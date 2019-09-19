 Служба в годовщину освобождения лагеря Дахау пройдет онлайн из-за вируса | Новости из Германии о Германии | DW | 18.04.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Служба в годовщину освобождения лагеря Дахау пройдет онлайн из-за вируса

Массовые памятные мероприятия в 75-ю годовщину освобождения узников концлагеря Дахау невозможны из-за вируса SARS-CoV-2. Но жители всего мира смогут посмотреть трансляцию богослужения в интернете.

Мемориальный комплекс в Дахау

Мемориальный комплекс в Дахау

Коронавирус SARS-CoV-2 сделал невозможным проведение памятных мероприятий по случаю 75-й годовщины освобождения узников нацистского концлагеря Дахау. Однако по просьбе семей выживших заключенных и военнослужащих США, освободивших лагерь, состоится богослужение в видеоформате. Об этом священник Бьорн Менсинг (Björn Mensing) отвечающий за подготовку мероприятий, сообщил в субботу, 18 апреля.

Служба под девизом "We shall overcome" (можно перевести как "Преодолеем") начнется в интернете 29 апреля в 17.00 по местному времени (18.00 мск). Трансляция будет доступна жителям всего мира на немецком и английском языках.

Нацистский концлагерь Дахау, находившийся неподалеку от Мюнхена, существовал с марта 1933 по апрель 1945 года. За время его действия в лагерь были отправлены около 206 000 человек. Части американской армии вошли в лагерь 29 апреля 1945 года, освободив 32 000 узников.

Смотрите также:

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Мальчик из Риги

    Размноженного зеркалом мальчика зовут Сима, он же Салман Левинсон. Сима жил с матерью Фридой и отцом Селигом в Риге. Его тетя эмигрировала в Эрец-Исраэль в 1936 году, когда Палестина находилась под британским мандатом. Он пишет письма ей регулярно. Фотография сделана в 1937 году.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Прерванная переписка

    Вскоре после своего девятого дня рождения Салман поблагодарил тетушку Агнес за полученный от нее подарок. На рисунке, который он послал ей в знак благодарности, надпись на иврите - "Дом". Вскоре после этого германский вермахт оккупировал Ригу. Агнес больше не получала писем от своего племянника. Только после войны она узнала: Сима и его родители были депортированы в гетто Риги и убиты.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Лицом к лицу с жертвами Холокоста

    Израильский мемориальный центр истории Холокоста Яд-Вашем публикует последние письма жертв Холокоста в серии своих онлайн-выставок. В сетевой экспозиции "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942" помимо писем опубликованы также фотографии их отправителей и членов их семей. На фото: дети семьи Келлер-Мозес из Ахена в 1920-е годы. Крайний справа - Зигфрид Келлер.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    "J" как смертный приговор

    В паспорте Зигфрида Келлера в 1938 году нацисты поставили штамп с "J", который означал, что его владелец - еврей, и был для многих смертным приговором. Зигфрид выжил единственным из всей семьи. В 2013 году он передал письмо своей матери Берты в Яд Вашем. Из концлагеря Терезиенштадт она написала в 1942 году: "Живите, мои дорогие дети, хорошо и молитесь за нас, да обережет нас господь, и вас тоже".

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Десять из тысяч

    Из тысяч писем, хранящихся в архиве, для онлайн-выставки были выбраны десять. Авторы посланий в большинстве случаев не знали, что письмо будет их последним перед смертью. Особенно немецкие евреи, которые, как Зигфрид Боденхаймер (на фото в военной форме), проливали кровь за Германию на фронтах Первой мировой войны, не могли представить себе, что нацисты будут их убивать.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    На полпути к газовым камерам

    Многие из авторов писем пытались скрыть страшную правду и о своем положении. Анне Майнингер написала своим детям: "Мы в лагере со среды, и со мной все в полном порядке. Не беспокойтесь […] Вот только бы могли получать весточки друг от друга [...] Целую нежно. Твоя Ваша любящая мама".

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    На "Исходе" в Палестину

    Из Варшавского гетто Перла Тительман написала своему мужу Иосифу и дочери Рахель: "Из всех сил стараюсь выжить ради вас… ". Она не выжила. Иосиф и Рахель (фото) эмигрировали в Эрец-Исраэль в 1947 году на корабле "Исход", переправлявшем еврейских беженцев в Палестину.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Поезд в Освенцим

    На картине "Transport № 2" израильский художник Пол Кор изобразил тот самый товарный состав, который привез его отца в концлагерь Освенцим, откуда тот уже никогда не вернулся. Мемориальный комплекс Яд Вашем, показывая индвидуальные судьбы жертв Холокоста на выставке "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942", чтит память шести миллионов убитых нацистами евреев Европы.

    Автор: Сара Юдит Хофман, Элла Володина


Смотреть видео 18:03

Правда об Освенциме - воспоминания бывших узников самого страшного нацистского лагеря смерти

Контекст

Воспоминания вышедшего из ада

Свои мемуары бывший узник Освенцима Сэм Пивник написал незадолго до 90-летия. В беседе с DW он поведал о том, почему только сейчас решил рассказать о Холокосте. (22.06.2017)  

Как охотятся за нацистами в Германии

В Германии предъявлено обвинение бывшему охраннику концлагеря Майданек. И почти одновременно вышли мемуары прокурора, который в течение 15 лет разыскивал нацистских преступников. (24.10.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Школьный урок в бывшем концлагере Заксенхаузен  

Где найти в Германии сведения о советских военнопленных и узниках концлагерей  

Также по теме

Эстония вспоминает жертв Холокоста в нацистском концлагере Клоога

Эстония вспоминает жертв Холокоста в нацистском концлагере Клоога 19.09.2019

Премьер Эстонии осудил преступления нацистов против человечности. Осенью 1944 года около 2 тысяч узников концлагеря Клоога были казнены за считанные дни до прихода Красной армии.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Грязная нефть "Дружбы" аукнулась год спустя  

Хроника пандемии: в России зафиксированы 4785 новых случаев заражения коронавирусом  

В ФРГ ужесточат правила предоставления гражданства  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно