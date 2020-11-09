Смена пяти министров в правительстве России: что это значит?

В понедельник, 9 ноября, Владимир Путин отправил в отставку пятерых министров, включая министров энергетики, природных ресурсов и строительства. Новые кандидатуры взамен уволенных глав министерств уже предложил премьер Михаил Мишустин. Что означают эти перестановки и каковы их возможные последствия? Об этом DW поговорила с политологом, старшим научным сотрудником Chatham House в Лондоне Николаем Петровым.

DW: Почему кадровые перестановки в правительстве России происходят именно сейчас?

Николай Петров: То, что мы видим, - это второй раунд формирования правительства Михаила Мишустина, через 9 месяцев после первого. Было бы странно ожидать, что премьер сразу же заполнит все вакансии своими людьми, потому что он пришел из конкретной и ограниченной сферы. Понятно, что залповость этих замен - это эффект от принятия закона о правительстве и желания продемонстрировать, что он уже работает.

Но ясно и то, что Мишустин убрал тех министров, которые у него остались в январе из старого правительства, и заменил их теми, кто ему более удобен и, с его точки зрения, более эффективен. Довольно интересно, что новые министры приходят не из числа бюрократов, а скорее из числа руководителей корпоративного сектора.

- Это хорошо или плохо?

Николай Петров

- Пока рано судить. Это принципиально новая модель для российского правительства. Премьеру Мишустину, который не может своих налоговиков поставить на все содержательные сферы, важно иметь людей, которые очевидным образом не будут представителями каких-то сторонних для него элитных групп. Корпоративные руководители хороши тем, что их эффективность можно очень конкретно оценить. Вы просто смотрите, как корпорация себя вела и в кризис, и до этого. И это очень адекватная оценка практическими результатами.

- Часто после кадровых перестановок политологи пишут, что, скажем, влияние бизнесмена Геннадия Тимченко в правительстве РФ ослабло, а, например, братьев Ротенбергов - усилилось. Можно ли однозначно судить, какие силы в бизнесе и политике стоят за предложенными Мишустиным кандидатурами?

- Мне кажется, что нет. Обычно когда эксперты делают такого рода выводы, они исходят скорее из своего знания, где тот или иной человек работал раньше. Например, можно было бы сказать, что раз Марат Хуснуллин стал вице-премьером и он ранее работал с мэром Москвы Сергеем Собяниным, то это одновременно укрепило позиции Собянина в правительстве РФ. Но в то же время Хуснуллин не вырос у Собянина, а просто какое-то время вместе с ним работал. А дальше они могут вполне разойтись, и их интересы могут быть совсем другими.

- Про нового вице-премьера, бывшего министра энергетики Александра Новака говорят, что он представляет в правительстве интересы главы "Роснефти" Игоря Сечина.

- Конечно, если ты курируешь энергетику в целом, то ты не можешь не соприкасаться и не выстраивать отношения с Сечиным. Но мы знаем, что по ряду вопросов позиции Новака и Сечина расходились. Новак все же олицетворяет позицию государства, а Сечин - корпорации. Другое дело, что совсем антагонистических противоречий у них не может быть, потому что в конечном счете это компромиссные фигуры, которые устраивают все элитные кланы.

Мне кажется, что Новак понравился Путину в основном в связи с ситуацией со сделкой ОПЕК+. То есть по инициативе Сечина был сделан опрометчивый шаг, а позитивная роль Новака заключалась в том, что он смог договориться о возвращении к первоначальному состоянию. Новак - скорее такой технократ, который эффективен на том месте, на которое его ставят. И он отражает интересы, которые этот пост предполагает, а не чьи-то конкретно.

- Вопрос про своеобразные тандемы в правительстве: почему министр не может единолично отвечать за свою сферу, скажем, экологию? Всегда ли у него появляется куратор в лице отраслевого вице-премьера.

- Это практически всегда так. Сам факт того, что у нас 10 вице-премьеров правительства и означает, что они не просто подменяют премьер-министра, но и курируют совершенно конкретные сферы. При этом раньше могло даже получаться, что, скажем, вице-премьер Алексей Гордеев курировал одного только министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. И это было немножко странно. Кроме того, в правительстве Дмитрия Медведева часто вице-премьеры могли быть на ножах с министрами, которые входили в их зону ответственности. Просто потому, что они не сами их назначали.

