 Служебное авто - в прошлом: что фирмы в Германии предлагают сотрудникам | Учеба и работа в Германии | DW | 03.02.2020

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Учеба и карьера

Служебное авто - в прошлом: что фирмы в Германии предлагают сотрудникам

Привлекая кадры, немецкие работодатели сегодня пускают в ход весь свой шарм. Комфорт на работе и другие нематериальные бонусы - козыри не только крутых стартапов.

Symbolbild Feel-Good-Manager (Colourbox/Aleksandr)

Настольный футбол, бесплатные напитки и выпечка, массаж в обеденный перерыв, - все это знакомо нам по ярким картинкам из мира крутых стартапов. Это и компенсация за труд, и приманка для новых сотрудников, ищущих особенное место работы. Увеличивать бюджет на мотивацию теперь приходится и крупным компаниям. Во многих сферах не хватает квалифицированных работников - и речь уже идет не о поиске лучших из лучших. "Рынок работодателя превратился в рынок соискателя", - подчеркивает глава объединения предприятий цифровой экономики Bitkom Ахим Берг (Achim Berg).

Условия работы выходят на первый план 

Самоуверенность и ожидания соискателей возросли. А потому объявления о работе с сухим перечислением требований к претендентам уходят в прошлое. "Настольный футбол и теннис - это не все. Два менеджера хорошего настроения заботятся о благополучии персонала, - так фирма по аренде автомобилей пытается найти информатика. - Они помогут тебе с переездом и с визой". Менеджер по персоналу в берлинской фирме Ratepay Фридерике Шрёдер (Friderike  Schröder) тоже говорит о том, что работодатели теперь активно рекламируют себя. Фирма, оказывающая финансовые услуги в сфере онлайн-торговли, начиналась со стартапа. Сегодня у нее 230 сотрудников и несколько десятков вакансий. Требуются IT-специалисты, особенно те, что разбираются в искусственном интеллекте. В берлинском офисе заняты сотрудники из 28 стран, их средний возраст - 30 лет. Помимо рабочих пространств у них есть комната отдыха с фруктами на столах. Напитки можно взять в баре, здесь же - несколько кофеварок. И, конечно же, настольный футбол.

Фрукты и напитки - теперь стандартный бонус для сотрудников в Германии

Фрукты и напитки - теперь стандартный бонус для сотрудников в Германии

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"Для сегодняшних выпускников вузов работа с полным удобством, льготами и бонусами - нечто естественное, - говорит Фридерике Шрёдер. - Они ожидают гибкий график, меньше часов работы и больше свободного времени". Один из первых вопросов, которые задают соискатели, - о зарплате и дополнительных преимуществах.

На этот вопрос в Ratepay отвечают индивидуально: "У каждого свои потребности и интересы, и каждый должен сам определить, что ему важно на данном жизненном этапе - будь то проездной, пособие по присмотру за детьми или абонемент в финтес-клуб".

Бонусы и льготы для сотрудников

Как показал опрос, проведенный Bitkom среди свыше 800 руководителей фирм и менеджеров по персоналу в Германии, гибкий рабочий график, возможности повышения квалификации и новейшие смартфоны и ноутбуки, которыми можно пользоваться и в личных целях, теперь относятся к стандартным предложениям работодателей. Служебной автомобиль, еще недавно важный символ статуса, - уже не в моде. Лишь 12 процентов компаний используют его как важный аргумент для того, чтобы склонить нового сотрудника к заключению договора. Почти каждая десятая компания предлагает зарплату выше средней. Два процента фирм готовы сделать одноразовую доплату к окладу в первый месяц работы. Почти каждый пятый работодатель, помимо государственной пенсии, предлагает производственное пенсионное страхование, которое включает в себя, в частности, пенсию за выслугу лет, пенсию по инвалидности в случае полной или частичной нетрудоспособности, пенсию в случае потери кормильца.

Инфографика: бонусы и льготы для сотрудников в Германии

Фридерике Шрёдер считает, что для того , чтобы удержать сотрудников, материальные бонусы должны быть лишь частью стратегии. "Молодые специалисты сегодня не работают только ради денег. Работа должна доставлять им удовольствие и давать возможность что-то изменить", - отмечает она. В фирме Ratepay персонал сам определяет стратегические цели компании. Среди собственных приоритетов в списке многих работников - личное развитие и повышение квалификации. "Мы отправляем людей на тренинги и конференции, предлагаем мастер-классы в офисе", - дополняет HR-менеджер из Берлина.

