СМИ: Разведка опасается терактов на курортах Азии и Африки

У лидеров террористической организации "Исламское государство" (ИГ), которые после ее разгрома более не озабочены вопросами управлением, освобождены руки для проведения новых нападений натуристические объекты наподобие Шри-Ланки. Об этом пишет в воскресенье, 28 апреля, британская газета The Sunday Telegraph, цитируя слова сотрудников разведки.

В спецслужбах полагают, что наиболее уязвимыми целями для терактов теперь являются Индия, Мальдивы и восточноафриканские курорты в Кении и Танзании, указывает издание.

По словам одного из собеседников The Sunday Telegraph, когда боевикам приходилось руководить де-факто "государством", что предполагало управление, к примеру, здравоохранением, "это отнимало у них много времени", которого теперь у них достаточно, чтобы заниматься пропагандой своих идей. "И они делают это, осуществляя атаки", - приводит газета слова источника в разведслужбе.

Нападения в пасхальное воскресенье

Взрывы в трех пятизвездочных отелях в столице Шри-Ланки Коломбо, а также в трех католических храмах страны прогремели почти одновременно 21 апреля. Позже появилась информация о седьмом и восьмом взрыве - один из них был устроен смертником, когда полиция пришла к нему с обыском, а еще один - у зоопарка в пригороде Коломбо. Кроме того, было обезврежено взрывное устройство поблизости от крупнейшего шри-ланкийского аэропорта Бандаранаике.

Правительство в Коломбо заявило о "новом характере терроризма". Жертвами терактов, совершенных в пасхальное воскресенье по западному календарю, стали более 250 человек, около 500 получили ранения. Среди погибших - свыше 30 иностранцев.

Режим чрезвычайного положения

В ночь на 23 апреля власти Шри-Ланки ввели в стране режим чрезвычайного положения. 26 апреля глава государства Майтрипала Сирисена заявил, что лидер "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" был убит во время одного из воскресных нападений. Ответственность за серию взрывов взяла на себя джихадистская группировка "Исламское государство".

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