всей производственной цепочке от добычи сырья до его реализации.

Активизация усилий по урегулированию в Ливии

Восстановление нефтедобычи в Ливии происходит на фоне активизации международных усилий по политическому урегулированию в этой стране. 6 июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о так называемой "каирской инициативе" по Ливии, предусматривающей прекращение огня в этой стране с 8 июня. Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт поддержали инициативу Египта.

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное правительство Фаиза Сарраджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани на востоке Линии, которого поддерживают силы Хафтара. Уже более года противоборствующие стороны ведут бои за Триполи.

На днях поступили сообщения, что силы Хафтара оставили некоторые из захваченных ранее позиций в районе Триполи на фоне контрнаступательных операций войск правительства Сарраджа, получающих военную поддержку от Турции.

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    Автор: Андрей Гурков


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