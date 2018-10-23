Следующая встреча Путина и Трампа может пройти в Париже 11 ноября

Следующая встреча президентов России и США может состояться в Париже 11 ноября. Соответствующее предложение Владимир Путин озвучил в беседе с советником Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном во вторник, 23 октября.

В столице Франции в этот день пройдут торжества, посвященные 100-летию со дня окончания Первой мировой войны, в которых примут участие политические лидеры ряда стран, в том числе и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). "Конечно, президенту Трампу будет очень приятно встретиться с вами в Париже на полях этой международной встречи", - цитирует ответ Болтона агентство ТАСС.

Позднее помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил агентству "Интерфакс", что предварительная договоренность о встрече двух президентов уже достигнута во время переговоров Болтона с секретарем Совета безопасности, а также главами МИД и Минобороны России. По его словам, планируется, что после торжественных мероприятий в Париже президенты проведут "нормальную двустороннюю встречу".

О Сирии контроле над вооружениями

Встреча советника президента США и президента России продолжалась около полутора часов. Советник Трампа прибыл в Москву на фоне заявлений американского президента о скором выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Открывая встречу, президент России заявил: "Иногда удивительно видеть, как Соединённые Штаты предпринимают в отношении России абсолютно ничем не спровоцированные шаги, которые мы не можем назвать дружественными".

Подробности переговоров не разглашаются. Как отмечается в Twitter американского посольства в России, "Болтон встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить широкий спектр вопросов как двухстороннего, так и многостороннего характера, включая продолжающийся конфликт в Сирии и контроль над вооружениями".

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Смотреть видео 14:36 Now live 14:36 мин Поделиться Почему Трамп пригласил Путина в США после Хельсинки Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/31qJn Почему Трамп пригласил Путина в США после провала в Хельсинки - DW Новости (20.07.2018)