СМИ из РФ, Украины и Армении отмечены премией за свободу прессы

Четыре СМИ из России, Украины и Армении, а также азербайджанский журналист Хафиз Бабали стали лауреатами премии Free Media Awards - Supporting Independent Journalism in Eastern Europe ("Премия свободным СМИ в поддержку независимой журналистики в Восточной Европе") за 2019 год. Эту награду присуждают два фонда - Zeit из Гамбурга и фонд имени Фрита Орда (Норвегия). Общая сумма премиальных составляет 75 тысяч евро, каждый из лауреатов получит по 15 тысяч евро, сообщили в понедельник. 19 августа, пресс-службы фондов.

Наградой отмечены российские платформы: интернет-журнал "Семь на семь" (он рассказывает о событиях северо-западного и центрального регионов России, а также Поволжья и Урала) и аналитический портал The Insider (занимается расследованиями и разоблачением фейковых новостей). Редакция "7х7" награждена за "уникальное сотрудничество журналистов, блогеров и активистов", а The Insider - за "критичную исследовательскую журналистику". Кроме того премии удостоены армянское издание CivilNet (за освещение "бархатной революции" 2018 года) и украинский еженедельник "Новое время" (за сообщения о коррупции и злоупотреблении властью). Азербайджанец Хафиз Бабали также занимается антикоррупционной деятельностью.

Премии Free Media Awards - Supporting Independent Journalism in Eastern Europe присуждают "смелым журналистам и редакциям, которые бесстрашно раскрывают случаи коррупции и злоупотреблений властью, делают достоянием общественности примеры нарушений прав человека и не дают себя запугать представителями правительств", - говорится в заявлении председателя правления фонда Zeit, профессора Михаэля Гёринга (Michael Göring). Таким образом журналисты защищают свободу прессы, которая жизненно важна для гражданского общества. Вручение наград состоится 18-19 ноября в Вильнюсе в рамках специальной конференции.

В 2017 году премию Free Media Award получили два россиянина - карикатурист Сергей Ёлкин и журналист Антон Наумлюк.

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