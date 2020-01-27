 ″Слово выжившим, а не политикам″: что говорили в Освенциме через 75 лет после освобождения? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 28.01.2020

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Европа

"Слово выжившим, а не политикам": что говорили в Освенциме через 75 лет после освобождения?

На торжественной церемонии в честь освобождения Освенцима не звучали политические заявления, вечер полностью посвятили памяти жертв нацизма. Послушать живых свидетелей приехали представители 50 стран мира.

Франк-Вальтер Штайнмайер с женой у памятника узникам концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау

Франк-Вальтер Штайнмайер с женой у памятника узникам концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау

На церемонию в честь освобождения лагеря смерти Освенцим в понедельник, 27 января, прибыли представители более чем 50 стран мира, в том числе президенты, премьер-министры, главы парламентов и даже короли и королевы. Но главными гостями все же стали 200 выживших узников. Им и дали слово, а политики предпочли отказаться от громких заявлений. Как прошла церемония в честь 75 лет освобождения Освенцима и как печально известный лагерь смерти выглядит сегодня? 

Промышленное уничтожение людей 

Многим из выживших в лагере смерти было крайне тяжело передвигаться самим, некоторые ехали на инвалидных колясках. Но все же они решили лично возложить траурные венки к так называемой "черной стене", у которой надзиратели Освенцима казнили тысячи заключенных. 

Главы европейских государств и правительств и выжившие узники ставят свечи у памятника жертвам Освенцима

Главы европейских государств и правительств и выжившие узники ставят свечи у памятника жертвам Освенцима

Даже спустя 75 лет здесь до сих пор чувствуется промышленный масштаб машины по уничтожению людей. На площади более чем в 500 гектаров расположились сразу несколько концентрационных лагерей. Здесь до сих пор в отличном состоянии сохранились газовые камеры, печи, груды обуви заключенных, мешки их волос, состриженных перед казнью. И бесконечные жестяные банки от "Циклона Б", в  которых находился пестицид в гранулах, выделявший после вскрытия ядовитый газ. 

Символ лагеря смерти 

Выжившие в Освенциме рассказали, что благодаря этой "технологии" нацисты умерщвляли до двух тысяч человек за раз. По словам выступающих, некоторые камеры были набиты людьми настолько плотно, что после газификации мертвые оставались в стоячем положении - им некуда было падать.  

Одним из главных символов лагеря смерти стали ворота, к которым подходили железнодорожные пути с товарными вагонами, набитыми людьми. За ними путь для многих узников заканчивался, ведь если надзиратели считали их недостаточно здоровыми и подходящими для работы, то сразу отправляли на казнь, также рассказали выжившие со сцены. 

Помнить о случившимся 

Выжившие узники концлагеря на официальной церемонии по случаю 75-летия освобождения Освенцима

Выжившие узники концлагеря на официальной церемонии по случаю 75-летия освобождения Освенцима

Именно эти ворота и стали сценой для выступающих во время траурного мероприятия. А на стенах гигантского шатра, натянутого над ними, транслировалось видео того, что сохранилось в лагере. Выжившие, многим из которых за 90 лет, один за другим поднимались и рассказывали об ужасах, которые они видели своими глазами.  

Одной из женщин стало плохо прямо на сцене и ее речь, записанную в блокноте, пришлось дочитывать сотруднице музея. Пожалуй, главный призыв выживших к будущим поколениям - помнить о том, что произошло и не допустить, чтобы это когда-то случилось вновь. 

Контекст

Через 75 лет после освобождения Освенцима евреи в Европе вновь не чувствуют себя в безопасности. Европа должна снова стать надежным домом, считает глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт. (27.01.2020)

В январе 1945 года москвич Иван Мартынушкин, будучи офицером Красной армии, освобождал нацистский лагерь смерти Освенцим. В 75-ю годовщину тех событий он поделился с DW своими воспоминаниями. (27.01.2020)

27 января 1945 года, ровно 75 лет назад, Красная армия освободила Освенцим. И освободительная роль ССCР в данном контексте неоспорима, уверен немецкий историк Йорг Ганценмюллер. (27.01.2020)

Вне политики 

Со сцены их внимательно слушали короли, премьер-министры и президенты. Среди них - лидеры Испании, Бельгии, Украины, Чехии, Венгрии, Хорватии, Болгарии, стран Балтии и ряда других. Но президент Польши Анджей Дуда в итоге стал единственным политиком, который выступил на церемонии в честь освобождения лагеря смерти. Но и он не сделал политических заявлений. Дуда лишь напомнил, что здесь оборвались жизни более чем 1,1 миллиона человек. 