А сегодня мы видим совсем другую структуру, когда Мишустину позволили формировать именно команду. В ней вице-премьеры в значительной мере вольны подбирать тех министров, с которыми им комфортно работать и с которыми они несут общую ответственность.

- Можно ли по тому, откуда пришел назначаемый министр, предугадать, какой будет его политика в своей сфере? Например, кандидат на пост министра энергетики Николай Шульгинов возглавлял "Русгидро". Означает ли это смену ориентиров в российской энергетике?

- Нет. Модель, которая и Путиным, и Мишустиным реализуется, такова, что есть эффективные винтики, которые каждый раз действуют в рамках той задачи, которую они получают сверху. Они не привносят в управление свои сторонние интересы. В этом смысле выбор замен для выбывших министров как раз очень четко это демонстрирует: сегодня ты руководишь "Русгидро", а завтра тебя можно перекинуть на совсем другую позицию и ты не потянешь за собой шлейф ни людей, ни интересов.

- А зачем такая модель правительству? Как-то же работала, как ее называли, клановая система в правительстве при премьере Медведеве, ну и осталась бы.

- Да, премьер Медведев не руководил командой, он был зиц-председателем с министрами, которые представляли разные элитные кланы. Когда у вас стоит задача сохранения баланса сил и не нужно мобилизовывать правительство для решения конкретных задача, это вполне рабочая модель.

Но сегодня у правительства принципиально новая задача. Им нужно создать команду, которая продемонстрирует эффективность. Это жизненно необходимо во время политической трансформации. Помните выступление Путина в январе 2020 года? Тогда он половину своей речи посвятил тому, какие замечательные выплаты получат граждане. Смысл был в том, что правительство не может обеспечить какое-то радикальное изменение ситуации в экономике и улучшение условий жизни. Поэтому решено было просто раздать денег из мешков, чтобы людям показалось, что жизнь становится лучше. И Мишустин, как профессиональный налоговик, должен был эту раздачу проконтролировать.

Но эпидемия и финансовый кризис с нефтяными деньгами обнулили все эти обещания. Поэтому концепцию раздачи денег пришлось пересмотреть. По сути, ревизия национальных проектов, которую правительство осуществило по заданию Путина, как раз и связана с тем, как теперь в новых условиях обеспечить людям позитивные настроения и ожидания. Без этого нельзя провести политическую трансформацию эффективно. Отсюда - необходимость в контролируемой Мишустиным менеджерской команде.

- Выглядит так, будто полномочия Мишустина как премьера расширяются.

- Смотрите, на днях Путин подписал указ об образовании межведомственной комиссии по вопросам содействия международному развитию. Это такая отдельная структура, которая будет сконцентрирована на работе на постсоветском пространстве. Выглядит как такое второе правительство, которое, судя по всему, возглавит Дмитрий Козак.

Таким образом, Путин выводит из под сферы контроля Мишустина достаточно серьезный круг вопросов. Так что это, скорее, ограничение полномочий. Но внутри своей сферы у Мишустина карт-бланш на формирование своей команды.

- Зачем Путину такое разделение?

- Такая управленческая структура позволит Путину отойти от ежедневного контроля и встать как бы над всем этим. А Мишустин сконцентрируется на главной своей задаче: реализации нацпроектов в том виде, в котором они должны обеспечить хорошую социально-политическую ситуацию.

Смотрите также:

Политика в картинках Собор Святой Софии: как Эрдоган музей в мечеть превращал По инициативе президента Турции собор Святой Софии в Стамбуле снова стал мечетью. Взгляд Сергея Елкина на то, как Эрдоган сделал объектом спора музей, служивший символом мира между религиями.

Политика в картинках Что сказал бы Юрий Гагарин Илону Маску? Илон Маск отправил в космос первый частный пилотируемый корабль. Он уже вписал свое имя в историю. О том, что Маску сказал бы первый космонавт, задумался карикатурист Сергей Елкин.

Политика в картинках Вышки 5G - жертвы теорий заговора во времена коронавируса Сторонники теорий заговора в ряде стран жгут вышки мобильной связи 5G, веря в то, что они влияют на распространение COVID-19. Сергей Елкин вспомнил в связи с этим библейский сюжет.

