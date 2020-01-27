"Слово выжившим, а не политикам": что говорили в Освенциме через 75 лет после освобождения?

На церемонию в честь освобождения лагеря смерти Освенцим в понедельник, 27 января, прибыли представители более чем 50 стран мира, в том числе президенты, премьер-министры, главы парламентов и даже короли и королевы. Но главными гостями все же стали 200 выживших узников. Им и дали слово, а политики предпочли отказаться от громких заявлений. Как прошла церемония в честь 75 лет освобождения Освенцима и как печально известный лагерь смерти выглядит сегодня?

Промышленное уничтожение людей

Многим из выживших в лагере смерти было крайне тяжело передвигаться самим, некоторые ехали на инвалидных колясках. Но все же они решили лично возложить траурные венки к так называемой "черной стене", у которой надзиратели Освенцима казнили тысячи заключенных.

Главы европейских государств и правительств и выжившие узники ставят свечи у памятника жертвам Освенцима

Даже спустя 75 лет здесь до сих пор чувствуется промышленный масштаб машины по уничтожению людей. На площади более чем в 500 гектаров расположились сразу несколько концентрационных лагерей. Здесь до сих пор в отличном состоянии сохранились газовые камеры, печи, груды обуви заключенных, мешки их волос, состриженных перед казнью. И бесконечные жестяные банки от "Циклона Б", в которых находился пестицид в гранулах, выделявший после вскрытия ядовитый газ.

Символ лагеря смерти

Выжившие в Освенциме рассказали, что благодаря этой "технологии" нацисты умерщвляли до двух тысяч человек за раз. По словам выступающих, некоторые камеры были набиты людьми настолько плотно, что после газификации мертвые оставались в стоячем положении - им некуда было падать.

Одним из главных символов лагеря смерти стали ворота, к которым подходили железнодорожные пути с товарными вагонами, набитыми людьми. За ними путь для многих узников заканчивался, ведь если надзиратели считали их недостаточно здоровыми и подходящими для работы, то сразу отправляли на казнь, также рассказали выжившие со сцены.

Помнить о случившимся

Выжившие узники концлагеря на официальной церемонии по случаю 75-летия освобождения Освенцима

Именно эти ворота и стали сценой для выступающих во время траурного мероприятия. А на стенах гигантского шатра, натянутого над ними, транслировалось видео того, что сохранилось в лагере. Выжившие, многим из которых за 90 лет, один за другим поднимались и рассказывали об ужасах, которые они видели своими глазами.

Одной из женщин стало плохо прямо на сцене и ее речь, записанную в блокноте, пришлось дочитывать сотруднице музея. Пожалуй, главный призыв выживших к будущим поколениям - помнить о том, что произошло и не допустить, чтобы это когда-то случилось вновь.

Вне политики

Со сцены их внимательно слушали короли, премьер-министры и президенты. Среди них - лидеры Испании, Бельгии, Украины, Чехии, Венгрии, Хорватии, Болгарии, стран Балтии и ряда других. Но президент Польши Анджей Дуда в итоге стал единственным политиком, который выступил на церемонии в честь освобождения лагеря смерти. Но и он не сделал политических заявлений. Дуда лишь напомнил, что здесь оборвались жизни более чем 1,1 миллиона человек.

"Убивали всех - цыган, советских военнопленных, поляков, но в первую очередь - евреев. Здесь было организовано методичное уничтожение людей", - заявил президент Польши. Дуда также напомнил, что Освенцим освободили солдаты Красной армии.

В конце своей речи президент Польши еще раз призвал посвятить этот вечер выжившим, а не политике. Как заключил глава Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, вероятно, это последняя круглая дата, на которой пока что присутствует много живых свидетелей зверств, которые творились в Освенциме.

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