"Убивали всех - цыган, советских военнопленных, поляков, но в первую очередь - евреев. Здесь было организовано методичное уничтожение людей", - заявил президент Польши. Дуда также напомнил, что Освенцим освободили солдаты Красной армии. 

В конце своей речи президент Польши еще раз призвал посвятить этот вечер выжившим, а не политике. Как заключил глава Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, вероятно, это последняя круглая дата, на которой пока что присутствует много живых свидетелей зверств, которые творились в Освенциме. 

Смотрите также:

  • Ворота с надписью ''Труд освобождает''

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  • В лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одном из административных помещений

    Заключенные лагеря Аушвиц 1 были обязаны работать. Изматывающий труд и скудная пища стали причиной гибели многих узников.

  • Камера заключенного в лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одной из камер

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  • Одежда заключенного

    Лагерь смерти Освенцим

    Нашивки

    Заключенных лагеря делили на особые категории, что было визуально отражено нашивками на одежде. К примеру, розовый треугольник - узник-гомосексуал, красный - политзаключенный. Такая нашивка, как на этой фотографии, свидетельствовала о еврейском происхождении узника.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь Аушвиц 2

    Бараки практически не сохранились. Большинство из них были наскоро сколочены из досок и бревен. О том, что они здесь были, сегодня напоминают только печные трубы.

  • Внутри барака

    Лагерь смерти Освенцим

    Внутри барака

    В одноэтажных деревянных бараках лагеря Аушвиц 2 содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, синти и рома, узников других национальностей.

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь смерти

    Прибывших в лагерь делили на группы. Тех, кто входил в первую группу, а таких было больше всего, практически тут же отправляли в газовые камеры. Эта участь ожидала всех, кто был непригоден к работе: стариков, детей, женщин...

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Рабский труд

    Вторая группа заключенных отправлялась на принудительные работы – на различные промышленные предприятия. Большинство из них умирали от непосильного труда, от жестоких побоев, от болезней.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    К "медикам"

    Еще одна группа новоприбывших в лагерь Аушвиц 2 поступала в распоряжение местных "докторов", ставивших над узниками эксперименты.

  • На территории, где был лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Прислуга

    Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.

  • Фотографии убитых

    Лагерь смерти Освенцим

    Холокост

    Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.

  • Вагон, в котором везли узников

    Лагерь смерти Освенцим

    Дорога смерти

    Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.

  • Личные вещи узников

    Лагерь смерти Освенцим

    В музее

    В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.

  • Печи в одном из крематориев

    Лагерь смерти Освенцим

    Печи, в которых сжигали трупы

    В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Огромная территория

    Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.

  • Лагерь Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    Освобождение

    27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.

  • Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Что было дальше

    После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.

  • Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    Лагерь смерти Освенцим

    Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.

  • Памятная плита

    Лагерь смерти Освенцим

    Памятная плита

    Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

  • Аушвиц 2. Колючая проволока

    Лагерь смерти Освенцим

    Число жертв

    Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 18:03

Правда об Освенциме - воспоминания бывших узников самого страшного нацистского лагеря смерти

 

Контекст

Лагерь смерти Освенцим

В это страшное место стоит приехать хотя бы раз в жизни. Увидев бараки, печи, в которых сжигали трупы отравленных газом людей, фотографии истерзанных голодом и издевательствами узников, вы не забудете Освенцим никогда. (27.01.2020)  

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Правда об Освенциме - воспоминания бывших узников самого страшного нацистского лагеря смерти  

Опрос DW: большинство немцев хотят сохранить память о преступлениях нацистов. DW Новости  

Освобождение Освенцима в 1945 году: воспоминания офицера Красной армии о нацистском лагере смерти  

“Мы стали безликими”: бывшая узница Освенцима о своем детстве  

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В январе 1945 года москвич Иван Мартынушкин, будучи офицером Красной армии, освобождал нацистский лагерь смерти Освенцим. В 75-ю годовщину тех событий он поделился с DW своими воспоминаниями.

Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau

Лагерь смерти Освенцим: история в фотографиях 27.01.2020

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году Красной армией был освобожден лагерь Аушвиц-Биркенау.

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