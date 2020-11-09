Смена пяти министров в правительстве России: что это значит?

Пока в США готовятся собирать новую администрацию, в России кадровые перемены произошли: одни министры отправлены в отставку, другие ждут назначений. Чем вызваны перестановки, DW объяснил политолог Николай Петров.
В понедельник, 9 ноября, Владимир Путин отправил в отставку пятерых министров, включая министров энергетики, природных ресурсов и строительства. Новые кандидатуры взамен уволенных глав министерств уже предложил премьер Михаил Мишустин. Что означают эти перестановки и каковы их возможные последствия? Об этом DW поговорила с политологом, старшим научным сотрудником Chatham House в Лондоне Николаем Петровым.
DW: Почему кадровые перестановки в правительстве России происходят именно сейчас?
Николай Петров: То, что мы видим, - это второй раунд формирования правительства Михаила Мишустина, через 9 месяцев после первого. Было бы странно ожидать, что премьер сразу же заполнит все вакансии своими людьми, потому что он пришел из конкретной и ограниченной сферы. Понятно, что залповость этих замен - это эффект от принятия закона о правительстве и желания продемонстрировать, что он уже работает.
Но ясно и то, что Мишустин убрал тех министров, которые у него остались в январе из старого правительства, и заменил их теми, кто ему более удобен и, с его точки зрения, более эффективен. Довольно интересно, что новые министры приходят не из числа бюрократов, а скорее из числа руководителей корпоративного сектора.
- Это хорошо или плохо?
- Пока рано судить. Это принципиально новая модель для российского правительства. Премьеру Мишустину, который не может своих налоговиков поставить на все содержательные сферы, важно иметь людей, которые очевидным образом не будут представителями каких-то сторонних для него элитных групп. Корпоративные руководители хороши тем, что их эффективность можно очень конкретно оценить. Вы просто смотрите, как корпорация себя вела и в кризис, и до этого. И это очень адекватная оценка практическими результатами.
- Часто после кадровых перестановок политологи пишут, что, скажем, влияние бизнесмена Геннадия Тимченко в правительстве РФ ослабло, а, например, братьев Ротенбергов - усилилось. Можно ли однозначно судить, какие силы в бизнесе и политике стоят за предложенными Мишустиным кандидатурами?
- Мне кажется, что нет. Обычно когда эксперты делают такого рода выводы, они исходят скорее из своего знания, где тот или иной человек работал раньше. Например, можно было бы сказать, что раз Марат Хуснуллин стал вице-премьером и он ранее работал с мэром Москвы Сергеем Собяниным, то это одновременно укрепило позиции Собянина в правительстве РФ. Но в то же время Хуснуллин не вырос у Собянина, а просто какое-то время вместе с ним работал. А дальше они могут вполне разойтись, и их интересы могут быть совсем другими.
- Про нового вице-премьера, бывшего министра энергетики Александра Новака говорят, что он представляет в правительстве интересы главы "Роснефти" Игоря Сечина.
- Конечно, если ты курируешь энергетику в целом, то ты не можешь не соприкасаться и не выстраивать отношения с Сечиным. Но мы знаем, что по ряду вопросов позиции Новака и Сечина расходились. Новак все же олицетворяет позицию государства, а Сечин - корпорации. Другое дело, что совсем антагонистических противоречий у них не может быть, потому что в конечном счете это компромиссные фигуры, которые устраивают все элитные кланы.
Мне кажется, что Новак понравился Путину в основном в связи с ситуацией со сделкой ОПЕК+. То есть по инициативе Сечина был сделан опрометчивый шаг, а позитивная роль Новака заключалась в том, что он смог договориться о возвращении к первоначальному состоянию. Новак - скорее такой технократ, который эффективен на том месте, на которое его ставят. И он отражает интересы, которые этот пост предполагает, а не чьи-то конкретно.
- Вопрос про своеобразные тандемы в правительстве: почему министр не может единолично отвечать за свою сферу, скажем, экологию? Всегда ли у него появляется куратор в лице отраслевого вице-премьера.
