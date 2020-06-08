Слишком много денег и власти? Критики о полиции США после гибели Флойда

Недавний проект городского бюджета Лос-Анджелеса вызвал в социальных сетях волну возмущения. Мэр американского города Эрик Гарсетти предложил увеличить финансирование полиции и выделить ей 1,8 млрд долларов. При этом общий объем городского бюджета составляет 5,4 млрд, и статья расходов на правоохранительные органы стала в нем самой большой. Для сравнения: на строительство и инвестиции в коммунальное хозяйство в проекте предусмотрено менее 82 млн долларов.

Щедрый бюджет полиции Лос-Анджелеса

После взрыва возмущения у бюджета в его нынешнем виде, конечно, нет шансов быть одобренным, и Гарсетти уже пообещал передать часть денег, предназначавшихся полиции, на проекты для афроамериканского и других этнических сообществ города. Но расходы на полицию и после корректировки останутся огромными. В этом вопросе Лос-Анджелес далеко не является исключением в США - щедрое финансирование полиции в стране давно уже стало нормой. Особенно это касается крупных городов.

"Лишите полицию Финикса средств!" - надпись на транспаранте во время протестов после гибели Джорджа Флойда

Такое положение является результатом успешной деятельности лоббистов еще в 1990-е годы, уверен социолог из американского Университета Джонса Хопкинса Стюарт Шрадер. "Лоббистские организации не только стремились влиять на формирование уголовного законодательства, но и заставить политические структуры отчитываться перед полицией, а не наоборот", - пишет ученый в своем исследовании, опубликованном еще в 2019 году.

При этом, благодаря снижающемуся уровню преступности в США, во многих регионах страны у полиции появилась возможность обеспечивать правопорядок меньшими силами. Но полиция пошла по пути "защиты имеющихся ресурсов, а не отказа от избыточных мощностей", отмечает Шрадер: "Полиция не готова отказываться от своего щедрого финансирования и ставит собственные интересы выше своей общественной миссии, а именно борьбы с преступностью".

Цифры есть только у полиции

В полиции, конечно, тоже видят диссонанс между ростом финансирования и падением уровня преступности - и пытаются реагировать по-своему. Так, в США появилась инициатива прекратить свободный доступ к ряду статистических данных о борьбе с преступностью - и перевести эти цифры в разряд "только для служебного пользования". Как отмечает Алисах Сивелл, профессор социологии в Университете Атланты, это затруднит сбор и анализ данных как об уровне преступности, так и о взаимоотношениях полиции и гражданского общества. Уже сейчас для получения ряда цифр гражданским инициативам приходится опираться только на сообщения средств массовой информации.

Камеры полицейских фиксируют происходящее. Но предоставят ли эти записи независимым экспертам?

Ученый добавляет, что и в статистике судебных процессов нередко отсутствуют важные сведения, например, цвет кожи подсудимого. А по ряду цифр независимым наблюдателям приходится опираться только на те данные, которые решает им раскрыть полиция.

Расизм и полиция в США

Когда в США от рук полицейского гибнет афроамериканец, то другие полицейские, политики и значительная часть общественности вспоминают выражение о "гнилом яблоке" - аналог выражения про "паршивую овцу". Мол, это - единичный случай, "гнилое яблоко" в мешке здоровых хороших яблок. Например, именно это выражение использовал советник президента США по национальной безопасности Роберт О´Брайен, говоря в недавнем интервью телекомпании CNN о гибели Джорджа Флойда. Флойд погиб 25 мая после того, как проводивший его задержание белый полицейский в течение почти 9 минут сдавливал его горло коленом. "Я не верю, что у нас системный расизм, - заявил О´Брайен. - Я уверен, что 99,9% сотрудников наших правоохранительных органов являются образцовыми американцами. Ну, а "гнилые яблоки" есть везде…"

Такое в США тоже есть: полицейские во Флориде преклоняют колено в память о Джордже Флойде

Алисах Сивелл из Университета Атланты считает этот подход ошибочным. "Плохой полицейский - это как вирус. Он создает вокруг себя особую среду, защищающую его. Нужно отрезать половину яблока, чтобы найти здоровую часть плода", - говорит он. Сивелл, среди прочего, исследует проблему расизма в США и утверждает, что сегодняшняя полиция по-прежнему использует подходы времен работорговли. "Патрули, специализировавшиеся на поиске сбежавших рабов - это предтечи сегодняшних полицейских. Они и сейчас видят в афроамериканцах и "латинос" преступников", - считает социолог.

При этом жесткость в работе полиции является сегодня в США не просто нежелательным побочным действием, а официально объявленной целью. К этому призвал хозяин Белого дома Дональд Трамп. После начала массовых протестов по всей стране, вызванных гибелью Джорджа Флойда, американский президент раскритиковал местные власти за нерешительность. "Если мы не будем доминировать, то все это будет тратой времени, - заявил Трамп. - Мы будем выглядеть как идиоты. Нужно доминировать".

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