Каким должен быть сотрудник Ratepay? Плакаты в офисе рассказывают о главных качествах

Каким должен быть сотрудник Ratepay? Плакаты в офисе рассказывают о главных качествах

В свою очередь, в подборе персонала отдел кадров, который она возглавляет, обращает внимание не только на профессиональную квалификацию. "Сотрудники остаются работать в компании из-за других людей, - уверена Шрёдер. -У нас есть набор ценностей, которому кандидат должен соответствовать.  Работоспособность, стремление к успеху, но в то же время и сердечность и забота о других", - поясняет Фридерике Шрёдер. А чтобы устранить малейшее недовольство, за каждым отделом закреплен один из кадровиков.

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    Будьте реалистом

    Подавайте заявку на ту вакансию, которая вам реально подходит. Изучите описание должности и реалистично оцените свои знания и умения. У немецких менеджеров по персоналу на ознакомление с заявкой уходит от одной до пяти минут. Не говоря о роботах, просматривающих заявки. Чем четче ваш профиль, тем больше шансов пройти первичный отбор.

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    Полный пакет

    Онлайн-резюме - предпочтительный формат у работодателей в Германии. И хотя многим фирмам достаточно основной информации о знаниях и опыте работы кандидата, некоторые просят прислать документальные доказательства: копию диплома, отзывы с прежних мест работы, языковые сертификаты. Мотивационное письмо и автобиография - обязательные составляющие заявки. Ее лучше отправлять в формате pdf.

  • Как улучшить поиск работы в Германии

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    Придерживайтесь нормы

    Оформляя заявку в немецкую компанию, лучше соблюдать традиционные формальности. В верхней части резюме важно указать свою дату рождения, семейное положение, адрес. Фотография на резюме - это еще одна немецкая традиция - хотя теперь она и не обязательна, многие рекрутеры обращают на фото внимание. В целом важна аккуратность, четкая структура и отсутствие грамматических ошибок.

  • Как улучшить поиск работы в Германии

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    Место работы

    Улучшить свои шансы можно, выбрав правильный регион, то есть тот, где больше вакансий. По данным Федерального агенства по труду, на востоке страны безработица выше, чем на западе, и число вакансий на западе в четыре раза больше, чем на востоке. На западе специалистов чаще всего ищут в Баден-Вюртемберге, Баварии и Северном Рейне - Вестфалии, на востоке - в Саксонии, Берлине и Бранденбурге.

  • Как улучшить поиск работы в Германии

    Как улучшить поиск работы в Германии

    Заявка по адресу

    Шаблонная заявка, разосланная в несколько фирм, - табу. В начале письма обращение должно быть адресным: к тому, кто указан в объявлении о вакансии, или к менеджеру по персоналу (можно прогуглить). Важно изучить, чем занимается компания, какие у нее корпоративные ценности, и учесть это в мотивационном письме. Крупный концерн, семейное предприятие, стартап или НКО - к каждому свой подход.

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    Знания - хорошо, опыт - лучше

    На старте шансы трудоустроиться выше у тех, кто накопил опыт во время учебы, пройдя стажировку или подрабатывая по специальности. Пришлось работать в летнем лагере или на дискотеке? Делайте в заявке упор на "мягкие навыки". Лучше указывать компетенции, востребованные конкретным работодателем. Волонтерство, работа в НКO - и это может пригодиться.

  • Как улучшить поиск работы в Германии

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    Цифровые навыки

    Не нужно быть экспертом в сфере IT, чтобы улучшить свои шансы на немецком рынке труда. Без привязки к конкретной сфере аналитики соцсети LinkedIn выяснили, на какие навыки в ближайщие годы повысится спрос: информационный менеджмент, анализ данных, управление проектами, понимание соцсетей. Также важно иметь представление о защите данных, уметь работать с мобильными устройствами и интернетом.

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    Как улучшить поиск работы в Германии

    Думайте, что постите

    Рекрутеры просматривают профили кандидатов в соцсетях. Тщательнее выбирайте контент. Ваш профиль в Facebook пестрит фотографиями с вечеринок? Проверьте настройки конфиденциальности. Заведите отдельный аккаунт для поиска работы. В университете Бамберга выяснили: немецкие фирмы пользуются автоматическими системами по рекомендации на основе данных в соцсетях.

  • Как улучшить поиск работы в Германии

    Как улучшить поиск работы в Германии

    Где искать работу

    Вакансии для начинающих публикуют на порталах Absolventa.de, Jobeinstieg.de, Berufsstart.de, Staufenbiel.de, Praktikum.info. Другие крупные сайты по поиску работы - StepStone.de, Monster.de, Jobware.de. Для целевого поиска просматривайте и сайты компаний. Установите личный контакт с работодателем: достаточно позвонить и спросить, какие документы он хотел бы видеть в заявке.

    Автор: Татьяна Вайнман


Контекст

Как улучшить поиск работы в Германии

Как оформлять резюме, в каком регионе подавать заявку и где искать работу? Десять советов по оптимизации поиска работы в немецкой компании.  

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