- Это практически всегда так. Сам факт того, что у нас 10 вице-премьеров правительства и означает, что они не просто подменяют премьер-министра, но и курируют совершенно конкретные сферы. При этом раньше могло даже получаться, что, скажем, вице-премьер Алексей Гордеев курировал одного только министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. И это было немножко странно. Кроме того, в правительстве Дмитрия Медведева часто вице-премьеры могли быть на ножах с министрами, которые входили в их зону ответственности. Просто потому, что они не сами их назначали.
А сегодня мы видим совсем другую структуру, когда Мишустину позволили формировать именно команду. В ней вице-премьеры в значительной мере вольны подбирать тех министров, с которыми им комфортно работать и с которыми они несут общую ответственность.
- Можно ли по тому, откуда пришел назначаемый министр, предугадать, какой будет его политика в своей сфере? Например, кандидат на пост министра энергетики Николай Шульгинов возглавлял "Русгидро". Означает ли это смену ориентиров в российской энергетике?
- Нет. Модель, которая и Путиным, и Мишустиным реализуется, такова, что есть эффективные винтики, которые каждый раз действуют в рамках той задачи, которую они получают сверху. Они не привносят в управление свои сторонние интересы. В этом смысле выбор замен для выбывших министров как раз очень четко это демонстрирует: сегодня ты руководишь "Русгидро", а завтра тебя можно перекинуть на совсем другую позицию и ты не потянешь за собой шлейф ни людей, ни интересов.
- А зачем такая модель правительству? Как-то же работала, как ее называли, клановая система в правительстве при премьере Медведеве, ну и осталась бы.
- Да, премьер Медведев не руководил командой, он был зиц-председателем с министрами, которые представляли разные элитные кланы. Когда у вас стоит задача сохранения баланса сил и не нужно мобилизовывать правительство для решения конкретных задача, это вполне рабочая модель.
Но сегодня у правительства принципиально новая задача. Им нужно создать команду, которая продемонстрирует эффективность. Это жизненно необходимо во время политической трансформации. Помните выступление Путина в январе 2020 года? Тогда он половину своей речи посвятил тому, какие замечательные выплаты получат граждане. Смысл был в том, что правительство не может обеспечить какое-то радикальное изменение ситуации в экономике и улучшение условий жизни. Поэтому решено было просто раздать денег из мешков, чтобы людям показалось, что жизнь становится лучше. И Мишустин, как профессиональный налоговик, должен был эту раздачу проконтролировать.
Но эпидемия и финансовый кризис с нефтяными деньгами обнулили все эти обещания. Поэтому концепцию раздачи денег пришлось пересмотреть. По сути, ревизия национальных проектов, которую правительство осуществило по заданию Путина, как раз и связана с тем, как теперь в новых условиях обеспечить людям позитивные настроения и ожидания. Без этого нельзя провести политическую трансформацию эффективно. Отсюда - необходимость в контролируемой Мишустиным менеджерской команде.
- Выглядит так, будто полномочия Мишустина как премьера расширяются.
- Смотрите, на днях Путин подписал указ об образовании межведомственной комиссии по вопросам содействия международному развитию. Это такая отдельная структура, которая будет сконцентрирована на работе на постсоветском пространстве. Выглядит как такое второе правительство, которое, судя по всему, возглавит Дмитрий Козак.
Таким образом, Путин выводит из под сферы контроля Мишустина достаточно серьезный круг вопросов. Так что это, скорее, ограничение полномочий. Но внутри своей сферы у Мишустина карт-бланш на формирование своей команды.
- Зачем Путину такое разделение?
- Такая управленческая структура позволит Путину отойти от ежедневного контроля и встать как бы над всем этим. А Мишустин сконцентрируется на главной своей задаче: реализации нацпроектов в том виде, в котором они должны обеспечить хорошую социально-политическую ситуацию.
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