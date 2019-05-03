 СМИ из РФ, Украины и Армении отмечены премией за свободу прессы | Новости из Германии о России | DW | 19.08.2019

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Россия

СМИ из РФ, Украины и Армении отмечены премией за свободу прессы

Немецкий и норвежский фонды присудили награду ряду независимых СМИ из Восточной Европы. Денежная премия будет вручена журналистам из Украины, России, Азербайджана и Армении.

Стартовая страница сайта 7х7 (19 августа 2019 г.)

Стартовая страница сайта "7х7" (19 августа 2019 г.)

Четыре СМИ из России, Украины и Армении, а также азербайджанский журналист Хафиз Бабали стали лауреатами премии Free Media Awards - Supporting Independent Journalism in Eastern Europe ("Премия свободным СМИ в поддержку независимой журналистики в Восточной Европе") за 2019 год. Эту награду присуждают два фонда - Zeit из Гамбурга и фонд имени Фрита Орда (Норвегия). Общая сумма премиальных составляет 75 тысяч евро, каждый из лауреатов получит по 15 тысяч евро, сообщили в понедельник. 19 августа, пресс-службы фондов.

Контекст

Независимые журналисты в России, Беларуси и Турции сталкиваются с притеснениями со стороны властей. Отношения политики и СМИ обсудили участники Global Media Forum в Бонне. (28.05.2019)

В 2017 году положение СМИ ухудшилось в ряде стран ЕС. В России СМИ распространяют госпропаганду, а журналистов отправляют за решетку, отмечают "Репортеры без границ" в рейтинге свободы прессы. (25.04.2018)

Помимо художника Сергея Елкина, награду Free Media Award в 2017 году получили российский журналист Антон Наумлюк, армянская журналистка Заруи Меджлумян и азербайджанский интернет-портал Meydan TV. (03.05.2017)

Наградой отмечены российские платформы: интернет-журнал "Семь на семь" (он рассказывает о событиях северо-западного и центрального регионов России, а также Поволжья и Урала) и аналитический портал The Insider (занимается расследованиями и разоблачением фейковых новостей). Редакция "7х7" награждена за "уникальное сотрудничество журналистов, блогеров и активистов", а The Insider - за "критичную исследовательскую журналистику". Кроме того премии удостоены армянское издание CivilNet (за освещение "бархатной революции" 2018 года) и украинский еженедельник "Новое время" (за сообщения о коррупции и злоупотреблении властью). Азербайджанец Хафиз Бабали также занимается антикоррупционной деятельностью.

Премии Free Media Awards - Supporting Independent Journalism in Eastern Europe присуждают "смелым журналистам и редакциям, которые бесстрашно раскрывают случаи коррупции и злоупотреблений властью, делают достоянием общественности примеры нарушений прав человека и не дают себя запугать представителями правительств", - говорится в заявлении председателя правления фонда Zeit, профессора Михаэля Гёринга (Michael Göring). Таким образом журналисты защищают свободу прессы, которая жизненно важна для гражданского общества. Вручение наград состоится 18-19 ноября в Вильнюсе в рамках специальной конференции.

В 2017 году премию Free Media Award получили два россиянина - карикатурист Сергей Ёлкин и журналист Антон Наумлюк.

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Ссылки в интернете

Интернет-журнал "Семь на семь"

Портал The Insider

Сайт еженедельника "Новое время"

Сайт издания CivilNet

Аудио- и видеофайлы по теме

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