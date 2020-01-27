"Слово выжившим, а не политикам": что говорили в Освенциме через 75 лет после освобождения?

На церемонию в честь освобождения лагеря смерти Освенцим в понедельник, 27 января, прибыли представители более чем 50 стран мира, в том числе президенты, премьер-министры, главы парламентов и даже короли и королевы. Но главными гостями все же стали 200 выживших узников. Им и дали слово, а политики предпочли отказаться от громких заявлений. Как прошла церемония в честь 75 лет освобождения Освенцима и как печально известный лагерь смерти выглядит сегодня?
Промышленное уничтожение людей
Многим из выживших в лагере смерти было крайне тяжело передвигаться самим, некоторые ехали на инвалидных колясках. Но все же они решили лично возложить траурные венки к так называемой "черной стене", у которой надзиратели Освенцима казнили тысячи заключенных.
Главы европейских государств и правительств и выжившие узники ставят свечи у памятника жертвам Освенцима
Даже спустя 75 лет здесь до сих пор чувствуется промышленный масштаб машины по уничтожению людей. На площади более чем в 500 гектаров расположились сразу несколько концентрационных лагерей. Здесь до сих пор в отличном состоянии сохранились газовые камеры, печи, груды обуви заключенных, мешки их волос, состриженных перед казнью. И бесконечные жестяные банки от "Циклона Б", в которых находился пестицид в гранулах, выделявший после вскрытия ядовитый газ.
Символ лагеря смерти
Выжившие в Освенциме рассказали, что благодаря этой "технологии" нацисты умерщвляли до двух тысяч человек за раз. По словам выступающих, некоторые камеры были набиты людьми настолько плотно, что после газификации мертвые оставались в стоячем положении - им некуда было падать.
Одним из главных символов лагеря смерти стали ворота, к которым подходили железнодорожные пути с товарными вагонами, набитыми людьми. За ними путь для многих узников заканчивался, ведь если надзиратели считали их недостаточно здоровыми и подходящими для работы, то сразу отправляли на казнь, также рассказали выжившие со сцены.
Помнить о случившимся
Выжившие узники концлагеря на официальной церемонии по случаю 75-летия освобождения Освенцима
Именно эти ворота и стали сценой для выступающих во время траурного мероприятия. А на стенах гигантского шатра, натянутого над ними, транслировалось видео того, что сохранилось в лагере. Выжившие, многим из которых за 90 лет, один за другим поднимались и рассказывали об ужасах, которые они видели своими глазами.
Одной из женщин стало плохо прямо на сцене и ее речь, записанную в блокноте, пришлось дочитывать сотруднице музея. Пожалуй, главный призыв выживших к будущим поколениям - помнить о том, что произошло и не допустить, чтобы это когда-то случилось вновь.
Вне политики
Со сцены их внимательно слушали короли, премьер-министры и президенты. Среди них - лидеры Испании, Бельгии, Украины, Чехии, Венгрии, Хорватии, Болгарии, стран Балтии и ряда других. Но президент Польши Анджей Дуда в итоге стал единственным политиком, который выступил на церемонии в честь освобождения лагеря смерти. Но и он не сделал политических заявлений. Дуда лишь напомнил, что здесь оборвались жизни более чем 1,1 миллиона человек.
"Убивали всех - цыган, советских военнопленных, поляков, но в первую очередь - евреев. Здесь было организовано методичное уничтожение людей", - заявил президент Польши. Дуда также напомнил, что Освенцим освободили солдаты Красной армии.
В конце своей речи президент Польши еще раз призвал посвятить этот вечер выжившим, а не политике. Как заключил глава Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, вероятно, это последняя круглая дата, на которой пока что присутствует много живых свидетелей зверств, которые творились в Освенциме.
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Нашивки
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Лагерь Аушвиц 2
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В одноэтажных деревянных бараках лагеря Аушвиц 2 содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, синти и рома, узников других национальностей.
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Лагерь смерти
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Лагерь смерти Освенцим
Прислуга
Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.
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Холокост
Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.
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Лагерь смерти Освенцим
Дорога смерти
Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.
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Лагерь смерти Освенцим
В музее
В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.
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Лагерь смерти Освенцим
Печи, в которых сжигали трупы
В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.
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Лагерь смерти Освенцим
Огромная территория
Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.
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Лагерь смерти Освенцим
Освобождение
27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.
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Лагерь смерти Освенцим
Что было дальше
После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.
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Лагерь смерти Освенцим
Государственный музей Аушвиц-Биркенау
В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.
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Лагерь смерти Освенцим
Памятная плита
Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.
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Лагерь смерти Освенцим
Число жертв
Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.
Автор: Дарья Брянцева