Политика в картинках Теории заговора о коронавирусе, или "Мировое правительство" на удаленке Пандемии SARS-CoV-2 - раздолье для конспирологов. Они винят во всем Билла Гейтса, масонов и рептилоидов, а будущую вакцину считают чипированием. Взгляд Сергея Елкина на теории заговора.

Политика в картинках Как Германия ответит на хакерскую атаку из России? Германия обвиняет российских хакеров в кибератаке на бундестаг в 2015 году. Ангела Меркель пригрозила Москве ответными мерами. Какими? Версия карикатуриста Сергея Елкина.

Политика в картинках Как мир проходит через жернова вирусной угрозы Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 стала угрозой для всего человечества. Карикатурист Сергей Елкин о том, как мир с ней справляется.

Политика в картинках Коронавирус: как ни готовься, а все равно - "черный лебедь" Коронавирус SARS-CoV-2 регистрируют у своих граждан все больше стран. Карикатурист Сергей Елкина о том, как сложно противостоять распространению COVID-19.

Политика в картинках Когда защита от коронавируса - фиговый листок? "Адам" и "Ева" с закрытыми листками, как масками, лицами.

Политика в картинках Мог бы Шерлок Холмс заняться делом Джулиана Ассанжа? Слушания в Лондоне по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа проходят на фоне протестов его сторонников. Карикатурист Сергей Елкин представил основателя Wikileaks персонажем повестей о Шерлоке Холмсе.

Политика в картинках "Оскар" за фильм "Паразиты": кинокритика бывает разная "Паразиты" - первая лента не на английском языке, получившая "Оскара" в категории "Лучший фильм". Шуточный взгляд Сергея Елкина на то, кто и почему не согласен с решением кинокритиков.

Политика в картинках Как о "Брекзите" в русских сказках рассказывать будут Выход Великобритании из Европейского Союза - отличный сюжет для русской сказки, считает карикатурист Сергей Елкин. Борис Джонсон - Колобок, а бабушка - Ангела Меркель?

Политика в картинках Выборы президента США: социалист Сандерс против капиталиста Трампа? Сенатор Берни Сандерс, которого Дональд Трамп называет коммунистом, объявил себя победителем первых кокусов Демпартии в Айове. Портрет возможного кандидата в президенты США от Сергея Елкина.

Политика в картинках Эпидемия коронавируса: когда болезнь не знает границ Коронавирус, родиной которой стал Китай, распространяется по планете. Заражение им обнаруживают во все новых странах. Карикатурист Сергей Елкин о нынешнем облике китайского дракона.

Политика в картинках Принц Гарри и Меган начинают новую жизнь Принц Гарри и его жена Меган решили сложить с себя основные королевские обязанности. Карикатурист Сергей Елкин о новых приоритетах одного из наследников британского престола.

Политика в картинках Как Грета Тунберг на немецких поездах каталась Шведская экоактивистка выложила фото, где она сидит в тамбуре немецкого поезда на полу. Deutsche Bahn усомнился в том, что Грете не досталось места. Сергею Елкину это напомнило известный мультфильм.

Политика в картинках "Брекзит" к нам приходит, или Рождественское чудо? Британский парламент хочет принять законопроект о выходе страны из Евросоюза до Рождества. Карикатурист Сергей Елкин увидел в бесконечной истории "Брекзита" библейский сюжет.

Политика в картинках Российская "Сила Сибири": аперитив для Си Цзиньпина? Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин запустили газопровод "Сила Сибири" для поставок российского газа в Китай. Карикатурист Сергей Елкин о значении этого проекта для КНР.

Политика в картинках Саммит к 70-летию НАТО: грозит ли альянсу "смерть мозга"? В Лондоне начинается саммит, посвященный 70-летию НАТО. Хотя президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о "смерти мозга" альянса, карикатурист Сергей Елкин уверен, что до этого еще далеко.

Политика в картинках Военная операция Турции в Сирии: что на уме у Эрдогана? Турция начала военную операцию на севере Сирии. Анкара объявила, что хочет создать там "зоны безопасности" и расселить беженцев. Сергей Елкин сомневается в благородном порыве Эрдогана.

Политика в картинках США vs. Китай: Huawei преткновения Вашингтон обвиняет китайский концерн Huawei в промышленном шпионаже и внес компанию в черный список. Пекин протестует. Карикатурист Сергей Елкин об экономических спорах США и Китая. Автор: Сергей Елкин

