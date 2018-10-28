СМИ: Меркель уйдет с поста председателя ХДС, но пока останется канцлером

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) якобы намерена отказаться от поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС), но остаться федеральным канцлером до следующих парламентских выборов в 2021 году. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщают информационные агентства со ссылкой на источники в руководстве ХДС. Кроме того, как передает AFP, Меркель больше не будет выдвигать свою кандидатуру в бундестаг на следующих выборах и после ухода из немецкой политики не будет стремиться занять какой-либо пост в руководстве Евросоюза.

До сих пор Меркель всегда заявляла, что посты председателя ХДС и канцлера ФРГ должны находиться в одних руках. Поэтому она говорила, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы ХДС на партийном съезде в начале декабря 2018 года.

Победа, равносильная поражению

По сведениям источников в ХДС, решение Меркель отказаться от поста председателя партии вызвано плохими результатами, полученными ХДС на земельных выборах в Гессенев минувшее воскресенье. Христианские демократы набрали там 27 процентов голосов, что на 11 процентных пунктов меньше показателя предыдущих выборов в ландтаг этой земли. В то же время партия канцлера Меркель осталась крупнейшей политической силой в Гессене и, благодаря успешному выступлению "зеленых", сможет сохранить правящую там "черно-зеленую" коалицию. Однако данная коалиция теперь будет иметь в ландтаге перевес всего лишь в один голос.

О желании выставить свои кандидатуры на освобождающийся пост председателя ХДС уже заявили генеральный секретарь партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр Annegret Kramp-Karrenbauer и бывший глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz), сообщает dpa со ссылкой на информированные источники.

Ангела Меркель занимает пост председателя Христианско-демократического союза уже 18 лет.

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