 СМИ: В Сирии погибли четверо сотрудников ФСБ России | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.02.2020

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Мир

СМИ: В Сирии погибли четверо сотрудников ФСБ России

Российские журналисты-расследователи пишут, что боевики застрелили сотрудников Центра специального назначения ФСБ в районе Алеппо.

Военнослужащие в провинции Алеппо, Сирия

Военнослужащие в провинции Алеппо, Сирия

В Сирии, в провинции Алеппо, четверо сотрудников Центра специального назначения ФСБ России попали под минометный обстрел, пишут в понедельник, 3 февраля, российские СМИ. По сообщению телеграм-канала Baza, автомобиль сотрудников ФСБ подорвался на фугасе, пассажиры получили ранение и оказались в руках боевиков. Позднее их нашли застреленными.

Все четверо погибших - офицеры управлений "С" и "К". Телеграм-каналы, связанные с российскими силовиками, приводят их имена и звания: майор Руслан Гимадиев, лейтенант Всеволод Трофимов, майор Булат Ахматьянов, капитан Дмитрий Минов.

На странице в Facebook группы расследователей Conflict Intelligence Team опубликованы фотографии траурных портретов сотрудников Центра специального назначения ФСБ. Где сделаны эти снимки, не указывается. У всех стоит одна дата смерти - 1 февраля 2020 года - и указано, что они погибли "при выполнении специальных задач в Сирийской арабской республике".

Россия поддерживает в Сирии режим Башара Асада, в свою очередь Турция помогает сирийским повстанцам. В понедельник Анкара объявили, что в ходе последних боестолкновений с армией Асада, Турция убитыми 6 своих солдат, 35 сирийских военнослужащих были убиты.

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