Смертник подорвал себя в здании МИД Ливии

В результате теракта в МИД Ливии в Триполи погибли три человека, минимум 21 получил ранения. Об этом во вторник, 25 декабря, сообщили в министерстве здравоохранения страны. МВД привело данные о 18 раненых.

Как уточнили в ливийском дипломатическом ведомстве, "террористические элементы" открыли огонь из огнестрельного оружия, после чего один из нападавших подорвал себя в здании МИД.

По данным местного информагентства LANA, пояса шахида привели в действие два боевика, еще один атаковавший был убит в перестрелке с сотрудниками службы безопасности министерства.

В здании вспыхнул пожар

В результате нападения на втором этаже здания вспыхнул пожар, на место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования и кареты скорой помощи.

На кадрах с места происшествия видно, как над правительственным комплексом поднимаются клубы черного дыма.

Сотрудников МИД экстренно эвакуировали.

Гражданская война продолжается свыше семи лет

В совместном заявлении министерства иностранных дел страны, президентского совета и правительства национального единства, распространенном после теракта, отмечается, что подобные атаки не помешают властям в поддержании процесса "политической стабильности" и защите "суверенного государства".

В Ливии более семи лет продолжается гражданская война. Она началась вскоре после свержения диктатора Муаммара Каддафи в 2011 году, правившего Ливией фактически более 40 лет. Вооруженные группировки контролируют обширные части территории страны.

При этом признанное международным сообществом временное правительство страны имеет ограниченное влияние.

Смотрите также:

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Пожиная войну Следы военных действий, практически не прекращающихся на протяжении 35 лет - начиная с ввода советских войск в Афганистан и заканчивая операцией ISAF - можно увидеть повсюду. Они заметны и в повседневной жизни афганцев. Например, этот старый советский танк стоит посреди поля, на котором крестьянин собирает свой урожай.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Удар судьбы Акрам потерял обе руки, собирая металлолом на мусорной свалке. В тот момент он вместе с семьей жил в пакистанском городе Пешавар, как и многие другие афганские беженцы. Мальчик случайно задел оголенный электропровод. Из-за множественных ожогов врачи были вынуждены ампутировать ему обе руки. После этого семья вернулась в Кабул. Международный Красный Крест помог Акраму получить протезы.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Жизнь без рук У 8-летнего Акрама нет обеих рук. По вечерам он снимает протезы и вешает их на стену. Фотограф Маджид Саиди долгое время документировал жизнь Акрама и его семьи.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Не игрушка 6-летняя Мина и ее подруга играют с протезом Акрама. На заднем плане - руины дворца Дар-уль Аман в Кабуле.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Жизнь после войны Дома помнят не меньше, чем люди. Дети играют на разрушенной улице в центре Кабула. Эти руины напоминают о событиях, происходивших здесь совсем недавно.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Наркозависимые дети 90 процентов производимого в мире опиума - из Афганистана. Проблема производства и употребления наркотиков - одна из самых острых в стране. По оценкам ООН, до 300 000 афганских детей могут находиться в наркотической зависимости. Однако точных данных на сегодняшний день нет.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Афганская полиция Утреннее построение в полицейской академии в Кабуле. 10 лет военнослужащие бундесвера обучали афганских полицейских - предполагалось, что к концу 2014 года, когда войска международных сил коалиции покинут Афганистан, будет сформирована полиция, ориентированная на принципы правового государства.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Две трети неграмотного населения 35 лет войны разрушили не только города, жизни людей, но и систему образования. Летом 2011 года были опубликованы данные исследования, которое проводило правительство ФРГ: 72 процента афганских мужчин и 93 процента женщин не имеют аттестата об окончании школы. Более 70 процентов населения не умеют писать и читать.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Обязательный предмет Предельная концентрация и полная тишина: мальчики изучают Коран в регигиозной школе в Кандагаре.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Афганская педагогика Герат. Учитель наказывает ученика на уроке релиозного воспитания. Система всеобщего школьного образования в Афганистане практически отсутствует. Многие дети вообще не посещают школу или же вынуждены бросить учебу, чтобы кормить семью.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Бурка и Барби Афганские женщины учатся делать кукол. На курсах, которые проводит некоммерческая организация из Малайзии, 80 женщин получают профессиональные навыки, чтобы когда-нибудь обрести финансовую независимость.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Месть за Усаму Больница в Кандагаре. 2 мая 2011 года в Пакистане был уничтожен Усама бен Ладен. А 11 мая талибы ответили на это серией терактов, в результате которых 4 человека погибли и 36 получили ранения.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Культ тела Афганский атлет отдыхает после состязания. При талибах такие занятия, как бодибилдинг, были строго запрещены. Сегодня спорт в стране вновь популярен.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Бешеные псы Петушиные или собачьи бои проводятся по всей стране. Подобные зрелища в Афганистане традиционно посещает большое число зрителей.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Безумие за решеткой Люди, страдающие психическими заболеваниями, зачастую оказываются в Афганистане в унизительном положении, находясь в изоляции от общества. Пациенты психиатрической больницы в Герате прикованы друг к другу цепями. .

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Миссия фотографа Маджид Саиди на вручении международной премии Lucas Dolega Award в Париже. Фотограф видит свою миссию в том, чтобы привлечь внимание к проблемам людей, которых он снимает. Автор: Юлия Вишневецкая

